Modanın beş hali

Moda sadece trendleri takip etmek, bütçeniz doğrultusunda ayırabildiğiniz en yüksek miktarı ayırıp, sonunda sizi mutsuz eden, çöpe dönüşen kıyafetler satın almak değil. Sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve siyasi farklı birçok alanda işlenebilecek olan moda her geçen gün daha da evriliyor, değişiyor... Ben de geçtiğimiz pazar günü moda konusunda ufuk açan bir zirveye katılma şansı yakaladım. Erdem Eren'in kurucusu olduğu Moda Hukuku Enstitüsü (Fashion Law Institute) tarafından düzenlenen Moda Hukuku&İş Zirvesi (Fashion Law&Business Summit) şu an moda dünyasında en çok konuşulan, en çok incelenen beş önemli konuyu işin uzmanlarıyla beraber masaya yatırdı. Oturumlardan biri de benim son dönemde en çok ilgimi çeken konu olan sürdürülebilirlik kavramı üzerineydi. Moda tasarımcısı Ece Gözen Akın ve Dr. Öretim Üyesi Serdar Uysal'ın konuşmacı olduğu moda dünyasında sürdürülebilirlik kavramı ve bio-teknolojinin modaya uyarlanması konusundaki oturuma da moderatörlük yaptım. Çok keyif aldığım ve benim için çok bilgilendirici geçen bu zirvede en çok dikkat çeken konuları da sizler için bir araya getirdim.





ECE GÖZEN AKIN/SERDAR UYSAL

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

Türkiye'de laboratuvar ortamında vegan deri üreten ve bunun gelecek modasının bel kemiğini oluşturacağını söyleyen 1998 doğumlu Ece Gözen Akın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun. Hayvanların moda için öldürülmediği, plastiğin kullanılmadığı, dünyanın moda endüstrisi nedeniyle kirlenmediği bir gelecek için kişisel bazda önemli adımlar atan tasarımcı, bir süredir çalışmalarını tamamen bio-moda ve bio-teknoloji üzerine yoğunlaştırdı. Ve yaptığı araştırmalar onun yolunu Harvard ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi dünyanın en saygın kuruluşlarında eğitimini tamamlamış olan bilim insanı Serdar Uysal ile kesiştirmiş. İkili yaklaşık bir yıldır laboratuvar ortamında vegan deri üretimi, bunun endüstriyel skalada üretilebilmesi ve moda endüstrisine adapte edilmesi üzerine çalışıyor.







K'AI&VROSSI/ FREJYA CONCEPT

ZANAATE DESTEK BU PROJEDE KADINLAR SÖZ SAHİBİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Hatice Gökçe, 1998 yılında kendi tasarım atölyesini kurdu. Türkiye'de erkek giyimi denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan Gökçe, Moda Tasarıcımları Derneği'nin de kurucu üyelerinden biri. Kariyerine sayısız ödül ve başarıyı sığdıran Gökçe'nin arkasında durduğu en önemli projelerden biri de Argande Sosyal Sorumluluk Projesi... Peki "Nedir bu proje?" sorusuna Gökçe şöyle cevap verdi: "Argande ürünleri kadınlar tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor. Bu projede GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Sida) finansmanı etkili. Ben de 2008 yılından bu yana projenin koordinatörüyüm. Argande Mezopotamya topraklarında hüküm sürmüş Kommagene Krallığı'nın tek tanrıçasının ismi. Biz de bölgedeki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyoruz."







ŞANSIM ADALI/SUDI ETUZ İŞBİRLİKLERİYLE DEMOKRATİK MODA

Bilkent Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Brüksel'de çizim derslerine ve workshop'lara katılan, ardından LaSalle Akademi İstanbul'da moda tasarımı üzerine eğitim alan Şansım Adalı, 2009 yılında Sudi Etuz markasını kurdu.

Markasının internet satış platformu Morhipo için yaptığı kapsül koleksiyon çok başarılı olan Adalı, modanın demokratikleşmesi ve moda tasarımcılarının elinden çıkan ürünlerin çeşitli internet platformları üzerinden satışı hakkında konuştu.

Adalı, "Her iki tarafı da geliştiren önemli bir işbirliği. Bir tasarımcı olarak ürettiğiniz sınırlı sayıdaki ürünü belirli bir fiyattan satışa çıkarıyorsunuz. Oysa internet siteleriyle yaptığımız çalışmalarda fiyatlar daha makul."







