7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Alexandre Dumas'nın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşor, Giuseppe Verdi' nin müzikleri ile hayat buluyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010 yılında Türkiye prömiyerini yapan eser, 4 Nisan'a kadar Süreyya Operası'nda izleyicilerle buluşmaya devam edecek.Tarihsel romanları ve oyunlarıyla ün kazanan Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan Üç Silahşor adlı eserin konusu 16. yüzyıl Fransası'nda geçiyor. Kardinal Richelieu ve XIII. Louis saray entrikaları, Athos, Porthos, Aramis, d'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceraları akıcı bir dille anlatılıyor.Radyo Eksen DJ'leri bugün Babylon'da Radyo Eksen Yıl Sonu Partisi için setin başına geçiyor. Radyo Eksen DJ'leri indie rock'tan ska'ya, punk'tan hip-hop'a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar Babylon'un dans pistinde tutmayı garanti ediyor. Konser 22.00'de başlayacak. Biletler Mobilet'te.Watergarden İstanbul, senenin son cumartesi gününde sahnesinde Serdar Ortaç'ı ağırlıyor. Bugüne kadar çıkardığı albümlerle ve dillere dolanan besteleriyle müzik listelerinde en üst sıralarda yer alan Serdar Ortaç, geçmişten günümüze en popüler parçalarını bugün Watergarden Sahne'de seslendirecek. Konser saat 20.00'de başlayacak, girişler ücretsiz.Etkileyici sesiyle, poptan caza birçok müzik türünü farklı dillerde seslendiren Maral Ataman, en güzel şarkıları ile 29 Aralık Cumartesi akşamı saat 21.00'de Vadistanbul Moda Caddesi'nde olacak.MÜZİKALDamdakı Kemancı müzikali (Fiddler on the Roof) 3 Ocak saat 20.30'da Zorlu PSM'de olacak. Sütçü Tevye öykülerinden uyarlanan, Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı müzikalinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu gibi sanatçılar yer alıyor. Biletler Biletix'te.Olaylar Rusya'da, 1905 yılının buhranlı Çarlık döneminde, gelenek ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köy olan Anatevka'da geçiyor. Kişisel ve siyasal çatışmalar, hem Sütçü Tevye ve ailesini hem de köyün yerlilerini derinden etkiliyor. İzleyicileri yoğun duygulara sürükleyen bu durumlar esprili bir dille anlatılıyor.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen, uluslararası hal, beden ve zihin temalı Senede Bir Defa/Once per Annum sergisi, bugün Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde (Maksem) açılıyor. Sergide 12 ülkeden, 37 kadın sanatçıya ait fotoğraf, resim, enstalasyon gibi farklı disiplinlerden 95 eser yer alıyor. Sergiyle kadınların kadını anlatacağı sanatsal üretim faaliyetine imkân sağlamak; kadının toplumdaki yeri ve sorunlarına özgün bir bakış kazandırmak amaçlanıyor. 30 Ocak'a kadar ziyaret edebilirsiniz.Yapı Kredi Kültür Sanat'taki Şiir Her Yerdedirİlhan Berk 100 Yaşında ve Tombak: Altından Süzülen Zarafet sergileri için düzenlenen rehberli turlar devam ediyor. Bu sayede ziyaretçiler, galeri ve müze yöneticileri eşliğinde sergileri gezme olanağı buluyor. Önümüzdeki ilk tur 4 Ocak Cuma günü saat 17.00'de başlayacak.Kader Can tiyatro oyunu yarın saat 17.00'de Toy İstanbul'da sahnelenecek. Kader Can'ın 12 aylık askerlik hikayesi tek perde şeklinde seyirci karşısına çıkacak. Bilet 67 TL.Kadın erkek rollerini konu alan Kahvede Şenlik Var 2 Ocak saat 20.30'da Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde. Bilet 20 TL. 4 Anton Çehov'un kaleminden Ivanov oyunu 3 Ocak saat 20.30'da DasDas sahnesi'nde. Bilet 70 TL. 4 Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller'in eserinden uyarlanan Gerçek, 4 Ocak saat 20.30'da Zorlu PSM'de. Bilet 80 TL.İstiklal Caddesi'nin en meşhur pasajlarını gezmek için bundan daha güzel bir haftasonu olamaz. Meydandan Şişhane'ye doğru yol alırken alışveriş ve hediyelik eşyalar için ilk durağınız Atlas Pasajı olsun. Kıyafetten dekorasyona kadar farklı türde çeşitli ürünleri burada bulabilirsiniz. Sıradan devam edip ilerideki Beyoğlu İş Merkezi ve Terkos Pasajı'na mutlaka uğrayın. Buralarda da uygun fiyata çok güzel parçalar var.Beyoğlu Pera Müzesi'nde zaman kavramına ilişkin ilgi çekici bir sergi açıldı. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan Zaman Değişmeli başlıklı sergi, alışılmışın dışındaki yaklaşımlara odaklanıyor. 17 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz.mekanBeyoğlu'nda güzel bir sergi sonrası kendinizi sıcacık, tatlı bir dükkana atmak isterseniz sizi J'adore Chocolatier'e alalım. Girer girmez sizi muhteşem bir çikolata tezgahı karşılıyor. Dükkanda ilerledikçe çikolata kokusu etrafınızı sarıyor. Üst kata çıkın, menüyü elinize alın. Modunuza göre size en uygun tatlıyı seçtikten sonra kendinizi mekanın atmosferine bırakın. Bu arada tatlının yanında su istemeyi de unutmayın.