7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nin sezon kapanışını yarın akşam Şebnem Ferah konseri ile yapıyor. Kadın'dan, geçen yıl çıkardığı son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en etkileyici şarkılarıyla dinleyicisinin karşısına çıkacak olan Ferah'a sahnede Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik edecek.Yonca Evcimik, Demet Sağıroğlu, Aşkın Nur Yengi, Mansur Ark, İzel-Çelik-Ercan, Seden Gürel...90'ların hafızalara kazınan şarkılarını onlardan dinledik. Tekrar dinlemek isteyenler ise 31 Ekim Perşembe günü TBT Türkçe Pop Partisi'nde buluşuyor. Saat 21.00'de başlayacak parti Zorlu PSM'deki Studio'da gerçekleşecek.Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul, bu akşam Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Türk Beşleri'nden Ahmed Adnan Saygun anısına konser verecek. Saygun'un bestelerinin en güçlü yorumcusu olarak kabul edilen, öğrencisi piyanist Gülsin Onay, konserde solist olarak yer alacak. Konserin başlama saati 20.00.Apocalyptica bugün İstanbul Volkswagen Arena, yarın ise Ankara Milyon Performance Hall'da konser verecek. Grubun 1996'da yayınlanan çıkış albümü Plays Metallica By Four Cellos'un 20. yılı şerefine çıktıkları turne kapsamındaki konserlerin başlama saati 21.30.Olafur Arnalds'la birlikte Kiasmos'a hayat veren Janus Rasmussen, ilk solo albümü Vin'i geçen mart ayında yayınladı. Kiasmos'ta dinleyicileri minimal techno yolculuğuna çıkaran Rasmussen bu kez de sesler aracılığıyla yepyeni dünyalar keşfetmemizi sağlıyor. Rasmussen'in konseri bugün saat 22.30'da Salon'da gerçekleşecek.Klasik ve güncel parçaları, soul-jazz ve R&B ile harmanlayan İmge Mıngıroğlu, yarın saat 15.00'te Tamirane Uniq'te konser verecek. Morning Jazz Sessions kapsamındaki konserde Mıngıroğlu'na bas gitarıyla Mustafa Savaş Coşkun eşlik ediyor. Ücretsiz etkinliğe rezervasyon yaptırabilirsiniz.William Shakespeare'in Hırçın Kız'ı bugün Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izlenebilir. Dünyaca ünlü oyunda Sinyor Battista'nın biri hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları anlatılıyor. Hırçın Kız'da Veda Yurtsever, Hakan Meriçliler, Uğur Hakan Güneri, Turan Günay, İlkay Akdağlı, Fatih Dokgöz, Zülfükar Ali Sinan Demir, Burak Altay ve Çiğdem Yıldız'ın yanı sıra kalabalık bir oyuncu kadrosu yer alıyor.Türk edebiyatının usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin fırtınalı düzyazı serüveni, Türk resminin usta ressamı Ali Kotan'ın fırçasıyla tablolara dönüştü. Kotan'ın tablolarını ise usta yazar İleri özel kısa metinlerle yorumladı. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak İzmir'deki Folkart Gallery için, üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi ziyarete açıldı. Gece Sirenleri sergisinde 85 eser yer alıyor. Sergi 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilir.İstanbul Modern Sinema'da gerçekleşen Korku&Fantastik Festivali devam ediyor. Festival korku ve fantastik türlerinde filmlerin yanı sıra farklı sanat dallarından çalışmaları da bir araya getiriyor. Yarın saat 13.00'te Johannes Nyholm'un Koko-di Koko-da filmi gösterilecek.Ailece çıktıkları tatilde zehirlenme sonucu kızlarını kaybeden bir çift, bir süre sonra pek de iyi gitmeyen ilişkilerini canlandırmak için ıssız bir ormanda kamp yapmaya giderler. Ancak iyileşmek için çıktıkları bu seyahat hiç bitmeyen bir kabusa dönüşecektir. Bu yıl Sundance'te prömiyerini yapan film psikolojik korku sevenler için unutulmayacak bir yolculuk.Fame müzikali, orijinal kadrosuyla Londra'nın ünlü müzikal sahnesi West End'den İstanbul'a geliyor. Yapı Kredi sponsorluğundaki sekiz performans 10-15 Aralık günlerinde gerçekleşecek. 80'lerin unutulmaz müzikali, dansın özgür ruhunu, aşk, romantizm, hırs ve ihtirasla örülü hikayesini sahneye taşıyor. Yönetmenliğini ve koreografisini Nick Winston'ın üstlendiği ünlü müzikal, Keith Jack ve Jorgie Potter'a ek olarak birbirinden yetenekli isimlerden oluşan bir ekibi bir araya getiriyor.Ankara'da Armada AVM Açıkhava'da gerçekleşen Section Fest hafta sonu da devam ediyor. Farklı müzik türlerinin sevilen isimlerinin sahne aldığı açık hava festivalinde Manga, Fatma Turgut, DJ Suppa ve Gökcan Sanlıman gibi isimleri izlemek mümkün.Sunset, öğle yemekleri için başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan özel menü hazırladı. Restoranın Fransız şefi Fabrice Canelle ve sushi şeflerinin hazırladığı menüde başlangıç seçenekleri şöyle: Norveç somon ve avokado tartar, bahar salatası, burrata veya sushi tabağı. Ana yemeklerden ise yabani mantarlı risotto, Sunset fillet veya Peru usulü dana kaburgadan birini seçebiliyorsunuz. Profiterol, vanilyalı creme brulee, San Sebastian cheesecake veya ekmek kadayıfı ise tatlı alternatifleri.Yapı Kredi bomontiada, 29 Ekim Salı akşamı Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın Kırmızı Beyaz Bir Bayram konserine ev sahipliği yapacak. Saat 19:00'daki etkinliğe katılım ücretsiz.Manon, 26 Ekim Cumartesi saat 19.55'te New York Metropolitan Opera tarafından sahnelenecek. Opera canlı yayınla Akmerkez CinemaPink'te İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.Ataşehir Barbaros'ta hizmete açılan Beeves'te bugün saat 10.00'da et workshop'u var. Derste şef Sidar Budak yönetiminde etin nasıl seçilmesi gerektiği de öğretiliyor, pişirme teknikleri de. Katılım ücreti 250 TL.Watergarden İstanbul, Cumhuriyet'in 96. yılını coşkuyla kutluyor. Saat 19.00'da Mustafa Sandal konseri ile başlayacak olan program, saat 20.30'da su, ateş, lazer eşliğinde havuz şovları ve havai fişek gösterileri ile taçlanacak.Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 28 Ekim Pazartesi günü mağara dalışında dünya rekoru kırmak için, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Mersin'deki Gilindire Mağarası'na dalacak.