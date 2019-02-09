Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

BUGÜN NELER OLDU

Müziğin içine doğmuş Alaz Pesen. Anne ve babası Ruhi Su Korosu'nda birbirlerine âşık olup evlenmiş. Daha anne karnındayken Ruhi Su'nun sesiyle, üç-dört yaşındayken de Timur Selçuk'la tanışmış. Rock müzik seven babası sayesinde ilk albümü Queen'in Innuendo'su olmuş. Ray Charles'ı canlı izleme şansı bulmuş. Ama onu en çok dedesi Hasan Mutlucan etkilemiş. Dedesinin aile toplantılarında söylediği türkülerle büyümüş. Kahramanlık türkülerinin unutulmaz sesi Mutlucan, "İlk göz ağrım" dediği Alaz Pesen'i müzikle ilgilenmesi için hiç zorlamamış ama çalışmalarını da yakından izlemeyi ihmal etmemiş. Geçen günlerde ilk solo çalışmasını yayınlayan Pesen'le bir araya geldik, Hasan Dedesi ile ilişkisini konuştuk.- Babaannem babamın hep keman çalmasını istermiş.Babam bağlamayı seçmiş ama yıllar sonrada pişman olmuş keman öğrenmediğine. Bu yüzdenbabam da bizim keman çalmamızı çok istedi.İlkokul döneminde konservatuvara girdik. Kemanciddi bir eğitim gerektiriyor. Kardeşim altı ay dayanabildi.Ben bir yıl. Ama şimdi ben de "Keşkedevam etseydim" diyorum. Sonrasında kardeşimdavul, ben klasik gitar öğrendik.Bize hiçbir zaman "Müzisyen olun" demedi.Ama ne zaman birlikte sofra başında bir araya gelseko güzel sesiyle bir türkü, deyiş söylerdi. Böyleböyle örnek oldu bize.Hasan Dedem kahramanlıktürkülerini çok seviyordu amaalbümde farklı bir türkü okumakistedi. Çünkü atalarımızın türkülerinin farklıamaçlarla özellikle de darbe gibi korkunç olaylardakullanılmasından dolayı çok dertliydi. "SizeKabak güzel olur" dedi. Konya Kabağı... DüzenlemesiniCenk Erdoğan ile birlikte yaptık. Parçanıngirişinde dedemin eski kayıtlarından bir bölümkullandık. 85 yaşındaydı ama stüdyoya girdiğianda kükremeye başladı. Ne yazık ki bu kaydınardından kısa süre sonra onu kaybettik."Türkülere o kadar âşıktım ki bütün Anadolutürkülerini öğrenip söylemek istiyordum" diye anlatırdı.Türkü söylüyor ama konservatuvar eğitimli.Hocaları arasında Münir Nurettin Selçuk var.Hafızası da çok kuvvetliydi. Herhangi bir türküyüsöyleyebilir ya da sözlerini şiir gibi okuyabilirdi.Şimdi burada olsaydı sohbetimiz sırasında en azüç türkü söylemişti.- Çok yönlü bir kişi aslında. Sinema oyunculuğu,dublaj yapıyor. Ezan okumuşluğu var. Kendianlattığına göre iki kez opera teklifi geliyor. RuhiSu, "Sen Faust'ta oyna. Benim fiziğim ve sesimo kadar yeterli değil" diyor. Bir kere de Almanya'daniki operacı gelip teklifte bulunuyor.- Türkülere o kadar âşık ki... Hatta konservatuvardakihocalarından biri kendisine "Sen Türk SanatMüziği bile söyleme, sesin, gırtlağın bozulur"dediğinde Münir Nurettin Selçuk'un derslerinegitmeyi bırakıyor. Birkaç yıl sonra karşılaştıklarındanSelçuk Hoca, "Hasancım neden derslerimibıraktın?" diye soruyor. Dedem nedenini söylediğindede "Ah Hasancım, o kişi bizim ilişkimizikıskanmış. Hiç bozar mı?" diyor.Ben onların devamıyım, varisiyim gibi tuhafşeyler söylemek istemem. Bana sanatı sevdirdiler.- Dedem hem ressam hem de resim öğretmeniydi. Çok sevilirdi. Anladığım kadarıyla Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca gibi bir karaktermiş. Her pazar evlerine yemeğe giderdik. Bize resimle ilgili ödevler verirdi, bir sonraki pazara kadar yapalım diye. Ekin'le bazen verdiği ödevleri bitiremezdik. Resmen okul stresi yaşardık. Sayesinde desenimiz kuvvetlendi ama aramızdan ressam çıkmadı.- Mehmet Dedem bizimle çok oynardı. Balığa çıkardık birlikte. Hasan Dedem'in de Seferihisar'da teknesi vardı ama o balığa değil kılıç balığı avına çıkardı. Bize de "Çocuklar büyüyün de sizinle kılıç balığı avına çıkalım" derdi. İkisi de Anadolu'dan beslenen, hoş sohbet insanlardı.2011 yılında solisti olduğu Dalga grubuyla ilk albümü Denizim Olsun'u çıkaran Alaz Pesen'in ilk solo çalışması olan Acaba Arpej Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.- Aslında ara vermedim. Dalga'nın albümünün üzerinden yedi-sekiz yıl geçti ama bu süreçte gitarım sürekli elimdeydi.- Birkaç yıl önce evde otururken kız arkadaşım, "Biraz parçalarından çalsana" dedi. Ben de Acaba'yı çaldım. "Nakaratı mükemmel ama girişini beğenmedim, daha iyi yazılabilir" dedi. Ben de espri olsun diye "Kolaysa sen yaz" dedim. Yazdı!- İlki Türk Pop'unda Aranjman Dönemi-Çeviri Şarkılar üzerine... 2017'de de Yunanca-Türkçe Ortak ve Çeviri Şarkılar başlıklı doktora tezim Boğaziçi Üniversitesi tarafından Yılın Doktora Tezi seçildi. Ve üniversitenin tarihindeki ilk Şarkı Çevirisi dersini vermeye başladım.