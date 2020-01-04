Bankalar Caddesi'ndeki Anna Laudel Galeri'den içeri girince sizi Mertcan, Ezgi, Ahmet, Başak ve diğerleri karşılıyor. Hayır, çalışanlar değil. Bunlar, geleneksel dokuma formunu farklı bir teknikle işleyen sanatçı Fırat Neziroğlu'nun Selfie adını verdiği serginin kahramanları. Sergi boyunca sizi süzen portreler ise sanatçının arkadaşları. Neziroğlu hepsiyle teker teker en az 600 saat geçirmiş. Hepsini imek ilmek örmüş. 7 portreden oluşan sergide sanatçı, sosyal medyaya dair eleştiri yapıyor. "Bir parmak hareketiyle bir saniyede selfie çekiyoruz. Ellerimizin yaratıcılığın unutuyoruz. Sonra o çektiklerimizi depoluyoruz. En büyük sanat galerisi Instagram oldu. Hepimizin sanat galerisi var. Diyaloğumuz hep kendimizle. Göz göze bakışmayı kaybettik. Dokumalarda gerçeği arıyorum" diyor.Dokumalarda gerçeği aramaya 16 yaşında başlamış Neziroğlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden 20'sinde mezun olup 21'inde hoca olarak bulmuş kendini. Kanının en hızlı aktığı dönemde omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklenince tamamen kaytarma isteğiyle kendi tarzını yaratmış. "Okulda çok dokuyorduk. Hiç vaktim kalmıyordu. Arkadaşlarımla daha fazla gezeyim kendine diye dokumanın etrafında boşluklar bırakmaya başladım. Sonra misina kullanmaya başladım. Böylece ışık ve gölgenin de etken olduğu farklı bir iş çıktı ortaya" diyerek anlatıyor yarattığı tekniği. Ancak yaptığı işler hocaları tarafından kabul görmemiş, mobbinge uğramış. Daha fazla dayanamamış ve 12 yıl kaldığı okulundan istifa etmiş. Hocalarına tepki olarak da sırtımı döndüm gidiyorum fikriyle İşeyen Fırat adlı bir eser yapmış. Devlet memurluğunu elinin tersiyle itip bilinmeze doğru hayallerinin peşinden gitme cesaretini göstermiş. İşte tepki olarak yaptığı İşeyen Fırat; ona dünya kapılarını açtı. Neziroğlu önce dünyaca ünlü Soth¥eby's gitti, ilk işi orada satıldı. Sonra Christie's dergisine kapak oldu.BBC'den kendisine Kraliçe Elizabeth'e hediye edilmek üzere bir portre sipariş edilmiş ancak, uzun süre ses çıkmamış. O sürede de portreyi bitirmiş. Eser önce İngiliz Büyükelçiliği'nde sergilenecek sonra Londra'da ardından da kraliyete gidecek. Kraliçenin dokuma portresini yapan ilk sanatçı olan Neziroğlu, kendi dokumasını kendisi yapan dünyadaki üç kişiden biri. Dokumalarını yazılımla değil Neziroğlu'nun Selfie adlı sergisi 19 Ocak'a kadar görülebilir. kalemle resim yapar gibi yapıyor...

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