EZRA&TUBA ÇETİN

GELECEK TEKNOLOJİDE

Tekstilci bir ailenin kızları olarak dünyaya gelen Ezra ve Tuba Çetin, 2006 yılında markaları ezra+tuba'yı kurdu. Ezra Çetin, Bilkent Üniversitesi'ni tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde resim üzerine eğitim aldı. Kız kardeşi Tuba Çetin de aynı üniversiteyi bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde tekstil tasarımı bölümünde eğitim gördü. İki kız kardeş son dönemde ağırlıklı olarak giyilebilir moda üzerine çalışmalar yapıyor. 2015 yılında Intel firmasıyla ortak çalışmalarının ürünü olan kelebek elbiseden bahseden Çetin kardeşler şöyle konuştu:

"Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz ve çipler sayesinde uçan kelebekler kullandığımız elbise çok konuşuldu. Moda dünyasında teknoloji artık bambaşka bir güce sahip. Yaklaşık iki yıl kadar önce kumaş ve teknolojiyi bir araya getirerek kalp krizini haber veren bir tişört geliştirdik. Şu anda anlamda tamamen teknoloji ile donatılmış mağaza projemiz üzerinde çalışıyoruz."





HAFTANIN KONUĞU

Demet Azaklı'nın tercihleri

Deri üzerine yoğunlaşan Tool markasının ortağı ve tasarımcısı olan Demet Azaklı ile yeni sezon modası ve alışveriş tercihleri üzerine konuştuk:

Stilimi sade, rahat ve zamansız diyerek ifade edebilirim.

Yeni sezon için ilk olarak butik bir mağazadan kısa bir gömlek satın aldım. Yeni tasarımcıları keşfetmeyi çok seviyorum.

Yeni sezon için genelde alışveriş yaparım. Trend olan herşeyi kendim kullanmasam da mesleğimden dolayı zaten takip ediyorum. Stilime uygun ve zamansız parçalar bulduğumda da asla es geçmiyorum.

Dolabımda en çok pantolon ve sade t-shirt'ler vardır.

Dolabımdaki en eski parça anneme ait olan ipek bir fular. Fuları ben saç bandı ve bileklik gibi kullanıyorum, anneme ait olması kullanırken ayrı bir mutluluk veriyor.

Asla gerçek kürk kullanmam.

Bu sezon en çok bol kesim takım elbiseleri sevdim.

Bu sezonun kurtarıcı kombiniyse benim için oversize kazak ve hırkalarla kombinlediğim jean'ler ve midi boy etekler.

Moda kazanı



CARDI B SPOR GİYİMDE







Rap şarkıcılarının sokak giyim ve spor giyime olan etkisinin ne denli büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Durum böyle olunca büyük spor giyim firmaları da muhakkak rap müzik alanında çalışmalar yapan ünlü isimlerle işbirliğine gidiyor. Bunun son örneği de Reebok ve Cardi B arasında gerçekleşti. Marka 90'ların ruhundan esinlenen Aztrek Double isimli yeni modelini, Cardi B işbirliğinde lanse etti.



LONDRA'YA ADIM ATTI







Bu sonbahar iddialı aksesuvarlar yine çok gözde. Birçok marka da bundan esinlerek koleksiyonlarında yılan derisi, abanoz, renkli tüyler ve değerli taşları bir arada kullandı. Jcm London markası, tamamen el işçiliğiyle ürettiği koleksiyonunu Nişantaşı'ndaki merkez butiğinde ve Londra'nın önemli alışveriş merkezi olan Knightsbridge'te showroom'unda koleksiyonunu tanıtmaya başladı.



NEW YORK'TA BİR TÜRK MANKEN



Ünlü manken Gizem Barlak, New York Fashion Week'te dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü manken bu yıl yedincisi düzenlenen The Daily Front Row dergisinin Moda Medya Ödülleri'ne katılan tek isim oldu. Rockefeller Center'daki törene, Kate Moss, Emily Ratajkowski, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Zendaya, Tommy Hilfiger ve Halima gibi önemli isimler de katıldı.



OFİS İÇİN KIYAFET DERDİNE SON







Bu sonbahar birbirinden ünlü ismin yepyeni koleksiyonlarıyla heyecanlı bir başlangıç yaptık. Bu isimlerden biri de ay sonunda Gizia Gate'teki yeni iş giyim koleksiyonu satışa çıkacak olan Arzu Kaprol. Ulaşılabilir bir fiyat aralığında ofis ortamındaki bir kadının gündüzden, geceye, kokteylden davete ihtiyacı olan tüm parçaları bir araya getiren Kaprol sezonun en hoş koleksiyonlarından birine imza attı.