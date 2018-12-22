Çocuklarda görülen korku durumlarında bu bilgiler ebeveynlere klavuz olacak!

Kızım bu hafta karanlıktan korkmaya başladı. Aniden böyle bir korkusunun belirmesi beni endişelendirdi. Bu endişemi ebeveyn arkadaşlarımla paylaştığımda farklı yaşlardaki çocuklarımızın hemen hepsinin çeşitli korkuları olduğunu fark ettim. Ancak ebeveynler bu durumda ne tepki vereceklerini, çocuklarına nasıl yardım edebileceklerini bilmiyorlar. Bende Liv Hospital'dan Uzman Psikolog Emrah Polat'ın kapısını çalarak çocuklarda görülen korku durumunun tüm ayrıntılarını öğrendim. İşte ailelere kılavuz olacak bilgiler...

"Korku, gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtiler gösteren duygu olarak tanımlanır. Göz bebeklerinin büyümesi, titreme, kekeleyerek konuşma, nefes almada güçlük çekme gibi durumlar korkunun fizyolojik belirtileri.

Korku, insanların hayatında her zaman ortaya çıkabilir. Üç yaşındaki çocuğun annesinden ayrı kalma korkusu normaldir. Ancak 15 yaşındaki bir çocuk için bu normal değildir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının nelerden korktuklarına dikkat etmesi gerekir."