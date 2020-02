Türk tasarımcılar New York’u salladı

Bu haftaya damga vuran New York Moda Haftası, birbirinden iddialı koleksiyonlar sergileyen Türk moda tasarımcılarının görkemli şovlarına da sahne oldu. Biz de Türk tasarımının ve tasarımcısının gücünü dünyaya duyurmayı hedef edinen bu önemli moda tasarımcılarına sorular yönelttik. Bize neden New York'ta defile yaptıklarını, koleksiyonlarının detaylarını, ilham kaynaklarını, satış stratejilerini ve İstanbul Moda Haftası'nda nelerin düzelmesini beklediklerini anlattılar.* Bir Türk tasarımcı olarak koleksiyonlarımı yurt dışında özellikle de New York'ta sergilemek çok önemli benim için.* Koleksiyon ve sunumumuz tamamıyle Türkiye ile aynı. Ama tabii ki burada çok daha geniş ve uluslararası bir kitleye sunum yapmış olduk.* Türkiye'de defile öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı daha rahat çözüm üretebiliyoruz. Ama yurt dışında tabii ki bu böyle değil.* Bu sene defilede hep yabancı manken kullandım ama önümüzdeki yıllarda Türk mankenlerin de defilemde olmasını çok istiyorum. Koleksiyon sunumunda da Selda Bağcan'dan remix türküler kullandık.* Her defile tasarımcının satış gücünü etkiler, yurt dışındaki defileler için de durum aynı. Hikayenizi anlatan bir defile koleksiyonun satışını olumlu etkiler.* DB Berdan markası Londra merkezli bir marka. Asos ile kısmen de olsa ABD pazarına girdiğimiz için New York Moda Haftası'nda yer almak bizim için önemliydi.* Defilemizi nerede yaparsak yapalım markamızın şovlarına hep aynı özeni gösteriyoruz.* New York ve Londra'daki moda haftalarında yer almanın en büyük avantajı güçlü basın ve satın alma kitlesi. Maalesef Türkiye'de en büyük ve önemli eksiğimiz de bunlar.* Biz ana vatanımızda kendi kitlemize defile yapmayı sevdiğimiz için oradayız. Ama ne yazık ki Türkiye'deki defilelerin satış ve tanıtım konusunda globalde fazla bir getirisi olamıyor.* Tasarım gücümüzü ispat etmenin çoktan zamanı geldi. İstanbul Moda Haftası'nın büyük fason üretimi yapan fabrikaların tanıtım platformu olmaktan çıkıp, güçlü tasarımcılarıyla kendisini ispat etmesi gerekiyor.* DB Berdan'in her şovunda oldugu gibi, tek tip model kavramından uzaktık. Müzikte Türk denim markası Orta'nın kumaş fabrikasından alınmış ses kayıtlarının ritimsiz mekanik ses dizilimlerini kullandık.* New York'ta defile yapmayı çok istedik ve bunun için doğru zamanın gelmesini bekledik.* Geçtiğimiz sezon New York Fashion Week'e başvurduk. Ardından NYFW takvimine başvurumuz onaylandı. Sonrasında bize sunulan defile alanları içinden bizim için en uygun olanı seçtik ve büyük heyecanımız başlamış oldu.* Bizim yurt dışındaki moda haftalarına katılmamızdaki en büyük amaç daha fazla yabancı satın almacıyla bir araya gelmek. İstanbul'daki moda haftası zamanlama nedeniyle ne yazık ki birçok moda haftasından sonra yapılıyor ve bu da satın alma sürecini olumsuz etkiliyor.* Türkiye'deki alışık olduğumuz düzenden çok farklı. Prodüksiyon, sahne, ışık, dekor, model, ses gibi detaylar çok farklı iş düzenleriyle ilerliyor. Yorucu ve uzun bir süreçten geçilerek sonuca varılıyor.* İstanbul'u çok seviyoruz, burası evimiz ama dünyada tanınmak için sadece burada tasarım yapmak yeterli değil. New York'taki defile tasarımlarımızı daha geniş kitlelere tanıtmak için doğru bir adımdı.* Defile sonrası Soho'da kısa bir süreliğine RaisaVanessa Pop Up mağazası açmıştık. Satış noktalarımıza yeni yerler ekliyoruz, bu da daha çok insana ulaşmamızı sağlıyor.* Yaklaşık üç yıl önce New York Moda Haftası'nın resmi takvimine kabul edildim. Önce kendi çabalarımla buradaydım. Şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu ile Turkish Designers projesini gerçekleştiriyoruz.