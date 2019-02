Latinler Taksim’de Avrupalı Galata ve Karaköy’de

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye turizmde son yılların rekorlarını kırmaya devam ediyor. 2018 yılında ülkemize gelen turist sayısı 39 milyon 488 bin 401. Bu bir önceki yıla göre yüzde 21.84 artış anlamına geliyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. İkinci sırada Almanya ve üçüncü sırada ise Bulgaristan var. Elbette sadece bu ülkelerden turist gelmiyor. Brezilyalı, İspanyol, Asyalı, ABD'li... Tüm dünyadan turistlere İstanbul sokaklarında rastlamak mümkün. Kimi Adalar vapuruna atlayıp martılara simit atıyor, kimi Mısır Çarşısı'nda baharatları kokluyor. Ayasofya'da sırtında çantaları el ele gezen turist çiftler de var Boğaz'da lüfer keyfi yapan da. Üstelik bunlar ellerinde haritalarla gezen guruplar değil, şehri bilen, şehrin yerlisi gibi sosyalleşenler. Latin kulüpleri, en sükseli kafeler ve barları da keşfetmekten geri kalmıyorlar. Hatta pek çok mekanın cirosunda önemli rol oynuyorlar. İşletmeciler gidişattan memnun. "2019'da daha da fazla turist bekliyoruz" yorumunu yapıyorlar. Peki ama gelen turistler İstanbul'da en çok nerelere gidiyorlar? Şehrin turist haritasına bir göz atalım.Boğaz'da Anjelique'in eski yerine açılan Ruby özellikle Katarlı, İranlı üst sosyo-ekonomik düzeye sahip turistlerin tercih ettikleri mekanlar arasında. İşletmeci Ali Ünal müşterilerinin yüzde 40'ının yabancı olduğunu belirtiyor. Buna karşılık cirosunun yüzde 60'ını yabancılardan elde ettiğini de belirtiyor ve ekliyor: "İstedikleri şarkıyı çaldığımızda 20 şişe şampanya açtıranlar bile oluyor." Menüden en çok Boğaz balıklarını tükettiklerini, lüferi çok sevdiklerini de belirtiyor. Humus ve zeytinyağlı enginar ise yabancı misafirlerin en çok tercih ettikleri diğer yiyecekler.Japon turistlerin fotoğraf çekme merakı malumunuz... Ellerinde telefon ve fotoğraf makinesi, en iyi karenin peşine düşüyorlar. 2018'de Türkiye'ye gelen Japon sayısında yüzde 90 artış olmuş. Bu rakamın 2019'da daha da artması bekleniyor. Zira 2019 Japonya'da Türkiye Yılı olarak geçiyor. Bu vesileyle iki şehirde Tokyo ve Kyoto'da Topkapı Sarayı eserlerinden oluşan bir sergi olacak. Topkapı Sarayı, Sultanahmet çevresi Japonların ilk durakları oluyor. Özelikle Kuruçeşme'deki balık restoranlarında Japon gruplara rastlamanız mümkün. Park Fora ve Mavi Yeşil bu noktalardan bazıları. Boğaz'a bakan bu mekanlar fotoğraf çekmek için de ideal.Latinler arasında kulaktan kulağa yayılan bir mekan Taksim'deki Azucar. Adım attığınızda kendinizi bir Latin ülkesinde gibi hissediyorsunuz. Özellikle Kolombiyalılar, İspanyollar, Brezilyalılar ve Kübalılar oluyor. Çarşamba akşamı salsa gecesinde popülasyonun neredeyse tamamı Latin turistlerden oluşuyor. İnternette "İstanbul'da Latin barı" diye aradığınızda ilk sırada çıkması belki de burayı bu denli popüler yapan.