Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

'ın kardeşi 'ın o eski halinden eser kalmadı. Helin Avşar bambaşka biri oldu. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın bir süre önce eski bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Helin Avşar'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyememişti. Helin Avşar'ın son görüntüsü ise görenlerde şaşkınlık yarattı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın 'da 4 geçirdiği konuşuluyor. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…

Giriş Tarihi: 28.02.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 11:52
Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

ZARA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

ZARA

Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

ZARA

Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

ZARA

Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

DİDEM SOYDAN

Helin Avşar bambaşka biri oldu! 4 estetik operasyondan sonra…

DİDEM SOYDAN

BİZE ULAŞIN