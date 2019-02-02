Serenay Sarıkaya doğal yetenek Ezgi Mola sahne canavarı

BUGÜN NELER OLDU

Alice müzikali 7 Şubat'ta başlıyor. 154 yıl önce yazılmış ölümsüz eserin Zorlu PSM, BKM ve id ortak yapımı müzikal uyarlamasında başrolleri paylaşanlar arasında Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Enis Arıkan da bulunuyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı müzikalin metni Aylin Alıveren ve Murat Uyurkulak imzalı. Koreografi ise Beyhan Murphy'nin. Söz konusu bir müzikal olunca elbette müziğin rolü tartışılmaz. Biz de müzikalin ortaya çıkış sürecini müzikleri yapan isimle, usta müzisyen Tuluğ Tırpan'la konuştuk, kendisine bizi nasıl sürprizlerin beklediğini sorduk.- İlk konuşmaların yapıldığı dönemde Amerika'da ailemin yanındaydım. İlk duyduğumda Broadway'da sergilenen Alice müzikalini getirdiklerini düşündüm. Notalar, besteler belli. Çıkıp çalacağız. "Tabii tabii yaparız" dedim. O sırada bir yandan da oğlumla Lego oynuyoruz, çok da konuşamadan telefonu kapattım. Bir müddet sonra Serdar Biliş aradı, "Merhaba nasılsın?" deyip "Şu sahnede şöyle bir şey düşündük..." diye anlatmaya başladı. "Bir dakika dedim, nasıl yani?" O da "Yeni bir şey yazıyoruz, dostum" dedi. Tepkim "Yapma ya" oldu.- Orijinal kitabı çocukken okuyup çok da sevmiştim. Böyle bir hikayenin içinde olma fikri hoşuma gitti.Alice, müzikalde 18 yaşında. Bu kez delikten düşmüyor, iPad'in içine düşüyor. Bence harika bir fikir.Elbette. Fikir sound'u belirliyor, sese yön veriyor. Senaryoyu okumanın yanı sıra prova videolarını da izleyince müzikte ne tip bir çizgi çizilmesi gerektiğini gördüm. Çok renkli bir eser ortaya çıktı. Dubstep, elektronik parçalar var içerisinde. Eski usul "Hoşgeldiniz Harikalar Diyarına" değil anlayacağınız. Ayrıca kütür kütür dans ediliyor. Street dancing gibi kliplerde ve güncel şovlarda izlediğimiz dansların çoğu müzikalde de mevcut.- Alice için yayılıp rahat rahat çalışılabilecek bir süremiz yoktu. O yüzden kendi ekibimle çalışmak istediğimi en başta belirttim. Tiyatrocu dostların şarkı söylemesi onlar için yorucu olabiliyor. Çünkü oyunculuk sırasında seslerini çok acımasızca kullanıyorlar. Adeta boks yapıyorlar. Ama şarkı söylerken tam tersine bale yapmaları isteniyor. Bir buçuk saatlik şovda dans etmek, şarkı söylemek ve oynamak... Vokal koçum Nilüfer Çelik, arkadaşları cesaretlendirerek bir seviyeye getirdi ve şimdi istediğim sesler çıkıyor. Keza müzik direktörümüz Orçun Tekelioğlu da çok tecrübeli bir isim. Böyle bir ekiple işe başlayınca ben de evde bestelere yoğunlaşabildim.Bence Serenay'ın bu iş için çok doğal bir yeteneği var. Dizileri izlemediğim için Serenay'ı da tanımıyordum. Hatta kendisine karşı önyargılıydım. Biraz gıcığımdır, yalan yok. Bir kere çok terbiyeli. Anne ve babası onu çok güzel yetiştirmiş. Bu çok kıymetli bir şey. Abuk sabuk star kaprisleri yok. Sanırım bir başka proje için zamanında dans dersleri almış. Çok iyi dans ettiği için baştan 60 puanı cebe koydum, şarkıyı da bir şekilde hallederiz, diye düşündüm. Nilüfer, Serenay'la ilk dersi sonrası attığı mesajda üç kalp gönderdi. Harika bir sesi var bu kızın, diyordu.- Serenay oyunculuktaki tecrübesinin ötesinde ciddi ve cesur. Genç yaşında belli bir noktaya gelmişsin, ha desen çıkıp ekranda oynayabileceğin projeler var. Ama elini müzikal gibi zor bir işe sokuyorsun. Yapmasa kimse "Neden yapmıyorsun?" demez. Gençler için çok güzel bir örnek.- Ezgi Mola, tam sahne canavarı. Aşırı zeki ve yeni durumlara çok hızlı reaksiyon verebiliyor. Müzikalde anne ve kızın yüzleşmesi söz konusu. Bu beni de çok etkileyen bir nokta. Sahnede bunu izlemek de güzel olacak.- Yanlış anlaşılmasın söylediğim ama sonuçta ticari bir tiyatro bu. Ticari tiyatroda başroller çok önemlidir. Reklamı yapan da onlar oluyor. Madonna da çıkıp Don't Cry For me Argentina'yı söyleyince Evita müzikalini de başka bir yere taşıdı.- Normalde insanlar çocuğunu müzikale getirir, sonra saatine bakar bitse de gitsek diye. Alice'te hem büyükler hem çocuklar için sıkılıp sağa sola baktırmayacak bir tempo yakaladığımızı düşünüyoruz.- Önemli farklarından biri video art ve teknolojinin yoğun kullanılması. Tabii Zorlu PSM'nin alt yapısı da buna izin veriyor. Arkada çalışan ekibi de çok iyi. Sesçileri, ışıkçıları... Bu müzikal Zorlu olmasa yapılamazdı. Öte yandan uluslararası bir öykü seçilmiş olması da önemli bir nokta. Bence bu müzikal ileride Almanya'da da oynanmalı, Japonya'da, Kuveyt'te de...- Şarkı sözlerinde de çok büyük renklilik var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ne İçindeyim Zamanın şiiri de var, Umut Kızılarslan, Nil Karaibrahimgil şarkıları da... Hatta Ezgi Mola bir şarkının sözlerini kısmen kendi yazdı. Güzel bir işbirliği oldu, ortak bir dil tutturuldu.