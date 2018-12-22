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O zaman şarkı söylemek lazım

Başarılı oyuncular arasında albüm çıkaranı da var sahne alanı da. Kimi “Korku ve tutkuyu aynı anda yaşıyorum” diyor kimi çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söylüyor. O zaman biz susalım onlar şarkı söylesin

BURCU ALDİNÇ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:04
O zaman şarkı söylemek lazım

Eskiden mankenlerin şarkıcı, şarkıcıların da oyuncu olduğu bir dönem vardı. Podyuma mı çıktınız hop arkasından bir albüm patlatmak gerekirdi. Nice nitelikli sesler de kariyerlerine beyazperdede devam etme kararı aldılar.
Şimdilerde durum tam tersine döndü ve sahne oyunculara kaldı. Sesine güvenenler ticari kaygı duymasa da çocukluk hayallerini gerçekleştirme uğruna albüm çıkarıyor ya da sahneye çıkıyorlar. "Gelecekte bu durum neye evrilir bilmiyorum ama şarkı söylerken çok mutluyum" diyorlar.
, , , oyunculukları kadar sesleriyle de öne çıkan sanatçılardan sadece birkaçı. Peki sayısız filmde, dizide, tiyatro oyununda rol alan sanatçılar sahnede ne hissediyorlar?

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O zaman şarkı söylemek lazım
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