7/24 şehirde yaşam

Vadi Açıkhava yarın sahnesinde son dönemin popüler ismi Öykü Gürman'ın yanı sıra Karadeniz müziğinin sevilen isimleri İmera, Ekin Uzunlar ve Merve Yavuz'u ağırlayacak. Gürman'a, bu özel gece için sürpriz müzisyen dostları da eşlik edecek.İsvıçrelı electropop ikilisi Elvett, Türkiye'deki ilk konserini Salon'da verecek. 27 Eylül Cuma günü gerçekleşecek konserde Lyn m ve Alain Frey, şarkılarıyla izleyicilere yoğun duygular yaşatacak.Günümüzün en önemli keman virtüözlerinden David Garrett, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri serisi kapsamında bu akşam Volkswagen Arena'da konser verecek. Garrett, konserlerinde sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop şarkısını da kendine özgü şekilde yorumluyor.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk resminin en çok tanınan yapıtlarından Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi'ni sanal gerçeklik projesine taşıdı. VR uygulaması sayesinde sanatseverler, sanatçının çalışma odasını ziyaret edip Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine girerek kaplumbağaları besleyebiliyor. İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki kitaplardan resimlere, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı buluyor. VR deneyimi hafta içi 11.00- 14.00 ve 16.00-19.00, cuma günleri 11.00-14.00 ve 17.00-21.00, hafta sonları ise saat 12.00-17.00 arasında gerçekleşiyor.Pozitif duygular hissettiren müziğiyle ülkemizde de çok sevilen Polo&Pan, iki performans için Türkiye'ye geliyor. İkili, 4 Ekim Cuma İzmir Arena'da, 5 Ekim Cumartesi ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacak. Daft Punk, Cassius ve Air gibi gruplardan ilham alan DJ'ler Paul Armand- Delille ve Alexandre Grynszpan, herkesi dans etmeye çağırıyor.The Ritz-Carlton İstanbul bünyesindeki Spa Soul'da yaz sonrası neme ihtiyaç duyan cildi canlandıracak birçok terapi ve bakım yapılıyor. Bu terapilerden biri de On the Banks of Dead Sea adını taşıyor.Yeryüzünün en alçak ve tuzlu gölü Ölüdeniz'in tuzu, içerisinde 26 mineral, magnezyum, kalsiyum ve potasyum bulunan özel peeling ve aroma yağı ile harmanlanarak yüz bölgesi hariç tüm vücuda uygulanıyor. Terapi 90 dakika sürüyor.Akbank Sanat, 23-27 Eylül tarihleri arasında profesyonel dansçı, koreograf ve eğitmen Nikki Holck'u ağırlayacak. New York'un ünlü dans okullarından Peridance Sertifika Programı'nın direktörü olan Holck aynı zamanda Igal Perry direktörlüğündeki Peridance Çağdaş Dans Topluluğu'nun da prova direktörü. Akbank Sanat'ta gerçekleşecek atölyelerde sanatçı tarafından yapılacak seçmeler ile genç dansçılar New York'ta burslu dans eğitimi fırsatını da yakalayacak.Ankara'dan İstanbul'a transfer olan ve Ataşehir'de ikinci şubesini açan Fat Boy Bar&Grill'de cumartesi akşamları canlı müzik var. Bugün Mood Band, pop ve rock şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahnede olacak.İsviçre ve Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasına yönelik bir etkinlik olan Swiss Days dün başladı. Hafta sonu devam edecek etkinlik Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleşiyor. Etkinlikte farklı atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler, konserler ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor. İsviçre'den gelecek müzisyen ve DJ'ler de değişik tarzlarda müzikler çalacak. Stantlarda fondü ve çikolatalar da katılımcıları bekliyor olacak.Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Coffee Festival, perşembe günü başladı. Hafta sonu da devam edecek festival KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşiyor. Festivale en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü kahveciler de katılıyor. Programda kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli workshop ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alıyor.Video sanatının öncülerinden Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi Borusan Contemporary'de devam ediyor. Zamanımızın en önemli ve saygı duyulan video sanatçılarından biri olan Bill Viola, 40 yılı aşkın süredir, bu süreçte hızla gelişen video teknolojisini kullanarak, insan olmanın gizemlerini inceliyor. Kathleen Forde küratörlüğündeki sergide yer alan eserlerde izleyicinin dikkatini çekecek ortak temalar var: İçine alma, dönüşüm, su ve hava gibi elementlerle yüzleşme. Sergi, 13 Eylül 2020 tarihine kadar hafta sonları görülebilecek.Burning Man, Mykonos ve Tulum'daki performanslarıyla dikkat çeken DJ Lica, Must'ın yeni sezona merhaba partisinde setin başına geçecek. Londra'da yaşayan Estonyalı DJ, 2008 yılında ülkesinde underground sahnenin bilinen isimlerinden biri olsa da müziğe olan tutkusu ve yeteneği sayesinde adı kısa sürede yurt dışında da duyuldu ve popülerliği arttı.Watergarden İstanbul'da gerçekleşen Flo Açıkhava Konserleri serisi kapsamında bugün saat 20.00'de Cengiz Kurtoğlu ücretsiz konser verecek.Hey! Douglas, License to Dance serisi kapsamında bu gece Babylon'da performans sergileyecek.Bebek'teki Patio'da her cuma ve cumartesi lezzetli yemeklerin ardından Ali Efe Dinç'in DJ performansı ile gece uzuyor.Multiplayer'ın bu yıl sekizinci kez düzenlediği espor, oyun ve gençlik festivali Chapter, bugün Ortaköy Feriye'de gerçekleşecekBugün ÖzdilekPark İstanbul'da Fatma Turgut konseri var. 19.00'da başlayacak konsere katılım ücretsiz.