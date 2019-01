Kıtalararası Türk lokantaları

Gastronomimizle artık dünyaya yayılıyoruz. Üstelik illa kebap veya kendi yemeklerimizle de değil. Berlin, Londra, Florida, Viyana gibi metropollerde en iyi kafe ve restoranların arkasında Türkiyeli ailelerin imzaları var. Kimi mezelerimizi Londra'da satıyor kimi müzelerin içindeki restoranları işletiyor. İşte kıtalararası Türklerin imza attığı mekanlar...



Londra'yı eğlendiriyor

İstanbul Doors'u İstanbul gastronomi ve eğlence hayatı yakından tanır. Angelique, Kitchenette, Wanda, Da Mario gibi birçok popüler mekana imza atttılar. Ardından mekanlarını devredip Londra'da büyüme kararı aldılar. Büyükuğur Ailesi şimdilerde Londra'nın en popüler mekanlarına imza atıyor. Good Food Society markasıyla yollarına son sürat devam ediyorlar. İlk olarak Frescobaldi isimli bir İtalyan açtılar. Şimdilerde Yosma isimli mekanında mezelerimizi ve yerel kahvaltımızı İngilizlere sevdiriyorlar. Yeni mekanları Hovarda da kısa sürede en iyiler arasında girdi.

Hovarda, Soho'nun Çin mahallesiyle kesiştiği noktada servis veriyor. Menüleri Ege mutfağı ağırlıklı. Sadece yemek yok akşamları DJ performansları ve eğlence de var. Bu arada eski adıyla İstanbul Doors, yeni adıyla Good Food Society Londra'nın ardından Floransa'da büyümeye hazırlanıyor.



Berlin'de ünlülerin buluşma noktası

Titanic Otelleri'ne Antalya, İstanbul, Bodrum gibi yerlerden aşinayız. Peki markanın başlangıcının Berlin'de olduğunu biliyor muydunuz? Bugün Berlin'deki en iyi İtalyan restoranları da steakhouse'lar da Aygün Ailesi'ne ait. Giresun'dan İstanbul'a uzanan bir hikaye onlarınki. Bir başarı hikayesi. Babaları vefat edince Berlin'e dayılarının yanına giden kardeşlerin bugün Berlin'de hem otelleri hem de 10'un üzerinde restoranları bulunuyor. Nisan ayında Berlin'in en şık alışveriş merkezi Kadewe'de Beef Grill Club restoran zincirlerinin şubesini açmaya hazırlanıyorlar. Gendarmenmarkt'taki otellerinin altında hizmet veren Beef Grill Club'ın misafirleri arasında Helen Mirren, Keira Knightley gibi ünlü isimler de bulunuyor. Moda haftalarına sponsor olan restoran şehrin en sükseli partilerine de ev sahipliği yapıyor.

Bu arada Aygün Ailesi'nin sahip olduğu restoranlar arasında Hasır Ocakbaşı, Hasır Steakhouse, Hasır Burger gibi yerel lezzetler de var. Üstelik zaman zaman buralarda kuyruk oluşuyor ve Berlin cemiyet hayatından simalar da döner için dakikalarca kuyrukta bekliyor.





Orlando'nun en lüks steakhouse'u

ABD'nin Florida eyaletinde Orlando'dayım. Yeni bir steakhouse açılmış herkes orayı konuşuyor. Açılalı yaklaşık dört ay olmuş. Adı The H. "Hadi gidelim, gelmişiz ABD'ye güzel bir et yiyelim" diyorum. Oldukça şık bir steakhouse. Daha çok fine dining İtalyan restoranlarını anımsatıyor. Açık mutfağında Türkçe sözler kulağıma çalınıyor. Sonra öğreniyorum ki burası Türklerin, Kayserili iki ailenin açtıkları bir yer. Üstelik çok yakında ABD'de New York, Los Angeles ve farklı eyaletlerde altı şube daha açmayı planlıyorlar.

Ortaklar Ahmet Özhamurkar ve Fuat Hasoğlu. İkisi de Kayserili işadamı. ABD'de kendi işlerini devam ettiriyorlar. Bir taraftan gastronomi alanında ilerlemeye devam ediyorlar.

Orlando'nun açık ara en sükseli restoranına imza atmış iki aile. Aynı anda ABD'deki pek çok otelin havlu, sabun, mum tedariğini sağlıyorlar. The H'in Palm Beach'ten bile müdavimleri oluşmuş durumda. Her hafta sırf burada yemek yemek için gelenler bile oluyor. Bu arada fiyatlar Orlando ortalamasının üstünde. Menüde Türk yemekleri yok. Humus ve lokum gibi tatlar var ama. Tatlı olaraksa Gaziantep'teki İmam Çağdaş'tan baklava getirtiyorlar. Dilimini de yaklaşık 13 dolara satıyorlar. New York'tan getirttikleri Maraş dondurması ile servis ediyorlar. Baklavalar Antep'ten kargoyla İstanbul'a oradan Miami'ye geliyor. Sonrada üç saatlik araba yolculuğu ile restorana ulaşıyor. Şerbeti ise sıcak sıcak, servis edilmeden önce dökülüyor.





Viyana'nın en popüler mekanları

1960'ların ortalarında İstanbul'un en şık gece kulübü Kervansaray'ı bana görmek nasip olmadı ama anneannemlerden çokça dinledim. O zamanlar mekana smokin ve tuvaletlle gidilirmiş. Sahibi de İbrahim Doğudan'mış. 1970'li yılların başında Viyana'ya yerleşen Doğudan ünlü opera binasının birkaç yüz metre ötesinde Kervansaray adıyla bir restoran açıyor. Kısa sürede şehrin en iyi restoranı oluyor burası da. Bugün de Viyana'daki en iyi restoranlar İbrahim Doğudan'ın oğlu Attila Doğudan'a ait. THY dışında onlarca havayolu şirketinin lounge ve uçak catering hizmetini veren şirketi DO&CO ayrıca Viyana'nın en şık ve en popüler restoranlarının da sahibi. Örneğin New York'ta da bir şubesi olan Cafe Demel... Albertina Sanat Müzesi'nin restoranı da Attila Doğudan'a ait. Stephansplastz'daki DO&CO'nun restoranı ise şehrin en iyileri arasında. Barı Onxy ise her daim dolu olan bir yer. Hem manzarası hem de hizmet kalitesiyle öne çıkan yerler. Öyle ki günler öncesinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Attila Doğudan da tüm restoranlarıyla tek tek yakından ilgileniyor. Viyana'da en iyi kahveevi dediğinizde de Cafe Demel ilk sıralarda yer alıyor.





Başka neler var?

D.ream malumunuz dünyada en hızlı büyüyen yerli markalarımızdan biri. Nusret Dubai'den New York'a oradan Miami'ye ve farklı yerlere büyürken en iyi çıkışlardan birini Fenix'in Boston şubesi yaptı. Nahita ismiyle Boston'da açılan mekan şehrin en çok ilgi gören yerlerinden biri oldu bile.

Şu sıra herkes bomontiada'daki The Populist'in Dallas şubesini bekliyor.

Özkanca Ailesi'nin Dubai ve Londra'daki Rüya isimli mekanları da popüler yerler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.



Hande Ataizi'nin favori mekanları

"Nişantaşı'ndaki Delicatessen ve House Cafe en sık gittiğim buluşma mekanlarım. Soho House ise kendimi en rahat hissettiğim yer. Hamburger yemek için Harbiye'deki Zula'yı tercih ediyorum. Kahvaltı için adresim de Nişantaşı'ndaki Kuruvasan oluyor."



Keşif noktası: Zaxi

Maslak'ta Hilton Oteli'nin içinde Zaxi isimli bir restoran açıldı. Şu ara öğlen yemekleri için epey popüler. Hatta 12.00-14.00 arası iki ayrı menü alternatifi sunuyor. Ben bir kez öğlen, bir kez akşam yemeğine gittim. Asya mutfağından örnekler sunan menüsünde bir sashimi tabağı var ki şehirdeki en iyi olabilir. Romantik, alternatif mekan arıyorsanız bir göz atın derim. Ana yemekler kadar creme brule tatlısı da iddialı, mutlaka deneyin derim.



Humusun en tatlı hali

2019 trendlerinde humus yine başrolde. Aslında yeni değil. Hatta bazılarınız "Zaten beş yıldır humus trendi yazılıp çiziliyor" diyebilir. Ama sürekli kabuk değiştiriyor. Bir yıl pancarlı, bir yıl zencefilli, hatta Japon fasulyesi edamameli bile olanı trend olmuştu. 2019'da ise tatlı olarak karşımıza çıkıyor. Çikolatalı ve şekerli humus bu yılın en büyük modası olacak gibi. Üzerine de vanilyalı dondurmayla servis edilmeye başlandı bile. Hatta şimdiden deneyen mekanlarda tuttu gibi.