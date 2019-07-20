Ünlü şarkıcı J Balvin, 26 Temmuz’da İstanbul'a geliyor!

İstanbul bir dünya yıldızını ağırlamaya hazırlanıyor. Üstelik en popüler olduğu, müzik listelerinde zirveyi gördüğü bir dönemde. Üç Latin Grammy ödüllü, Kolombiyalı şarkıcı J Balvin'den bahsediyoruz. Şarkıcı 26 Temmuz Cuma günü Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Aslında dev bir parti gerçekleştirecek demek daha doğru olur. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan reggaeton müziğin en renkli temsilcisi ile İstanbul'a gelmeden önce telefonda sohbet etme fırsatı bulduk. J Balvin'in Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile birlikte yayımladığı son albümü Oasis, geçen günlerde Billboard Latin Albümler listesine bir numaradan giriş yaptı. Albümdeki şarkılar da listelerde hızla yükseliyor. Bu yüzden şarkıcıya ilk sorumuz da başarının keyfini nasıl çıkarttığına ilişkin oluyor. Çok mutlu olduğunu ve bu duruma şükrettiğini söyleyip ekliyor: "Şükrettiğim için ayaktayım. Bunlar sadece başlangıç."