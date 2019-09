En absürt yasaklar

Kadıköy'de bazı kafelerin bilgisayar ve kitap açmayı yasaklaması olay oldu. Oysa yeni değil Avrupa'nın pek çok yerinde yıllardır uygulanan bir yöntem bu. İngiltere'de 2018'in ilk aylarında kafeler internet bağlantılarını kestiklerini söylediler. Gerekçeleri asosyal insanların çoğalması, sosyal çevre ile bağın kopmasıydı. Ama işin gerçeğini hepimiz biliyoruz. Kar marjlarının düşmesi... Kimi müşterilerin bir kahve eşliğinde saatlerini o kafenin internetini kullanarak geçirmesi asıl neden. Bu durum elbette insanları ikiye bölüyor. Müşteri tarafı "Bu bizim hakkımız" diyor. Restoran sahipleri ise para kaybetmekten yakınıyor.

Bu hafta bu polemiğe girmeyeceğim. Zira iki tarafa da hak verdiğim, işin içinden çıkılmaz bir durum bu.

Bu yasak benim aklıma dünyada uygulanan hatta hakkında kanun çıkarılan diğer absürt yasakları hatırlattı. Belki kimilerine gerçekten ihtiyaç vardır. Ama ayı güreşini, pazarları dudaktan öpüşmeyi, tarihi mekanların çevresinde bir şeyler yiyip-içmeyi yasaklamanın pek de anlaşılır tarafı yok.

Gelin dünyadaki ilginç yasaklara bakalım... Hem bilgisayarımızı açacağımız daha nice mekan var, yasaklayanlara saygı duyup yolumuza bakalım...



PAZARLARI SES YASAĞI

Almanya ve İsviçre'de pazar akşamları saat 20.00'den sabah 07.00'e kadar yüksek ses çıkarmak kanunen yasak. Hatta hatırı sayılı bir cezası bile var. Öyle evde matkap çalıştırmak, o saatler arasında çim biçmek gibi aktiviteleri aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Hatta caddede ağır kamyonların dolaşması bile yasak. Ayrıca İsviçre'de pazarları çamaşırları dışarı asmak da kabul edilir bir davranış değil.



TOPUKLU İLE GİREMEZSİNİZ

Topuklu olmadan çıkmayanlardan mısınız. Benim bunu yapan pek çok tanıdığım var. Ama Yunanistan'da tarihi mekanları gezeceklerse stilettolarından vazgeçmek zorundalar. Çünkü Yunanistan'da bu, yasaklar listesinde. Elbette maksat yine tarihi esere zarar vermemek. Topuklu ile gidenler elbette içeri alınıyor ama yalın ayak. En sevdiğim ve bütün kafe ve restoranlara da getirilmesini istediğim ikinci kural ise sakız yasağı. Tarihi mekanlara ağzınızda sakızla da giremezsiniz.



TARİHİ MEKANLARDA YEMEK YASAK

İtalya denilince akla ilk gelen şeylerden biri yemek. İkincisi de kuşkusuz tarih... Ama ikisini birleştirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İspanyol Merdivenleri'nde piknik yapayım, Kolezyum'da kahve içeyim diye hayalleriniz varsa çabuk çöpe atın. Zira Roma'da tarihi mekanların ve belediye binalarının etrafında yemek-içmek yasak. Hatta sadece Roma'da değil Venedik ve Floransa için de aynı kanun geçerli. Cezalar 40-240 euro arasında değişiyor. Tarihi meydanlar ve çeşmeler de yasaklı bölgeler arasında. Hiç ceza yiyen duymadım ama lokal polisler bu işin epey peşindeymiş benden söylemesi. Bu arada pek çoğumuzun belki de Venedik'te güvercinleri beslerken fotoğrafı vardır. Ama aslında bunun da yasaklar listesinde olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı şekilde Viyana'da da tarihi mekanlarda güvercinlere yem atmak yasak.



AKŞAMLARI KORNA ÇALMAK YASAK

Avrupa'daki ilginç yasaklardan sonra biraz da diğer yerlere bakalım. Örneğin ABD'de her eyaletin kendine göre ilginç yasakları var. İşte "Ama nedennnn!" dedirten yasaklar...

Alabama'da kanuna girmiş ama neden girmiş ki dedirten bir yasağı açıklıyorum: Ayı güreşleri... Hatta kanun şu şekilde ilerliyor... Ayı güreşinde bulunmak, para yatırmak, ayıyı güreş için eğitmek yasak... Biz ayı gördüğümüzde kaçmayı öğrenmemiş miydik...

Alaska'daki yasak ise kendiyle çelişiyor. Avlanmak için ok ve yay kullanmak yasal. Ama ok ve yay ile dolaşmak ise yasak!

Arkansas'ta ise saat 21.00'den sonra fast food ve sandviç mekanlarının önünde korna çalmak yasak. Bugüne kadar kimsenin bu kuraldan ceza almadığını da eklemek lazım. Sandviçe bu özen nereden geliyor onu da belki biraz daha araştırmak lazım...

Pazar günü hanımla dışarıdasın ve dudağına bir buse kondurdun... İşte, konduramayacağın bir yer Konnecticut... Şaka gibi ama gerçek.

Bize de gelmesini istediğim bir kural Hawaii'de uygulanıyor. Yolda yürürken telefonla mesaj atanlar 15 ila 100 dolar arası ceza ödemek zorunda kalıyor. Şaka değil yılda 11 bin yaralanma sırf bu nedenle gerçekleşiyormuş.

Nevada'da ise yolda yürürken başınıza bir şey gelmese iyi olur. Zira kaldırıma uzanmanın ciddi bir cezası var. Acil durumları açıklayanlar yırtıyor ama gene de risk büyük...



AMAN BENZİN BİTMESİN!

Almanya'da yolda benzininiz biterse geçmiş olsun. Sırf bu dert yetmiyormuş gibi bir de para cezası var. Otobanda ise nedeniniz ne kadar acil ve önemli olursa olsun durmanız yasak. O yüzden yolunuz Almanya'ya düşerse ve araba kiralarsanız yaklaşık 600 liralık ceza yememek için deponuzu iyi doldurun derim.

