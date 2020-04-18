23 Nisan e-gönüllülerle kutlanacak

Ece Çiftçi, kurucusu olduğu SosyalBen Vakfı ile yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla gönüllüler ile birlikte saha çalışmaları yapıyor ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan bu çocukların müzik, spor, resim ya da tiyatro gibi alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerine olanaklar sağlıyor. Şimdi ise Çiftçi ve SosyalBen Vakfı Turkuvaz Medya sponsorluğunda minika ile iş birliğine girerek 23 Nisan coşkusunu çocuklara evlerinde dijital ortamda yaşatmaya hazırlanıyor. Ece Çiftçi hem EvdenEve23Nisan etkinliğinin detaylarını hem de bu vesileyle ortaya çıkan e-gönüllülük kavramının içeriğini bizlerle paylaştı.





- Minika ve SosyalBen Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleşecek #EvdenEve23Nisan etkinliği tam olarak nasıl gerçekleşecek?

- SosyalBen Vakfı olarak, tüm dünyanın içinde bulunduğu sosyal izolasyon döneminde topluma, çocuklara fayda sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa e-gönüllülük hareketini başlattık. Dünyanın neresinde, kaç yaşında olursa olsun kendi bilgi ve becerileri doğrultusunda evlerinden çıkmadan internet bağlantısı ile gönüllülük aktiviteleri gerçekleştirmeye davet ettik herkesi. Çok kısa bir sürede dokuz ülkeden ve Türkiye'den de 52 şehirden toplamda 950 başvuru aldık, eğitimlere başladık. Hepimiz evdeyken, Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda ve minika iş birliğiyle Sosyal- Ben e-gönüllüleri ile dijital bir saha hazırlığına giriştik büyük bir heyecanla kısacası...



- SosyalBen gönüllülük anlayışıyla hareket eden bir vakıf. Peki dijital ve elektronik ortamda gönüllülük faaliyetlerini yürütmek ne kadar mümkün?

- İyiliğin, gönüllülüğün e-hali diyerek hayata geçirdiğimiz e-gönüllülük ile kişinin hali hazırda olan bilgi ve becerilerini topluma fayda sağlamaya yönlendiriyoruz aslında. Toplumu oluşturan her bireyin gönüllülük faaliyetine katılmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin 11 farklı ilinde bulunan topluluklarımız ve 630 gönüllümüzle devamlı bir eğitim halindeydik. Bir süredir de e-gönüllülük konusu kapsamında çalışmalarımız vardı aslında.







- Çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri adına ne gibi etkinlikler hazırlandı?

- SosyalBen Vakfı olarak sekiz temel atölye ile dezavantajlı bölgelerde eğitim gören 7-13 yaş arası çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda e-gönüllülerimiz aldıkları atölye eğitimleri kapsamında kendi evlerinden resim, müzik, icat, yaratıcı yazarlık, kısa film ve fotoğrafçılık, spor, dans, oyun atölyesi 20-23 Nisan tarihleri arasında minika YouTube kanalından çocuklarla buluşacak. Atölyeler sabah 10:00 - 10:19 ila 16:00 - 16:19 saatleri arasında yayınlanmadan önce her sabah çocuklara özel spor aktiviteleri ile başlayacak.



- Proje üzerine beklentileriniz nelerdir? Karantina sonrasında da bu gibi işbirliklerine yahut dijital projelere ağırlık vermeyi düşünebilir misiniz?

- Mesafe gözetmeksizin topluma, çocuklarımıza fayda sağlamak için çalışmalarımıza e-gönüllülük ile hız kesmeden devam edeceğiz. Başvuru formuna gelen talep beni daha da umutlandırıyor. Özellikle liseli gençlerin ilgisi muhteşem. 17 Mart'ta başvuru formunu paylaştık, bir ay içinde 800'u aşkın bir rakama ulaştık. 17'den 57'ye kadar uzanan geniş bir yaş skalamız mevcut. 10 farklı ülkeden Türkiye'nin 58 ilinden başvuru aldık, hedefimiz ülke ve il sayısını artırmak.





- Minika ekibi ile yollarınız nasıl kesişti?

- Geçtiğimiz yıl Forbes 30 altı yaş altı en başarılı 30 gençten birisi oldum. Turkuvaz Medya Grubu ile de bu vesileyle tanışma fırsatım oldu. e-gönüllülük projemiz ile ilgili kendileriyle konuşurken 23 Nisan Dijital Saha fikrini geliştirme şansımız oldu.



MