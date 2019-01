Lüksün yeni simgesi: H2O

BUGÜN NELER OLDU

"Suyunuzu nasıl alırsınız?" diye sorsam. Şimdi siz yüksek ihtimalle "Oda sıcaklığında" ya da "Soğuk" yanıtını verirsiniz. Oysa devir değişti. Artık herkes kaynağını, alkali seviyesini seçiyor. Yenilebileni de var suların, 10 binlerce dolarlık şişelerde satılanı da. Ünlü şarkıcılar konser turnelerinde belirli su markalarını talep ediyorlar. Su sommelier'si yani tadım uzmanı yetiştiren okulların sayısı da hızla artıyor. O halde gelin hayat kaynağımız suyu mercek altına alalım.Kaçınız markete ya da restorana gittiğinde aldığı suyun alkali ve mineral değerlerini inceliyor. Oysa iyi su içmek Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Hatta Almanya'dan toprak kavanozlar içinde karbonatlı su ithal ederlermiş. Bugün dünyadaki şişelenmiş su satışı hiç olmadığı kadar yüksek. Pazarda iyi sular da hemen bir adım öne çıkıyor. Örneğin kaynağı Kuzey Buz Denizi'ndeki buzullar olan Svalbardi isimli suyun şişesi 115 dolardan alıcı buluyor. Ve dünyada oldukça fazla müdavimi oluşmuş durumda. Ben tatmadım ama birçok yorum okudum. Pek çok Hollywood ünlüsü bu suyun müşterisi olmuş. "Kar ya da buz yer gibi..." yorumunu yapıyorlar ve kana kana içiyorlar.115 dolar kulağınıza pahalı mı geldi! Oysa çok daha yüksek fiyata alıcı bulanları var. Su piyasasının büyüklüğü dünyada 147 milyar doları aşmış durumda. Dünyanın en pahalı suyu 100 bin dolarlık Beverly Hills 90H2O Luxy Collection Diamond Edition. Mücevher tasarımcısı Mario Padilla'nın tasarladığı şişesinde 14 karat altın ve siyah pırlantalar bulunuyor. Sadece 90 adet üretilmiş. Bir tane alana marka diğer sularını bir yıllık bedava gönderiyor. Onu 60 bin dolarlık fiyatı ile Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani takip ediyor. Kaynağı Fiji olan bu suyun şişesi 24 karat altından oluşuyor. İçenler tadının da diğer sulardan çok farklı ve içiminin yumuşak olduğunu söylüyorlar. Bling H20's The Ten Thousand'ın fiyatı ise 2 bin 700 dolar. Cildin kalitesini arttırdığını söyleyen, Hawaii adasından gelen yeşil şişeli Kona Nigari Water'ın şişesi ise 402 dolar.Rakamlar biraz fazla abartı ve fantastik gibi gelebilir. Ama tüm bu suların alıcıları var. Hatta öyle ki markalar özel serisini çıkarmadan müşteri kitlesinden ön sipariş alıyor. Çok yakında su müzayedeleri başlarsa şaşırmayın.Dünyada pek çok restoranda artık su menüleri var. 2005 yılında Berlin'deki First Floor isimli restoranda verilen sudan müşteriler şikayetçi olunca su sommelier'si Martin Riese ile çalışıp özel bir su menüsü oluşturmuşlardı. Ardından pek çok restoran bunu takip etti. Riese'ın 2008 yılında Su Dünyası isimli kitabı yayımlandı. 2013'te Los Angeles'a giden Riese'a ülke, bilgisinden ötürü özel bir vize verdi. ABD'de ilk iş olarak Ray's&Stark Bar'a tam 45 sayfalık bir su menüsü oluşturdu. Bir restoranın açılışında 100 bin dolarlık su şişesini açıp müşterilere tattırdı. İş o kadar büyüdü ve su o kadar herkesin ilgi alanına girdi ki Martin Riese, Conan O'Brien'ın şovuna katılıp suyun özelliklerini ve önemini anlattı.Su sommelier'si olmak dünyadaki yeni ve gelişen meslek dallarından biri. Hali hazırda Almanya'da iki, İtalya'da bir, Çin ve Kore'de de birer su sommelier'si okulları var. Ağustosta ABD'de ilk su sommelier'lik okulu açıldı. Sertifika alan kişiler restoranlarda su menüsü oluşturuyor ya da markalarla çalışıp suyun en iyi halini alması için araştırmalar yaAcqua di Cristallo pıyorlar.Katy Perry ve Paris Hilton Frequency H20'nin müdavimleri arasında. Katy Perry turnelerinde mutlaka bu suyu istiyor. Paris Hilton ise suyun Instagram hesabını bile takip ediyor. Suyun şişesi 3.30 Avustralya doları yani yaklaşık 13 lira.Tiger Woods'un menajeri sporcunun gittiği her etkinliği arayıp Woods'un soğuk Evian içtiğini belirtiyor.Hip hop kraliçesi Mary J. Blige oda sıcaklığında Fiji dışında başka bir su markası tüketmiyor.Kylie Jenner cilt güzelliğini suya borçlu olduğunu söyleyenlerden. Fiji marka su içiyor hatta içmekle kalmayıp yılda 14 kişinin su ihtiyacını karşılıyor.Jennifer Aniston sevdiği Smart Water markasının yüzü bile oldu. Tom Brady de Aniston'la aynı marka suyu içiyor.Eğitimimi Almanya'daki Doemens Akademi'de aldım. Su sommelier'si iyi suyun tanımını yapar, farklı su çeşitlerini ve bunların faydalarını insanlara anlatır, su menüleri hazırlar ve su tadımı yapar.İçeriğindeki mineral oranı, sertlik derecesi, alkali değeri gibi faktörler suyun lezzetini etkiler. Bir suyun karakterini ise çıktığı kaynağın jeolojik yapısı belirler. Son yıllarda suya olan ilgi arttı. Yurt dışındaki fine dining restoranlarda su menüleri oluşturulmaya başlandı. Buna bağlı olarak da içeceğiniz suyla alakalı sizi yönlendirebilecek eğitimli uzmanlara ihtiyaç doğdu. Tükettiğiniz su, özellikle yemeğinize eşlik eden içeceğin tadını çok etkiler.Uzak veya ulaşılmaz coğrafyalar insanlara her daim daha çekici gelmiştir. Oradan çıkan ürünler de... Dolayısıyla da lüks tüketimde sınır tanımayan bazı kitleler tarafından son yıllarda kutuplardaki buzullardan elde edilen sular büyük ilgi görüyor. Lüks suları tamamen bir pazarlama harikası olarak görüyorum. Mesela Romanya'da iyi bir kaynaktan çıkan suyun içine altın yaprakları konarak dünyaya pazarlanıyor. Bir dönem, Almanya'da bir üretici dolunayda şişelediği suları holistik özelliklerinden dolayı belli bir kitleye epeyce yüksek fiyatlara sattı. Çoğu insan bunlardaki lezzet farkını bile algılayamıyor. Çünkü sudaki tat nüansları çok ince çizgiler üzerinde değişim gösteriyor. Diğer taraftan bakacak olursak insanların büyük bir yüzdesinin iyi su kaynaklarına ulaşmakta zorlandığı, tükenen kaynakları dikkatlice kullanmamız gereken bir dünyada bu tarz lüks yaklaşımlar bence aşırı hedonistik ve itici."