Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Sabahın erken saatlerinde telefonum çaldı. Arayan gazeteden arkadaşım Oğuzer Yiğit'ti. Heyecanlı ve hevesli bir ses tonuyla ağzından tek bir cümle çıktı: "Dedemin beylik tabancasını aldım, alanda seni bekliyorum..." İnsan bazen bazı durumlarda nasıl tepki vereceğini bilemez ya işte onlardan birini yaşıyordum. Oysa kendisine sadece bir gün önce, ertesi gün laser tag oynamaya gideceğimizi söylemiş ve kısaca oyunun nasıl oynandığını anlatmıştım. Acaba laser tag'in nasıl bir oyun olduğunu yüzde yüz anlamış mıydı ve olası bir çatışma ihtimalimiz onu niye bu kadar heyecanlandırıyordu? Kafamda birçok soru, soluğu Zorlu Center'daki Funloft'ta aldım... Oğuzer ile birlikte laser tag oynamak üzere buluştuğum diğer kişiler de yine gazeteden arkadaşlarım Zeynep Göllü ve fotoğrafçımız Murat Şengül'dü. Bu noktada bilenlere bir hatırlatma, bilmeyenlere ise bir aydınlatma babında galiba laser tag nedir, ne değildir bahsetmekte fayda var...Laser tag, Batı menşeili, bireysel veya takımlar halinde oynanan, paintball'un mermisiz versiyonu, kızılötesi ışınların yer aldığı tüfek ve sensörlü yeleklerin kullanıldığı alternatif bir eğlence. Ülkemizde birkaç yıldır çeşitli lokasyonlarda oynanıyor fakat son zamanlarda popülerliği daha da artmış durumda. Biz de buradan hareketle gazeteden bir grup arkadaş toplaşıp deneyimleyelim bu içinde mermi olmayan çatışma şölenini dedik ve organize olduk. Geldiğimiz noktada şunu fark ettim ki hayatta bazı insanların eline güç, bazı insanlara para, bazılarına da oyuncak da olsa tüfek vermemek gerekiyormuş... Funloft'taki laser tag oyun alanı 360 metrekare. Oyun minimum dört kişiyle maksimum da 20 kişiye kadar çıkabilecek ekiplerle oynanıyor. Biz de minimum sayıyı tutturmanın verdiği haklı gururla çatışma bölgesinin eşiğinde mevzilendik. Üzerimize sensörlü yelekleri giyip tüfekleri elimize alırken bir yandan görevli arkadaşlardan oyunun kurallarını dinliyor bir yandan da arkadaşlarımdaki değişimleri gözlemliyordum. Öyle ki Oğuzer direkt komando moduna girerken, sağ eline tüfeğini sol omzuna da fotoğraf makinesini almış Murat da sıcak bir çatışmanın ortasındaki fotomuhabiri havasına bürünmüştü bile çoktan... Öte yandan Belgin Doruk'un SABAH gazetesindeki şubesi Zeynep Göllü ise çoktan Yeşilçam günlerini ardında bırakıp adeta bir Lara Croft bir Ajan Salt olmuştu. Bu ekibin içinde ben ise kendimi Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser gibi hissediyordum. Keşke bir de Garip Kont yanımızda olsaydı diye düşünürken kritik bir eşiğe gelindi: takımları belirlemek... Aslında laser tag'de herkesin bireysel takıldığı bir oyun formatı da var fakat orada iş iyice Açlık Oyunları'na döner diye düşünüp "Biz yine de takım olalım" dedik. O noktada Murat kıvrak bir manevrayla "O zaman Oğuzer ile ben olalım siz de ikiniz olun" dedi. Açıkçası askerliğini yapmış iki adamın aynı takımda yer alması çok kafama yatmasa da vuruşmaktan kaçınıyormuş gibi gözükmemek için bu teklifi dört saniye içinde onayladım... Oyunun ne kadar süreceğini katılımcılar belirliyor ve iki seçenek söz konusu, ya 15 ya da 30 dakika... Biz tabii ki "30 anca yeter bize" deyip uzun versiyonu tercih ettik -ki oyunun son 10 dakikasında koşmaya, mevzilenmeye