* Amacımız Türk tasarımının ve Türk tasarımcılarının gücünü dünyaya göstermek. Umarım bu sayede Türk tasarımcılarının dünya ile buluşmasını ve ihracatın artmasını sağlayacağız. Ayrıca Türkiye'nin sadece üretim yapan bir ülke değil, tasarımlarıyla da dünyada yer alabileceğini göstermek istedik.* New York'ta defile yapmak demek öncelikli olarak dünyaya hitap eden ve ulaşan bir takvimde yer almak demek. Dünyadaki önemli markalar ve tasarımcılarla aynı platformu paylaşıyorsunuz.* Yurt dışındaki en önemli nokta özgün olmak. Ne yazık ki hepimiz görüyoruz ki Türk tasarımcılar bazen ilham alma derecesinin dozunu kaçırabiliyor.* Buradaki platformda aslında kendini dünya ölçeğine göre değerlendirme fırsatı yakalıyorsun. Yaptığın işin aldığı karşılık senin dünyadaki tasarımcılar arasında ne kadar yer edinebileceğini de gösteriyor.* İhracat yapan bir tasarımcı olduğum için New York'ta defile yapmak tabii ki yurt dışı satışlarımı etkiliyor. "Türkiye'de etkiliyor mu?" diye sorsanız yanıtım, hayır.Aslı Filinta koleksiyonunda 16'ıncı yüzyıl Batı'nın Türk sanat ve kültüründen esinlenme eğilimi olarak bilinen Turquerie (Türköri) akımından esinlendi. Tasarımcı Bashi-bazouk isimli koleksiyonunda Türk gibi giyinmenin moda haline geldiği bu dönemi irdeliyor. Kaynak olarak Elbise-i Osmaniye'yi tekrar ele alan Filinta, defilesinde o dönemden ilham alan modernize edilmiş kıyafetler sundu. Koleksiyonda, İpeker firması tarafından üretilen Vegan ipek ve Gamateks firmasının pet şişelerin geri dönüşümüyle ürettiği kumaşlar kullanıldı. Aslı Filinta'nın üzerinde Alla Turca yazan sloganlı tişörtleri ve ileri dönüşüm fikrinden yola çıkarak oluşturduğu koleksiyonu yabancı basın tarafından beğeniyle takip edildi.Belçika'da büyüyen ve moda eğitimi almak için Türkiye'ye dönen Şebnem Günay, sokak stilinden ve sanattan ilham alan markasıyla dünyaca ünlü isimlerin kalbini çalıyor. Bu isimlerin sonuncusuysa Kylie Jenner oldu. Jenner geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye kısmında Günay tasarımı bir eşofman takımıyla paylaşım yaptı.Isparta'nın dillere destan gülleri onlarca yıldır dünyaca ünlü kozmetik firmalarının ve parfüm üreticilerinin formüllerindeydi. Yıllar sonra gül üreticisi bir aileye mensup olan Gülşah Gürkan bu güllerden ürettiği birbirinden iddialı ürünlerle Gulsha markasını kurdu. Sephora'larda satılan bu marka dünyanın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden 5.7 milyon takipçisi olan Negin Mirselahi'nin de kozmetik dolabına girmiş. Mirselahi geçtiğimiz günlerde bu markadan aldığı ürünleri öve öve bitiremediBashaques markasıyla kısa süre içinde çok dikkat çeken ve sanatla modayı harmanlayan Başak Cankeş'in yeni rotası modanın en önemli başkentlerinden biri olan Milano. Cankeş, Milano Moda Haftası kapsamında özel bir sunum gerçekleştirecek.Bu hafta stil ve alışveriş köşemizin konuğu LeMelanj markasının kurucusu Gizem Seymen... Seymen alışveriş rotalarını ve stilin kodlarını anlattı bize.* Feminen üzeri maskülen parçaların birleşimi bu sezonun en iyi trendi bence.Romantik tül elbiselerin ve uçuşan kumaşların üzerine gelen ceketler oldukça farklı ve cezbedici.* Beyaz günlük tişörtler, jeanler ve uçuş uçuş elbiseler asla vazgeçemediğim parçalar.* Gün içerisinde çok koşturmalı yoğun bir hayatım olduğu için hem içinde rahat edebileceğim hem de şık görünebileceğim kombinler yapmaya çalışıyorum. Kombinlerimi de hep daha öncesinde kafamda planladığım için zamandan kazanmış oluyorum.* Dolabımda en çok uçuş uçuş elbiselerim var. Yaz kış vazgeçemiyorum.* Asla giymeyeceğim bir şey var diyemem. Daha önce yeni trend olup sevmediğim ama sonradan gözüm alıştığında severek giydiğim çok parça oldu.

BUGÜN NELER OLDU