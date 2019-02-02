Öyle bir geçer zaman ki

BUGÜN NELER OLDU

70'leri nasıl bilirsiniz diye sorsak eminim ki çeşit çeşit cevap gelecektir. Kimi Türkiye'deki siyasi karmaşadan bahsedecektir, kimi Kıbrıs Harekatı'ndan, kimine göre 70'ler demek muhtıra demek, kimine göreyse arabesk yılları... Öyle ya da böyle 70'lerde hayatımıza giren ve aradan geçen yıllara rağmen değerinden bir şey kaybetmeyen o kadar çok şey var ki... Mesela Hababam Sınıfı filmi ya da Bülent Ortaçgil'in Benimle Oyna mısın albümü... Derya Bengi'nin hazırladığı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük kitabı 70'li yılları popüler kültür üzerinden ele alıyor. Hal böyle olunca o yıllarda kolektif hafızamıza giren ve bir daha hiç çıkmayan eserlerin peşine düşüyor. Biz de kitabın içinden, 70'li yıllara ait olan ve bugün bile hâlâ değerli kalan şarkıların peşine düştük. Ne hikayeler öğrendik buyrun...Bülent Ortaçgil'in kimya okurken henüz üniversite öğrencisiyken çıkardığı albümün ilanında plak şirketi "İddialı, ümitli ve gururluyuz" yazıyordu. Ne yazsalar olurmuş. Albüm, o yıllarda beklenen satış rakamına ulaşamasa da ilerleyen yıllarda altın gibi değerlendi. Bir klasik haline geldi. Türk müzik tarihinin en iyi albümlerinden kabul edildi. Geriye de şu anekdot kaldı: Ortaçgil Hey dergisine söyleşi verir. Adana'dan dergiye yazan Yasemin Hanım da "Bülent 'Benimle oynar mısınız' demiş. Adresi verirseniz oynarız elbette yazmış. Dergi de Ortaçgil'in okul adresini vermiş.Mazhar Alanson "Nasıl anlatsam, nerden başlasam" dizelerini ilk olarak 1975'te Bardakçı koyunda yazarken Bodrum'un zaman içerisinde bu kadar gözde bir yer olacağını tahmin ediyor muydu, bilinmez. Ama şarkı bir klasik haline gelirken Bodrum da zaman içerisinde Türkiye'nin en gözde tatil beldesi oldu. Hatta uluslararası yıldızların uğrak yeri haline geldi. Mesela Mick Jagger karısıyla 1977'de Bodrum'a gelmişti. Bodrum'da Zeki Müren ile buluşmuştu. Müren bu buluşmada Jagger'a Madem Derdimi Sordun Dinlemeye Mecbursun şarkısını söylemişti.Orhan Gencebay'ın Bir Teselli Ver albümü, 70'li yıllarda arabeskin zirveye tırmanış plağı olarak kabul edilir. O gün bu gündür de hep dinlenir. Gencebay içinse farklı bir yanı vardır bu albümün. Gencebay albümle aynı adı taşıyan, Lütfi Akad'ın çektiği filmle sinemaya başlar.Neşat Ertaş'ın 70'lerdeki hit şarkısı o yıllarda o kadar çok sevilmişti ki Emel Sayın'dan Cem Karaca'ya kadar birçok şarkıcı söylemişti. Ertaş'ın ilk evliliği üzerine yazdığı şarkı sonraki yıllarda daha da popüler hale geldi. Ne zaman bir pişmanlık durumu olsa ağızlardan bu şarkı döküldü.Hakkı Bulut bestesini Tülay Özer 1975'te seslendirdiğinde Türkiye bu şarkıyı söylüyordu artık. O Tülay Özer sonradan ünlü olacak Zerrin Özer'in ablasıydı. Bulut'un Adana'da köy okulunda öğretmenlik yaparken yazdığı şarkı onu da müzik dünyasına sokmuştu artık. Tülay Özer bu şarkıyla her kesimden her gruptan insana seslendiğini söylüyordu. Yıllar geçti, Zerrin Özer ortaya çıktı ve ablası Tülay'dan daha popüler oldu. Hakkı Bulut bu şarkıyla anılır oldu.1970'te Bir Başkadır Benim Memleketim adıyla yayımlanınca pek ilgi görmeyen Ayten Alpman'ın şarkısı 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında tam bir patlama yaptı. Adı da Memleketim'e dönüştü. Zaman içerisinde şarkının hikayesi de ona yüklenen anlam da değişti. Ama ne zaman memleket sevdasını müzikle anlatma gereği duyulunca bu şarkı imdada yetişti...Bir Alman televizyonunda müzikli bir skeçte ortaya çıkan, sonra uzun bir yolculuk sonrası Fikret Şenses'in adaptasyonu ile Ajda Pekkan şarkısı haline gelen Palavra Palavra bugün sanatçının klasikleri arasında yer alan, konserlerinin vazgeçilmezlerindendir. Tek başına ayakta duran, erkeklere karşı çıkabilen, Ya Sonra, Bambaşka Biri gibi Pekkan şarkılarının ilklerindendir. 'Feminist Ajda' şarkıları olarak kabul edilir. Ama bu şarkıların ortak noktası ise sözlerinin Şenses'e ait olmasıdır.Cem Karaca, Orhan Gencebay'dan aldığı ilhamla yazdığı şarkıyı ilk defa 1975'te İncirli Sineması'ndaki konserde söyler. Ortalık yıkılır. Eskiden konserlerinde çiçek veren hayranları artık Karaca'ya İngiliz anahtarı hediye eder. Zaman içerisinde klasikleşen bu şarkı Yeşilçam'daki zengin-fakir aşkının, gerçek hayatta asla olamayacağını anlatır. Buna rağmen sonraki yıllarda böylesi aşkların yaşanabileceğini anlatan filmlerde kullanılır. Bu da kaderin garip cilvesidir.Türk rock müzik tarihinin en iyi albümlerinden biri kabul edilen, Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'in Yeni Bir Gün'ün çıkış parçası Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ydı. Zaman içerisinde memleket ne zaman ekonomik olarak dara düşse bu şarkı hep gündeme geldi. Çünkü sözleri çok manidardı: "Yaz tahtaya bir daha/Tut defteri kitabı/ Sarı Çizmeli Mehmet Ağa/ Bir gün öder hesabı."