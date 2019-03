Başak Sayan: Oyunculuğu bıraktım artık sadece yazarım

BUGÜN NELER OLDU

Başak Sayan'ı oyuncu olarak tanıdık. Ama o son yıllarda yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Tüm önyargılara rağmen, yazdığı kitaplar ilgi görüyor, okuyucuyu tatmin ediyor. Son kitabı Nigâhtar'ı yazdığı sırada ikiz çocuklarını büyüten Başak Sayan'la, yeni kitabını, çocuklu hayatını ve oyunculukla ilgili aldığı büyük kararını konuştuk.- Doğumdan üç ay sonrayazmaya başladım. İkiz bebeklerimprematüre doğdular veemme refleksleri olmadığı içinsütümü sağıp veriyordum. Sütsağma hadisesi günümün dörtsaatini alıyordu. O zamanı kitapokuyarak, düşünerek geçiriyordum.O anların birinde aklımaHallac-ı Mansur düştü. İnternettenaraştırmalar yapmayabaşladım. Hayat hikayesindenve öğretisinden çok etkilendim.Buna dair bir roman yazmayakarar verdim. İki ayrı zamandageçen, günümüz ve o zamanlarıanlatan bir roman fikriyle yolaçıktım. İki sene araştırmam sürdü.Çocukların uyku saatleri vegeceler yazma zamanım oldu.Yatak odamda çalışıyorum. Kapıyıda kapatıyorum. O zamanuzun uzun çalışabiliyorum.Günde dört saatimi ayırıyorum.- Tabii. İlk iki kitapta ohatayı yaptım, ilham gelsindiye bekledim. Fakat yazarlığımesleğim olarak benimsediktensonra, canım o gün yazmak istemesebile bilgisayarın başınaoturdum.- Hiç ilgim yoktu. Ne tasavvufla,ne Hallac-ı Mansur'la...Spiritüel konulara ilgim varama bununla açıklayamayız.Çoğu insan Hallac-ı Mansur'u"En el Hak" dedi ve öldürüldüdiye biliyor, ben de öylebiliyordum. Araştırdıkça Mevlana'nın,Pir Sultan Abdal'ın,Şems'in, Yunus Emre'nin feyzaldığı kişi olduğunu öğrendim.O sufizmin babası. Onuyeterince tanımıyorduk, bencezamanı gelmişti. Kendini hatırlatmakistemişti. Müthiş birhayat hikayesi var. Çok ötedenberi kuantum fiziğine ilgim var.Kuantum fiziğiyle ve Hallac-ıMansur'un öğretisi arasındakibenzerliği fark ettim. İki öğretide her şeyin birliğinden sözedilir. Bu benzerlikleri romandakullandım. New York'taatom mühendisliği hocasıŞirin, Tanrı'ya inanmayan birkarakter. Bilime inanıyor sadece.Biz onun hikaye boyuncanasıl inanca doğru evrildiğiniinceliyoruz aslında. Bir yandanda Hallac-ı Mansur hikayesiylebuluşuyor okuyucu.- Bekliyordum çünkü çokinandım. Ama korkuyordumaçıkçası. Yazarken bende oluşanhissi okuyucuya geçirebilecekmiyim diye endişe ettim.İnsanları şaşırtabilecek miyimduygusu vardı. Ama yorumlarher bölüm sonunda insanlarınbir sonrakini merak ettiğiyönündeydi. Sanırım buradaoyunculuk avantajını kullandım.Çünkü dizilerde de bölümleröyle bir noktada bırakılır ki,bir sonraki merakla beklenir.Ben de kitaplarımda bunu uygulamayıseviyorum.- Oyuncu olmasaydım üçadımda alacağım yolu biradımda alabilirdim. Hayatböyle evrildi. Kesinlikle önyargılarlauğraştım ama herkitapta biraz daha aşıldı. Benimki biraz daha zor bir yol.Ama ulaşmak istediğim yereulaşacağıma inanıyorum çünküüretmeye devam edeceğim.Bunu hobi olsun diye yapmıyorum.Bu işim.- Bıraktım. Yani artık oyunculukpeşinde koşmuyorum.Çok çok cazip bir teklife "Hayır"demem ama bıraktım!Çok zor verilen bir karar amaartık sadece yazarlık yapmak,edebiyata daha fazla eğilmekve zaman ayırmak istiyorum.Ve çocuklarım var. 38 yaşındaanne oldum ve her anlarını yakalamakistiyorum.- 35'ten sonra hayata daha farklı bakmaya başlıyorsun ama 40'a geldiğin zaman artık bambaşka bakıyorsun. Seni o güne kadar motive eden her şey anlamını yitiriyor. Hırsların törpüleniyor. Hayatı sorguluyorsun, niçin uğraştığını sorguluyorsun. Nedir amacımız? Mutlu olmak! Bu daha fazla para kazanmak, daha çok iş yapmak, daha fazla eşyaya sahip olmak değil ki. Bunlar gelip geçici. Ben de yaptım. Bir dönem alışverişle kafayı bozdum. Deli gibi çantalar, ayakkabılar aldım. Çünkü mutlu değildim ama farkında değildim. Mutluluk ailenle, sevdiğin insanlarla olduğun anlar... Hasta yatağımızda yatarken, bu anları düşüneceğiz, aldığımız ayakkabıları değil. Çok hırslıydım, o hırsım gitti, bitti! Hayat ne getirirse tevekkül etmeyi öğrendim. Bir şey olmuyorsa neden olmadığını biliyorum artık. Zamanı değil! Eşimle böyle evlendim ben.- Bir film anlaşması yapmıştım. Bodrum'a gittim, dönüşte Ankara'ya gittim bir geceliğine ertesi gün İstanbul'a dönmem gerekiyor ki filme başlayayım. Ankara'da havalimanında eşimle tanıştım. O da bir haftalığına Amerika'dan gelmişti. Orada Dünya Bankası'nda çalışıyordu. Uçaktan indim, filmin başrol oyuncusunun beni istemediğini söylediler. Film iptal oldu benim için. Hayatımın en büyük şokuydu. Kendimi yedim bitirdim, günlerce ağladım. İstanbul'a da dönmedim. O sırada eşim aradı yemek yemek için. Aramızda bir şeyler oldu... Amerika'ya gitti, beni oraya davet etti, 40 gün içinde evlendik. Biz evlendiğimiz zaman anladım ki, o erkek oyuncu beni reddetmeseydi biz evlenemezdik. Hayatımın en büyük dersidir. Kelebeğin Kaderi kitabını bu duyguları anlatmak için yazdım.