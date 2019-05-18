En neşeli en masum tatlı dondurma

Dondurmaya kim hayır diyebilir? Hem yetişkinler hem de çocuklar için serinletici, hafif ve çok lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Dondurma doğru miktarda tüketildiğinde hem sizi mutlu eder hem de şerbetli tatlılara kıyasla az kalori içeren dondurma kilo kontrolüne yardımcı olur. Kar ve soğuk havanın en şiddetli görüldüğü İsveç, Norveç, Finlandiya ve Kanada gibi ülkelerde ülkemize göre üç kat daha fazla tüketiliyor. Aslında dört mevsim kendinizi mahrum etmeden yiyebileceğiniz dondurma, üst solunum yolları enfeksiyonuna neden olmaz, boğaz ağrısı yaratmaz. Üstelik içinde olduğumuz Ramazan ayı için de çok lezzetli bir alternatif. Uzun saatler tutulan orucun ardından dengeli bir iftar sofrası kurmak çok önemli. Açlığın etkisi ile ihtiyacımızdan fazla ve daha hızlı bir şekilde yemek yiyebiliriz. Bu durum sindirim sistemimizde problemlere neden olabilir. Yemeğimizi tamamlayan tatlı seçenekleri arasında ise hamurlu şerbetli tatlılar yerine daha hafif bir seçenek olan dondurmayı tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun...



RAMAZAN'DA DONDURMA YEMEK İÇİN 4 NEDEN

1 Hafif bir iftar yemeğinden sonra da tatlı olarak ağır ve şerbetli tatlılar yerine serinletici ve ferahlatıcı lezzetiyle dondurma çok iyi bir alternatif olur. Oruç tuttuğunuz sürede yaşadığınız uzun süren açlık sonucu hazımsızlık, kan şekerinde düzensizlik, mide ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumları en aza indirmek için iftarda hafif yiyecekleri tercih etmelisiniz. Hafif bir iftar yemeğinden sonra tatlı olarak ağır ve şerbetli tatlılar yerine 2 top dondurma tercih edebilirsiniz.

2 Sağlıklı ve zinde bir Ramazan dönemi geçirmek hafif bir iftar yemeği sonrasında yapacağınız fiziksel aktiviteler hazımsızlık gibi problemlerinizin önüne geçecek, kilo kontrolünde size yardımcı olacak ve kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Yaptığınız fiziksel aktivite sonunda hafif bir tatlı alternatifi olan dondurmaya beslenmenizde yer verebilirsiniz.

3 İftar ve sahur arasına konulacak ara öğün alternatifi olarak 2 top dondurma keyif verir. Ramazan süresince beslenmemizde önemli değişiklikler olur. Yemek saatlerimiz, yeme sıklığımız değişirken, günde 4-5 öğün yerine 2 ana öğün tüketiriz. Sahurda yumurta, peynir, süt gibi protein kaynaklarının yanında ve kan şekerimizde oluşabilecek dalgalanmaların önüne geçecek tam tahıllı ekmek gibi kaliteli bir karbonhidrat kaynağı tüketmek, gün içerisinde yaşanabilecek acıkmaların önüne geçebilir. İftarda çorba, ızgara et, tavuk gibi protein kaynakları, sebze yemekleri ve bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları tüketmek hafif ve sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanızı sağlar. Tuz tüketimini mümkün olduğunca kısıtlamak ve iftar sonrası sıvı tüketiminizi arttırmak da oldukça önemli. İftar ve sahur arasında mutlaka bir ara öğün yapmaya özen gösterin. Ara öğünlerde 2 top dondurma, sütlü tatlı, taze ve kuru meyveler veya kuruyemişler tercih edilebilir.

4 Yaz aylarında dondurma kaynaklı karşılaşabileceğiniz zehirlenmelerin önüne geçmek için açıkta satılan ve mikrobiyolojik açıdan risk teşkil edebilecek dondurmalar yerine, paketli ve güvendiğiniz markalardan alacağınız dondurmaları tüketmelisiniz.



