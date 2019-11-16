Tiktok’ta şarkı avı

Üniversite öğrencisi Ceren Cennet, bir süre önce birçok genç şarkıcı adayı gibi sözleri ve bestesi kendisine ait olan şarkılarını YouTube'ta dinleyicilerle paylaşmaya başladı. Ama asıl dikkati Kördüğüm adlı şarkısını TikTok'a yükledikten sonra çekti. Bir sabah uyandığında binlerce kişinin şarkısını söyleyerek video çektiğini gördü. Kördüğüm, bugüne kadar 4 milyon kez izlendi ve TikTok'ta etkileşimi en yüksek video olarak Türkiye rekorunu kırdı. Kısa video uygulaması TikTok'un müzik piyasasındaki önemi giderek artıyor. Ne zaman TikTok'ta vakit geçirseniz, tekrar tekrar dinlediğiniz parçanın melodisi aklınıza adeta kazınıyor ve kendinizi sadece 15 saniyesini bildiğiniz şarkının tamamını dinlemek için sabırsızlanırken buluyorsunuz. Sonra da Google'ı açıp sözleri üzerinden parçayı bulmaya çalışıyorsunuz. Artık TikTok kullanmayan gençlerin sayısı neredeyse parmakla sayılacak kadar az. Özellikle genç kuşak yeni müzikler, yeni şarkılar ve şarkıcılar keşfetmek için TikTok kullanıyor.

SIÇRAMA TAHTASI

TikTok'un çıkış amacı başlarda şarkıların dudak senkronizasyonu ile seslendirilmesi sırasında çekilen kısa videoların paylaşılmasından ibaretti. Kimse müzik piyasasında bu kadar etkili bir araç haline geleceğini düşünmemişti. Şimdilerde ise Spotify, Apple Music gibi müzik platformlarında TikTok odaklı şarkı listelerinin binlerce takipçisi bulunuyor. YouTube'ta şarkıların altına "Bu şarkıya ilk kez Tik- Tok'ta rastladım" benzeri yorumlar yapılıyor. Müzik yapımcıları da TikTok'u yeni müzikler ve şarkıcılar için sıçrama tahtası olarak kullanıyor.

TARİHE GEÇTİ

Ceren Cennet gibi rapçi Lil Nas X de TikTok sayesinde müzik dünyasında başarıya ulaşan bir isim. Old Town Road adlı şarkısına çekilen videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. TikTokçuların kovboy kıyafetleri giyip şarkı eşliğinde dans ettikleri o meşhur videolar. Videolar uygulamada o kadar popüler oldu ki Old Town Road, Billboard Hot 100 listesinde en uzun süre bir numarada kalan şarkı olarak tarihe geçti. TikTok'u diğer müzik servislerinden ayıran özelliği dinleyiciye ilgi alanları dışındaki müzik türlerini de keşfetme fırsatı vermesi. TikTok önünüze sadece sevdiğiniz türde şarkılar ya da şarkıcılar çıkarmıyor. Bir rock dinleyicisi kendisini arabesk türünde bir şarkıyı dinlerken bulabiliyor. Bu da yeni müzik keşfetmenin keyfini artırıyor. TikTok'un temeli Musical.ly adlı uygulama bu arada. Bu uygulamayı 2017'de satın alan ByteDance adlı Çinli teknoloji şirketi, sadece uygulamanın adını değiştirerek formatı aynen kullanmayı sürdürdü.



GELİR KAPISI

TikTok aynı zamanda kullanıcılar için de bir gelir kapısına dönüştü. Lil Nas X'in şarkısına kovboy kıyafetleri giyip video çeken ve bu sayede TikTok'ta bir akım başlatan 21 yaşındaki kullanıcı şu sıralar müzik yapımcılarının gözdesi. Yeni şarkılarını tanıtmak isteyenler kendisine başvuruyor. O da video çekip yüklediği her şarkı için ortalama 300-600 dolar kazanıyor. En son tanıttığı şarkılar arasında Black Eyed Peas'in Be Nice'ı da bulunuyor. Ama yine de tanıtılan şarkının başarılı olmasına yönelik garantili bir formül yok. Çünkü günün sonunda hangi şarkının hit olacağına dinleyici karar veriyor.

DEMET AKALIN DA BURADA EZHEL DE

Demet Akalın, TikTok hesabını aktif olarak kullanan şarkıcılar arasında. Ezhel AYA adlı şarkısına çektiği videoyu TikTok'ta tanıttı. DJ, prodüktör Deeperise da yeni şarkılarını ve konserlerini uygulama üzerinden paylaşıyor. Emre Aydın ise şarkıları kullanılarak çekilen videoları paylaşıyor. DJ, prodüktör Burak Yeter ve Edis'in de Tiktok hesapları bulunuyor.



700'Ü AŞKIN BESTESİ VAR

TikTok rekortmeni Ceren Cennet, İzmir'de yaşayan memur bir anne-babanın çocuğu. Hemşire olan annesi Ceren'i Türk Sanat Müziği şarkıları ile büyütmüş. Zaten Ceren de sesinin güzelliğini annesinden almış. Manevi problemler ve imkansızlıklar yüzünden liseden sonra müziğe bir süre ara vermek zorunda kalsa da bir gün evde otururken beste yapmaya başlayınca tekrar eski tutkusuna geri dönmüş. Bir yandan İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitime devam eden genç müzisyen, bir yıl içinde 300 beste yapmış: "Öfkelendiğimde yazardım genelde ama bir gün beste yapabileceğimi hiç düşünmezdim. Duygularınızı, korkularınızı, kırgınlıklarınızı kaleme dökmeye başladığınızda bir daha vazgeçemiyorsunuz." Ceren Cennet, insanın çabaladığında, emek verdiğinde yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Zaten kendisi de hayatı boyunca hep çaba sarf ederek hedeflerine ulaşmış. Hayali başarılı işler yapmak ve kalıcı olabilmek. Ve en önemlisi kalplerde derin bir sevgi oluşturabilmek. Ceren, TikTok başarısı ile ilgili sorularımıza yanıt verdi: - Bir şarkıcının TikTok'ta şarkısının dikkat çekmesinin avantajları neler? - En çok hoşuma giden yanı, kimlerin şarkınızı diline doladığını görebiliyor olmanız. Gerçekten dinleyiciye ulaştığını, hatta şarkıyı ezberlediklerini görmek harika bir duygu.

- Sizin TikTok maceranız nasıl başladı?

- İlk etapta kendi bestelerimi Youtube'da amatör bir şekilde paylaşarak başladım. TikTok'un geniş kitlelere ulaştığını ve sevenlerimin beni orada da görmek istediğini fark ettiğimde hemen bir TikTok hesabı açtım. Tabii ki emek verdiğiniz bir işin büyümesi insanı çok mutlu ediyor. TikTok'ta şarkımın bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemezdim. Bir sabah uyandığımda binlerce insan şarkımı söyleyerek video çekmeye başladı ve bu harika bir duyguydu.

- Bundan sonraki planlarınız nedir?

- Kördüğüm, Beyond Recordings etiketiyle yakın bir tarihte tüm müzik platformlarında yerini aldı. Sosyal medya uygulamalarının her birinde olmayı sürdüreceğim. 700'ü aşkın bestem var. Aranjelerim ise Erkan Şen imzası taşıyor. Yeni şarkılarımızı sizlere sunabilmek için çok çalışıyor ve sabırsızlanıyoruz. Bu esnada sahne çalışmalarım da devam ediyor.