Müzelik moda

Avrupa'nın 17'inci yüzyıldan beri en büyük giysi koleksiyonunun nerede olduğunu bulmaya çalışın. Ancak bu arama çalışması sizi biraz hayrate düşürecek, çünkü Avrupa'nın en büyük giysi koleksiyonu 12 bin parçayla Japonya'da bulunuyor. Kıyafetlere zarar gelmesin diye belirli dönemlerde özel sergiler düzenleniyor ve kıyafetlerin çok küçük bir kısmı ziyaretçilere açılıyor. Geri kalan kısmı ise özel havalandırmayla korunan odalarda muhafaza ediliyor.En az bilinen ancak en iddialı moda müzelerinden biri Şili'de bulunuyor. Ülkenin tekstille uğraşan en büyük ailelerinden biri olan Yarur Ailesi tarafından kurulan müze, Latin Amerika'nın ilk moda müzesi olma özelliği taşıyor. Moda tarihinin 4 yüz yılına ait yaklaşık 10 bin parçanın bulunduğu müze geniş koleksiyonuyla dünyanın en iddialılarından biri. Müze, kısa süre önce Kate Moss'un küratörlüğünde piyasaya çıkan Musing on Fashion and Style isimli kitapla popülaritesine popülarite kattı.İsveç-Kanada asıllı mimar Sonja Bata, tam bir ayakkabı aşığı. Bu öyle bir aşk ki dünyanın dört bir yanını gezip farklı dönemlere ait ayakkabıları toplamak onun hayattaki en büyük zevki haline gelmiş. Ve sonunda bu büyük koleksiyonu hep hayatta tutabilmek için Bata Ayakkabı Vakfı'nı ve ardından da Bata Ayakkabı Müzesi'ni kurdu. 1995 yılında Toronto şehrinde kurulan müzede 13 bin ayakkabı bulunuyor.Dünyanın en büyük moda, tasarım ve süsleme sanatları müzesi olarak kabul edilen bu müze, bünyesinde düzenlenen iddialı sergilerle biliniyor. Müzede 14 bin iddialı moda parçası bulunuyor.Modaya dair kavramların sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemin içindeyken son beş yılımıza damga vuran geri dönüşüm, sürdürülebilirlik kavramlarının konu edildiği moda müzelerinin de yavaş yavaş karşımıza çıkması çok normal. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açılan müzede her üç ayda bir koleksiyonlar değişiyor. Şu anda müzede AdidasXParley markasının geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş bir koleksiyonu sergileniyor.Modanın başkenti Paris sayısız müzeye ve tabii ki moda müzesine ev sahipliği yapıyor. Moda dünyasında Yves Saint Laurent'nin yeri çok farklı. Bu yüzden de onun adına yapılan müze de bambaşka bir öneme sahip. 2017 yılında açılan müze, ünlü tasarımcının 1974-2002 yılları arasındaki çalışmalarını sergiliyor.Floransa'da bulunan Gucci Garden, markanın 90'ıncı yaş gününde kapılarını açtı. Palazzo della Mercanzia isimli bir sarayın içinde bulunan müze, Guccio Gucci'nin kariyerinin ilk günlerinden itibaren Gucci etiketiyle tasarlanmış birçok parçayı bünyesinde barındırıyor.New York'ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi içindeki Kostüm Enstitüsü, dünyanın en önde gelen moda arşivlerinden birine sahip. Enstitü bünyesinde tam 35 bin parça bulunuyor. Beş kıtadan toparlanan kıyafetler arasında en eskilerinin tarihi 15'inci yüzyıla kadar dayanıyor. 1937 yılında kurulan enstitü 1946 yılında Metropolitan Müzesi bünyesine dahil edilmiş.İspanya'nın en ünlü moda tasarımcılarından biri olan Cristobal Balenciaga tasarımlarıyla hem kendi dönemine hem de kendisinden sonra gelen modacılara ilham kaynağı oldu. Tabii ki ünlü tasarımcının çalışmaları kendi ülkesinde bir müze çatısı altında korunuyor. Müzede bulunan yaklaşık bin 200 parça kıyafet ve aksesuvarın çok büyük kısmı özel koleksiyonlardan tek tek toplanmış.