İstanbul'da en çok turist göreceğiniz yer kuşkusuz Galata-Karaköy hattı. Örneğin Galata Kulesi'nin yakınlarında hizmet veren Güney Restaurant her daim Avrupalı turistlerle dolup taşıyor. Günün her saatinde bir Alman, İspanyol, İngiliz kafilesine yemek yerken ya da bir şeyler içerken rastlayabilirsiniz. Burada hem günlük çıkan sulu yemekleri tadıyorlar hem de uygun fiyata keyifli bir ortamda vakit geçiriyorlar. Tripadvisor'da 539 kişinin yorum yaptığı restoran 4.3 ortalamasıyla da tercih nedeni. Karaköy'de açılan Berlin Line, adından da anlaşıldığı üzere Almanların ve Orta Avrupa'dan gelen turistlerin favori mekanları arasında. Eğlenmek için de daha çok Taksim 360, Harbiye Klein gibi kulüpleri tercih ediyorlar."Türkiye'nin son beş yılda turist profili değişti. Avrupa'dan doğuya eksen kaydı. Gelen turist ikiye ayrılıyor. Bir kısmı iyi otellerde kalıp iyi lokantalarda para harcıyor. Bir kısmı da daha düşük bütçeli turist. İkinci kategori en çok tarihi yarımada ve alışveriş merkezlerine gidiyor. Bedava vitrin geziyor ve ortam kokluyor. Bunun maliyeti yok. Alışveriş merkezlerinde de orta segment zincir lokantaları tercih ediyor. Yemek yeme alışkanlıkları da farklı. Menüdeki her şeyden birer tane sipariş edip aynı anda masaya gelmesini istiyorlar. Bu da yeni bir hizmet anlayışı geliştirdi. Aynı coğrafyanın alım gücü yüksek olanları ise İstanbul'un yıllardır marka olan mekanlarını tercih ediyor. Sunset, Ruby, Mikla, Frankie, 29 tercih ettikleri mekanlar. Bu yıl Avrupalı turistler de yüzünü göstermeye başladı."Jüpiter Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Topal turist sayısında 2018 yılının son aylarında ciddi artış olduğunu belirtiyor. Maçka'da servis veren İtalyan restoranı Galvin'in müşteri kitlesinin yaklaşık yüzde 30'unu yabancılar oluşturuyor. "Japon, Fransız ve ABD'li de var. Ama çoğunluk Japon turistlerden oluşuyor" diyor. Ortadoğu'dan iş amaçlı gelen konuklarının da oldukça çok olduğunu söylüyor.Karaköy bu yıl küllerinden doğuyor. Birkaç sene önce yakaladığı sinerjiyi yeniden tutturmak için epey çabalıyor. Mana Meyhanesi, Duble Meze, Mükellef, Endam bu hatta her daim dolu mekanlar. Şimdi aralarına bir tane daha eklendi. Adı Vor Klein. Adından da anlaşıldığı üzere Klein'ın ortakları İsmail Alper ve Burak Yön'ün yeni mekanı. 'Vor' önce anlamına geliyor. Yani Klein'dan önce Vor Klein'da yemek yiyebilir, canlı piyano eşliğinde eğlenebilirsiniz. Dekorasyon sanat dolu ve 1970'li yıllara ışınlıyor insanı. Üstelik epey eğlenceli. Menüsü de dekorasyon kadar eğlenceli. Favorim kızarmış Brüksel lahanası ve fırınlanmış havuç ve pancar oldu. Ana yemeklerde közlenmiş patlıcanlı karnıyarık, ızgara jumbo karides gibi seçenekler var. Ana yemek yerine başlangıçları tavsiye edebilirim. Başlangıçların fiyatı 17-45 TL arasında değişiyor. Ana yemekler ise 45-65 lira arasında.Kahvaltıyı hâlâ Rumelihisarı'nda mı yapıyorsunuz? Kapıda kuyruk, başınızda gitmeniz için bekleyen personelle... Özellikle hafta sonu buradaki mekanlardan bazıları can sıkıcı olabiliyor. Çengelköy kahvaltı konusunda Hisar'a rakip geliyor. Sütiş'in ardından semtte açılan Kai şimdiden popüler olmuş bile. Öncelikle bir yalıda hizmet veriyor. Üstelik dileyen gruplar için yukarıda VIP odaları da var. Bu arada öğlen ve akşam yemeği menüsü de bulunuyor.Galvin her ay mutfağında bir İtalyan şefi misafir ediyor. Geçen haftaki konuk şef Wall Street Journal'ın Sicilya'nın en iyi restoranı seçtiği Il Consiglio di Sicilia'nın efsanevi şefi Antonio Cicero idi. İki gün boyunca deniz mahsullerinden oluşan çok özel bir menü hazırladı.Beyoğlu'nda açılan Önce Kahve isimli mekan kısa sürede müdavim kitlesi oluşturdu.Yazar, çizer, oyuncu, kısaca ünlü simalar da var. Öğlen saatinde yer bulmakta zorlanıyorsunuz.1- Yerebatan Sarnıcı 2- Ayasofya Müzesi 3- Süleymaniye Camii 4- Sultanahmet Camii 5- Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı