Leyla Lydia Tuğutlu: Güzel bir kadının yetenekli de olabileceğine inanmıyorlar

2008 yılında birinci seçildiği Miss Turkey yarışmasıyla dikkatleri çekti. Birçok mankenlik yarışmasını kazandı. Ardından oyunculuk serüveninde başarıyı yakaladı. 10 yıldır hepsi hafızalarımıza kazınan dizilerde ve dört sinema filminde rol aldı. Kimden mi söz ediyoruz: Leyla Lydia Tuğutlu 'dan... Geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanmaya başlanan Kızım dizisiyle yeniden ekranlarda görmeye başladığımız Tuğutlu ile bir araya geldik. Kariyerinden, ailesinden ve modadan söz ettik.- Almanların disiplini, Türklerin sıcakkanlılığı.- Ben de " Almanya 'da tanınmam, daha rahat hareket ederim" diye düşünüyordum. Ama en son bir iş görüşmesi için Berlin 'e gittiğimde çoğunluğun beni tanıdığını fark ettim. Bir kafede oturuyorduk ve neredeyse herkes fotoğraf çektirmek için yanıma geldi. Çok şaşırdım. Bunda Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye 'ye olan özlemi etkili bence. Her projeyi, her olayı, her diziyi çok da büyük bir merakla bekliyorlar. Gurur duyuyorlar ve takip ediyorlar.- Küçük yaşta Türkiye'ye geldim ve okula da burada başladım. O yüzden adapte olmak zor olmadı. Sadece iki farklı kültürle büyümek insanın farklı tepkiler verebilmesine sebep oluyor. Bunun avantajı da büyük. Çünkü farklı kültürler tanımak insanı daha hoşgörülü ve farklı düşüncelere açık hale getiriyor. Empati kurabiliyorsun.- Evet, annem hukukçu. Almanya'da hukuk eğitimi alıyor. Türkiye'ye geldikten sonra uzun süre bir Alman şirketin yöneticiliğini yaptı. Yoganın hayatını değiştirdiğini görünce de işini bırakıp yogaya yöneldi.- Anne-kız her zaman çatışır ya bizde de aynı şeyler vardı. Özellikle daha küçük yaşlarda. Şimdi annemi daha iyi anlıyorum.- Her zaman destek oldular bana. "Ne yaparsan yap her zaman arkandayız" dediler. Tabii ki beni yıpratacak, üzecek bir şey yapmama asla izin vermediler. Ne karar alırsam alayım arkamda olacaklarını bildiğim için bu işe girebildim ve ilerleyebildim.- Çok memnunlar. Ailede hiç oyunculuk yapan olmadığı için ilginç geliyor onlara.- Dedem sanırım. O kendi kendine keman çalmaya başlamış mesela. Ben de biliyorsunuz müzik eğitimiyle başladım. Ve sanatın başka bir dalına yöneldim.- Bir lisan daha öğrenmek isterim. Mesela Fransızca konuşabilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bir de ilk göz ağrım müzik. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak isterim.- Konservatuvar eğitimine çok küçük yaşlarda başladım. Müzikle büyüdüğüm için ilerleyen yıllarda onunla ilgili bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Şu an hobi gibi devam ediyorum. Küçük projelerde yer alıyorum. Bir albümde bir parça seslendirdim, bir film için şarkı söyledim. Öyle işler geldiğinde çok mutlu oluyorum. Müzikal tabii ki çok büyük bir hayalim. Ama çok az yapılıyor Türkiye'de. Belki bir gün yurt dışında bir müzikalde yer alırım.-Yakın zamanda izlediğim için aklıma şu an direkt Meryl Streep geldi; bence muhteşem bir oyuncu.- Candan bir veteriner. Küçükken ailede trajik bir olay yaşanıyor ve aile ilişkileri hiçbir zaman düzelmiyor. Candan 18 yaşına gelir gelmez evi terk ediyor. Varlıklı bir ailenin kızı olmasına rağmen tek başına maddi zorluklar içinde hayatını sürdürüyor.İnsanlara mesafeli, duvarları olan bir karakter. Kimseye tam anlamıyla güvenemiyor.- Candan güçlü bir kadın. Benzerliklerimiz var ama Candan'ın tabii ki yaşadıkları daha ağır, yaraları var.- Aslında aldığım ve giydiğim şeyler genelde birbirine benzeyen parçalar. Kendime yakıştırdığım ve rahat hissettiğim renkler ve modeller var.- Değişiyor. İçimden geldiği gibi davranıyorum. O sırada o bütçeye değebilen bir şey bulursam biraz daha fazla verebiliyorum. Genelde çok sık alışverişe çıkan ve büyük paralar harcayan biri değilim. İhtiyaca göre alıyorum diyelim.- Sevdiğim tasarımcıların sade ama şık parçalarını giymeyi tercih ediyorum.- Bir jean pantolon satın aldım.- Ederim ama gözü kapalı bir şekilde değil tabii ki. Bana yakışan renkleri biliyorum. Vücudumu en iyi şekilde gösteren ve bana yakışan şeyleri biliyorum. Belki de bu yüzden dolabımda hep birbirine benzeyen birçok parça var. Elim hep aynı şeylere gidiyor. Sade, pastel tonlarda giyinmeyi seviyorum.- Bol su içmek, iyi beslenmek ve düzenli uyku. Dikkat etmeye çalıştığım şeyler bunlar.O günlere gidecek olsanız, şu an geldiğiniz noktayı hayal edebilir miydiniz?Tabii ki hayal ettiğim ve hedeflediğim şeyler var. Hatta onları bir deftere yazıyorum hiç sınır koymadan. Deftere yazdığım hayallerimin birçoğu da gerçekleşti.- Küçükken yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. Küçük yaşta müzik eğitimi aldığım için mesleğim o yönde olur diye düşünüyordum. Daha sonra televizyonda çalışmak istedim. Sunuculuk ve spikerlik için diksiyon dersi aldım. Yarışmadan sonra gelen ilk dizi teklifiyle bu işe girdim.- Hayallerim isteklerim tabii ki var ama hayatta her şey dilediğiniz şekilde olmuyor. O yüzden çok gelecek planı yapmam. Arzu ettiğim tabii ki o kadar sene içerisinde mutlu bir aile kurmuş olmak.- Sorun demeyelim ama önyargı olabiliyor. Mesela bu meslekte, güzel kadın yetenekli de olduğunu daha fazla göstermek zorunda kalıyor. Çünkü size yakıştırılan belli roller olabiliyor. Bu yakışıklı bir erkek için de geçerli tabii.- Dört sinema filminde oynadım. Tabii ki güzel bir film projesi gelirse neden olmasın. Sinemayı çok seviyorum. Hayalim bir festival filminde oynamak.- İnsanlar hayatınla ilgili yorum yapabiliyorlar özellikle özel hayatınla ilgili. O yüzden özel hayatımı göz önünde yaşamayı çok tercih etmedim. Bununla ilgili konuşulması beni rahatsız eder bazı şeyleri daha karmaşık bir hale sokabilir. İşimle, mesleğimle ilgili konuşulsun isterim hep. Tabii ki kaçmıyorum ama sürekli göz önünde olacağım yerlere de gitmiyorum.