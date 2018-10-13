Babalar da bebek bakım odası istiyor

Anneler, dışar��da çocuk bakım odaları ve emzirme odalarının az olmasından şikâyetçi. Ancak bir şikâyet de babalar
dan geldi.
Çocuklarıyla dışarı çıkan babalar, onların altını değiştirecek yer bulamadıkları için zor anlar yaşıyor. Nihayetinde erkekler tuvaletinde alt değiştirme üniteleri bulunmuyor. Kadınlar tuvaletine bile yeni yeni konmaya başlandı.
Bebek bakım odaları ise aynı zamanda emzirme odası olarak kullanılıyor. Durum böyle olunca babalar bebek bakım odalarını kullanamıyor. Çünkü annelerin tepkisi ile karşılaşıyorlar. FLORIDALI BABALAR İSYAN ETTİ
Bu şikâyet size garip gelmesin, pek çok kişi kabul etmek istemese bile, yeni nesil babalar bebeklerinin bakımıyla yakından ilgileniyor. Altlarını değiştirip, yemeklerini yediriyor. Bu da dış alanlarda babaların da kullanabileceği alt değiştirme ünitelerinin yapılmasını zorunlu kılıyor.
Bu duruma dünyada ilk tepki Floridalı bir babadan geldi. Erkekler tuvaletinde çocuğunun altını değiştirecek yer olmadığı için yere oturup bacaklarının üzerinde çocuğunun altını değiştirmek zorunda kalan baba, bu durumun fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre sonra pek çok baba ona destek verdi ve dizlerinin üzerinde alt değiştirirken çektikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Babaların da anneler gibi çocuklarıyla vakit geçirmeleri gerektiğine inanan babalar, çocuk bakımında cinsiyet eşitliği isteyen bir farkındalık akımı başlattı. Etrafımda da konuştuğum birçok baba, aynı durumla karşı karşıya kalmış. Hatta çocuğunun altını değiştirecek yer bulamadığı için apar topar eve dönenler olmuş. İstekleri ise artık alışveriş merkezleri, restoranlar gibi halka açık yerler yapılırken erkekler tuvaletine bez değiştirme bölümünün konulması. Bebek bakım odalarının da emzirme odalarından ayrılmasını çözüm olarak görüyorlar.