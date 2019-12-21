Kafayı resetleme trend oldu

Şu sıralar Dua Lipa'nın Instagram hesabına girenler 22 Ekim'den önceki paylaşımlara ulaşamıyor. Şarkıcı kısa bir süre önce Instagram hesabındaki tüm paylaşımları silerek hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Artık şarkıcının ne eski konser görüntülerini ne de arkadaşları ve eski sevgilisi Isaac Carew ile çektirdiği kareleri görmek mümkün değil. Lipa, Avustralya'da katıldığı bir radyo programında yaptığı bu temizliği "eğlenceli" bulduğunu açıkladı: "Tıpkı yeni bir albüm gibi yeni başlangıç yapıyorum. Yaşadığım anılar her zaman orada olacaklar. Onları asla unutmayacağım. Sanırım insanlara verdiğim kıymetin daha fazlasını sosyal medyaya verdiğimi görüp bunu bir şekilde geri almanın yolu olarak da bu temizliği yaptım." Genç şarkıcı BBC'ye verdiği röportajda da sosyal medya platformlarında yorumları okuyarak geçirdiği zamanı da azalttığını ve kendine limit koyduğunu söyledi: "Bazı günler kendimi daha hassas hissettiğim oluyor.

Sosyal medyaya giriyorum ve kendimi görmek istemediğim şeyleri ararken buluyorum. Sosyal medya inanılmaz bir araç, paylaşım yapmak çok eğlenceli olabiliyor. Ama aynı zamanda nefret ve öfkenin büyüdüğü zemin. İnsanlar bilgisayar ekranının arkasına saklanarak istediklerini söyleyebileceklerine inanıyor. Artık benim için önemli olan sosyal medyayı kararında kullanmak. Kendimi iyi hissettiğim sürece... Aksi olduğunda uzaklaşıyorum." Lipa bu temizliği yaptıktan sonra yeni paylaşımlarla sayfasını doldurmayı da ihmal etmedi. Lipa'nın hesabını ziyaret edenler şarkıcının Amerikan Müzik Ödülleri ve MTV Avrupa Müzik Ödülleri törenlerindeki performanslarından videolar, yeni erkek arkadaşı Anwar Hadid ile çektirdiği selfieler ve yeni single'ı Don't Start Now'dan karelerle karşılaşıyor. Bir de iddialı kıyafetlerle çektirdiği pozlarla. İkinci stüdyo albümü Future Nostalgia'yı 2020'de yayınlayacak olan Lipa, sol kolunun içine de albümün adını dövme olarak yaptırdı ve dövmenin fotoğrafını da Instagram sayfasına koydu.

LIVELY VE SWIFT DE HESAPLARINI TEMİZLEDİ

Instagram hesabını silmek ünlüler arasında yeri trend. Blake Lively ve Taylor Swift'in ardından Lipa da yeni projesi öncesi bu yola başvurdu. Yeni filmi The Rhythm Section arifesinde oyuncu Blake Lively de filmin fragman videosu dışındaki tüm post'larını sildi. Lively 2018'de de A Simple Favor filmi öncesinde de tüm paylaşımlarını silmişti. 2017'de de Taylor Swift, Rehutation albümü öncesinde Instagram hesabındaki postları silmişti.