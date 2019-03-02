Başak Sayan: Oyunculuğu bıraktım artık sadece yazarım

Başak Sayan'ı oyuncu olarak tanıdık. Ama o son yıllarda yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Tüm önyargılara rağmen, yazdığı kitaplar ilgi görüyor, okuyucuyu tatmin ediyor. Son kitabı Nigâhtar'ı yazdığı sırada ikiz çocuklarını büyüten Başak Sayan'la, yeni kitabını, çocuklu hayatını ve oyunculukla ilgili aldığı büyük kararını konuştuk.
- İki küçük çocuğunuz var. İkizler üstelik. Bir de yeni romanınız... Nasıl altından kalktınız?
- Doğumdan üç ay sonra
yazmaya başladım. İkiz bebeklerim
prematüre doğdular ve
emme refleksleri olmadığı için
sütümü sağıp veriyordum. Süt
sağma hadisesi günümün dört
saatini alıyordu. O zamanı kitap
okuyarak, düşünerek geçiriyordum.
O anların birinde aklıma
Hallac-ı Mansur düştü. İnternetten
araştırmalar yapmaya
başladım. Hayat hikayesinden
ve öğretisinden çok etkilendim.
Buna dair bir roman yazmaya
karar verdim. İki ayrı zamanda
geçen, günümüz ve o zamanları
anlatan bir roman fikriyle yola
çıktım. İki sene araştırmam sürdü.
Çocukların uyku saatleri ve
geceler yazma zamanım oldu.
Yatak odamda çalışıyorum. Kapıyı
da kapatıyorum. O zaman
uzun uzun çalışabiliyorum.
Günde dört saatimi ayırıyorum.
- O zaman disiplinli birisiniz ilham gelsin diye beklemiyorsunuz...
- Tabii. İlk iki kitapta o
hatayı yaptım, ilham gelsin
diye bekledim. Fakat yazarlığı
mesleğim olarak benimsedikten
sonra, canım o gün yazmak istemese
bile bilgisayarın başına
oturdum.
- Hallac-ı Mansur nasıl aklınıza geldi birden bire? Tasavvufa ilginiz var mı?
- Hiç ilgim yoktu. Ne tasavvufla,
ne Hallac-ı Mansur'la...
Spiritüel konulara ilgim var
ama bununla açıklayamayız.
Çoğu insan Hallac-ı Mansur'u
"En el Hak" dedi ve öldürüldü
diye biliyor, ben de öyle
biliyordum. Araştırdıkça Mevlana'nın,
Pir Sultan Abdal'ın,
Şems'in, Yunus Emre'nin feyz
aldığı kişi olduğunu öğrendim.
O sufizmin babası. Onu
yeterince tanımıyorduk, bence
zamanı gelmişti. Kendini hatırlatmak
istemişti. Müthiş bir
hayat hikayesi var. Çok öteden
beri kuantum fiziğine ilgim var.
Kuantum fiziğiyle ve Hallac-ı
Mansur'un öğretisi arasındaki
benzerliği fark ettim. İki öğreti
de her şeyin birliğinden söz
edilir. Bu benzerlikleri romanda
kullandım. New York'ta
atom mühendisliği hocası
Şirin, Tanrı'ya inanmayan bir
karakter. Bilime inanıyor sadece.
Biz onun hikaye boyunca
nasıl inanca doğru evrildiğini
inceliyoruz aslında. Bir yandan
da Hallac-ı Mansur hikayesiyle
buluşuyor okuyucu.
- Bekliyor muydunuz kitabınızın gördüğü ilgiyi?
- Bekliyordum çünkü çok
inandım. Ama korkuyordum
açıkçası. Yazarken bende oluşan
hissi okuyucuya geçirebilecek
miyim diye endişe ettim.
İnsanları şaşırtabilecek miyim
duygusu vardı. Ama yorumlar
her bölüm sonunda insanların
bir sonrakini merak ettiği
yönündeydi. Sanırım burada
oyunculuk avantajını kullandım.
Çünkü dizilerde de bölümler
öyle bir noktada bırakılır ki,
bir sonraki merakla beklenir.
Ben de kitaplarımda bunu uygulamayı
seviyorum.
YAZARLIK ARTIK İŞİM
- Oyuncu olduğunuz için yazdıklarınız konusunda önyargıyla karşılaştınız mı? Adı sanı bilinmeyen bir yazar olsaydınız daha az engelle uğraşırdınız sanki?
- Oyuncu olmasaydım üç
adımda alacağım yolu bir
adımda alabilirdim. Hayat
böyle evrildi. Kesinlikle önyargılarla
uğraştım ama her
kitapta biraz daha aşıldı. Benim
ki biraz daha zor bir yol.
Ama ulaşmak istediğim yere
ulaşacağıma inanıyorum çünkü
üretmeye devam edeceğim.
Bunu hobi olsun diye yapmıyorum.
Bu işim.
- Oyunculuğu bıraktınız mı?
- Bıraktım. Yani artık oyunculuk
peşinde koşmuyorum.
Çok çok cazip bir teklife "Hayır"
demem ama bıraktım!
Çok zor verilen bir karar ama
artık sadece yazarlık yapmak,
edebiyata daha fazla eğilmek
ve zaman ayırmak istiyorum.
Ve çocuklarım var. 38 yaşında
anne oldum ve her anlarını yakalamak
istiyorum.
ÇOK HIRSLIYDIM, O HIRSIM GİTTİ!
- Yaş aldıkça kadın değişiyor değil mi?
- 35'ten sonra hayata daha farklı bakmaya başlıyorsun ama 40'a geldiğin zaman artık bambaşka bakıyorsun. Seni o güne kadar motive eden her şey anlamını yitiriyor. Hırsların törpüleniyor. Hayatı sorguluyorsun, niçin uğraştığını sorguluyorsun. Nedir amacımız? Mutlu olmak! Bu daha fazla para kazanmak, daha çok iş yapmak, daha fazla eşyaya sahip olmak değil ki. Bunlar gelip geçici. Ben de yaptım. Bir dönem alışverişle kafayı bozdum. Deli gibi çantalar, ayakkabılar aldım. Çünkü mutlu değildim ama farkında değildim. Mutluluk ailenle, sevdiğin insanlarla olduğun anlar... Hasta yatağımızda yatarken, bu anları düşüneceğiz, aldığımız ayakkabıları değil. Çok hırslıydım, o hırsım gitti, bitti! Hayat ne getirirse tevekkül etmeyi öğrendim. Bir şey olmuyorsa neden olmadığını biliyorum artık. Zamanı değil! Eşimle böyle evlendim ben.
- Nasıl?
- Bir film anlaşması yapmıştım. Bodrum'a gittim, dönüşte Ankara'ya gittim bir geceliğine ertesi gün İstanbul'a dönmem gerekiyor ki filme başlayayım. Ankara'da havalimanında eşimle tanıştım. O da bir haftalığına Amerika'dan gelmişti. Orada Dünya Bankası'nda çalışıyordu. Uçaktan indim, filmin başrol oyuncusunun beni istemediğini söylediler. Film iptal oldu benim için. Hayatımın en büyük şokuydu. Kendimi yedim bitirdim, günlerce ağladım. İstanbul'a da dönmedim. O sırada eşim aradı yemek yemek için. Aramızda bir şeyler oldu... Amerika'ya gitti, beni oraya davet etti, 40 gün içinde evlendik. Biz evlendiğimiz zaman anladım ki, o erkek oyuncu beni reddetmeseydi biz evlenemezdik. Hayatımın en büyük dersidir. Kelebeğin Kaderi kitabını bu duyguları anlatmak için yazdım.