mecalimizin kalmayacağını, yürüyerek birbirimizi vurmaya başlayacağımızı o noktada öngörememiştik. Siz de eğer kondisyonunuza çok güvenmiyorsanız emin olun ki 15 dakika da yeterli olacaktır. Çünkü oyun sonunda bir halı saha maçı yapmış gibi oluyorsunuz. Laser tag'de takım oyununda kurallar gayet basit. Yeleklerdeki omuz, karın ve sırt bölgelerine nişan alıp rakibinizi etkisiz hale getirip, puan topluyorsunuz. Omuzdan vurunca ayrı, karından vurunca ayrı puan elde ediyorsunuz ancak en yüksek puan sırttan vurunca... Hani az evvel kısa bir laser tag tanımlaması yapmıştım ya, evet, şimdi onu güncelliyorum. Laser tag, yüksek puan kazanmak adına dostu dostuna sırtından vurduran bir oyun. Bunu ben de yaptım defalarca ve hiç pişman değilim...Rakibinizi vurduğunuz zaman yeleğindeki ışıklar sönüyor ve beş saniyeliğine oyun dışında kalıp sonra devam edebiliyor. Bir de her takımın korumaktan sorumlu olduğu kaleleri ve bayrakları var, karşı takım o kaleleri fethedip bayrakları vurduğunda oyunu kazanmak adına avantaj sağlıyor. Kuralları aklımıza kazıyıp çatışma alanına girdik. Yüzünde bir tek savaş boyası eksik Oğuzer "İşte geliyor özel harekat" diyerek özel harekat marşıyla kendine motive ediyordu. Bu noktada oyun salonunda çalışan arkadaşımızın "Yalnız yanlış anlamayın, her gelen özel harekat marşı söylüyor, alıştık artık" demesiyle Oğuzer'in coşkusunun aslında herkeste olduğunu öğrendik... Nihayetinde oyuna başladığımızda takımlar kendi bölgelerine çekilip stratejilerini oluşturdular. Oğuzer ve Murat "Taktik maktik yok bam bam bam" felsefesini benimsemişken Zeynep Croft'un "Ben kaleyi tutayım sen saldır" önerisi bana daha makul geldi ve onu uyguladık.. 30 dakika boyunca alandaki dört kişi de karşı takımdaki arkadaşlarını onlarca kez vurdu, iki takım da karşı kaleyi fethetti, kimisi de beş saniye devre dışı bıraktığı arkadaşının başında bekleyip onu canlanır canlanmaz bir daha vurdu... Neticede de mavi takımdaki bizim topladığımız 14 bin 300 puana karşılık 16 bin puan toplayan Oğuzer ve Murat bu amansız muharebenin galip komutanları oldular...İstanbul'da Zorlu Center'daki Funloft alanı dışında başka laser tag oynanacak yerler de mevcut. Funloft'un Kavacık'taki ACR şubesi onlardan biri. Zorlu'daki uzay temasının aksine orada Jurassic World teması tercih edilmiş. Bunların haricinde Eyüp'teki İsfanbul AVM'de, Maltepe'deki Counter Laser ve EvoSports, Sarıyer'deki Vadistanbul AVM'de yer alan Magic World Eğlence Merkezi oyun alanları da bu oyunu deneyimlemek isteyenleri uğrayabileceği mekanlar arasında.Funloft'ta laser tag oynamanın fiyatları eğer oyun 15 dakikalık ise kişi başı 30 TL, 30 dakikalık ise kişi başı 60 TL.Oyun 7 yaş üstü herkesin oynamasına uygun. Hatta çeşitli kazaların önüne geçmek için 18 yaşından küçüklere oyun oynarken kask takmak da zorunlu.Yetişkinler, çocuklara kıyasla daha sık laser tag oynamaya geliyor. Öyle ki birçok şirket laser tag oynayarak kurumsal etkinlikler düzenlerken oyun alanında doğum günü kutlamaları bile yapılıyor.Ciddi yaralanmalara ve kazalara yol açma ihtimali düşük bir oyun laser tag. Bu açıdan güvenli denebilir, şimdiye kadar yaşanan sağlık sorunları da dikkatsizlik kaynaklı çarpışmalar, yaralanmalar olmuş.

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