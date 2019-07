Solomun da bizi seviyor

BUGÜN NELER OLDU

Diynamic Festival, elektronik müziğin en prestijli etkinliklerinden biri. Bu festivalin Türkiye'ye gelmesini sağlayan isimler ise Murat Uncuoğlu ve Alican Yüksel. Elektronik müzik sahnesinin iki tecrübeli DJ-prodüktörü ile bir araya geldik ve 3 Ağustos'ta gece ve gündüz olarak Milyon Beach ve Volkswagen Arena'da gerçekleşecek festivali konuştuk.Diynamic, Solomun'un sahip olduğu bir plak şirketi olarak yola çıktı. Ufak bir ekipti. Birbirleriyle ortak çalışmalar yaparak büyüdüler.Önce kulüplerde çıktılar.Solomun altı yıl kadar önce Ibiza'da çalmaya başlayınca, yani Ibiza'nın kralı olunca Diynamic ismi de dikkat çekmeye başladı. Şu anda kendisini elektronik müzikte ayrı bir yere konumlayan bir plak şirketi ve festival markası oldu.Yedi-sekiz yıl önce Beyoğlu'nda Indigo açıkken Solomun'la çalışmaya başladık.O dönem, "Solomun" dediğimizde "O kim?" diyorlardı.Ama o zaman da ekibi ve çıkardığı müzikler çok iyiydi. Zaten bizim var olma sebebimiz de bu.Müzikal keşif! Yoksa şimdi Antalya'daki lüks oteller Solomun için 500-600 bin euro'luk teklifler veriyor.- Her ne kadar artık çok popüler olsa da geldiği kültürü, underground tavrını korumaya çalışıyor. Yoksa Türkiye, Diynamic'i düzenlediği ilk ülkeler arasında.Dinleyici kitlesini seviyor.- Örneğin duygusal bir parça çalıyor, onun için önemli olan. Kalabalıktan hemen tepki alıyor. Bu sayede yaptığı müziğe değer verildiğini hissediyor.- Yoğun bir programı var. Bu yıl Ibiza'da 12 saat çalıyor. Pazar başlıyor, pazartesi 12.00'de bitiriyor.Durmuyor, after party vs. derken pazartesiyi de yiyor.Salı, çarşamba bitik oluyor.Perşembe yola düşüyor. Cuma, cumartesi çalıyor.- İlk duyduklarında ekip şaşırdı ama kabul ettiler.Hatta kendilerine teklifimizi götürürken "İki mekanda da Solomun ve Adriatique çalmalı. Çünkü bizim gelenlere karşı sorumluluğumuz var" şartı da koştuk.- Çok sıcak bir insan.Balkanlar'da doğmuş olması nedeniyle bize karşı yakınlık da hissediyor. Kulis istekleri vs hiç olmuyor.Her ne kadar yoğun bir programı olsa da Solomun, son gelişinde vakit bulup yakın bir arkadaşı ile Sultanahmet'e gidiyor. Cami girişinde arkadaşı ayağından çıkardığı yepyeni İtalyan ayakkabılarını gösterip "Burada mı bırakacağız?" diye soruyor. Solomun da "Elbette bırakacağız. Allah'ın evindeyiz" yanıtını veriyor. Ziyaretin ardından bir bakıyorlar, ayakkabılar yok. Ünlü DJ'in arkadaşı kasım ayının ortasında taksiye kadar çorapla yürümek zorunda kalıyor.YouTube Music Türkiye'de hizmete girdi. Servisin remiksler, canlı performanslar, cover parçalar ve kliplerden oluşan geniş kataloğu en büyük iddiası. Dikkat çeken bir özellik de çalma listeleri. Yalnız bu listeler deneyimli küratörler tarafından oluşturulmamış, algoritmaya dayalı listelerden bahsediyoruz. Servisin akıllı arama özelliği de oldukça gelişmiş. Şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapılabiliyor. Arka planda dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sunan YouTube Music Premium'a üyelik ücreti aylık 13.99 TL.