DONDURMANIN MUTLULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI

Pozitif psikoloji bize dondurma ve mutlulukla ilgili bakın neler söylüyor:

Pozitif psikoloji mutluluk bilimidir.

Mutluluk iyi hissettirir ve sizin için iyidir.

Kontrolde, yetkin hissetmek ve başkalarıyla bağlantı halinde olmak sürdürülebilir mutluluk yaratır.

Arkadaş ağınız önemli. Mutlu insanlarla bağlantı halinde olmak sizi mutlu yapar.

Düzenli egzersiz size mutluluk katar.

Deneyimler önemli mutluluk kaynaklarıdır.

Hediyeler ve minnettarlık sizi mutlu eder.

Mutluluğun iki yolu vardır; keyif ve anlam

Özellikle soğuk ikramlar keyif verir.

Dondurma yemek lezzetli bir keyiftir.

Dondurmanızın tadını çıkarmak yaşadığınız keyfi arttırır.

Dondurma çocukluk anılarınızı geri getirir.



Zayıflarken yardımcı



ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ:

Ana öğünlerimiz sonrası yapacağınız fiziksel aktiviteler hazımsızlık gibi problemlerinizin önüne geçecek, kilo kontrolünde size yardımcı olacak ve kendinizi daha sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Yaptığınız fiziksel aktivite sonunda hafif ve sağlıklı bir tatlı alternatifi olan dondurmaya ara öğünlerinizde yer verebilirsiniz.



BOĞAZ AĞRISI-DONDURMA:

"Kışın dondurma boğazını ağrıtır" inanışı araştırmalara göre artık rafa kalkıyor. Yapılan araştırmalar soğuk yiyecek yemenin vücutta ağrı azaltıcı uyarıları artırdığını gösteriyor. Bademcik ameliyatı geçiren çocuklarda operasyon sonrası dönemde tüketilen dondurmanın ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor.



DESSERT/SNACKING VE DONDURMA KIYASLAMASI:

Canınız tatlı bir şeyler yemek istediğinde aklınızdan neler geçiyor? Hamurlu ve şerbetli tatlılar mı yoksa serin ve ferahlatıcı etkisi ile dondurma mı? Hangisi geçiyor olursa olsun bilinen bir şey varsa o da dondurmanın diğer tatlılara kıyasla daha hafif bir tatlı alternatifi olması. Yaptığınız fiziksel aktivite sonunda iki top dondurmaya beslenmenizde yer verebilirsiniz.



MEYVEDEN GELEN LEZZET

Meyveler dondurmanın önemli bir lezzet bileşenidir. Tüm meyveler besin değeri içeriği ve ekonomik olması açısından mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde bulamadığınız meyvelerin kurutulmuş veya dondurulmuş halini tüketebilirsiniz. Taze ve kurusunu birlikte tükettiğimiz meyvelere kayısı, incir, üzüm gibi örnekler verilebilir. KAYISI: Tek başına tüketilebileceği gibi yanında süt, kuruyemiş gibi besinlerle tüketilirse daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. 20 gr kuru kayısı yaklaşık olarak 50 kalori içermektedir ve bir porsiyon meyve olarak düşünebilir. İçerdiği lif miktarıyla günlük lif alımına katkıda bulunur. Mevsiminde tazesi ve mümkünse yerel üreticiden alınmış olması tavsiye edilir. Mevsiminde olmadığı zamanlarda kuru halini sağlıklı bir atıştırmalık olarak yanınızda bulundurabilirsiniz. ÇILEK: Önerilen mevsiminde ve mümkünse yerel üreticiden alınmış olanını tüketin. 100 gr çilek C vitamin kaynağı olmakla birlikte yalnızca 32 kalori içeriyor. Çileği dondurulmuş bir şekilde smoothie'lerinizde, püre halinde tatlılarınızda kullanabilirsiniz.

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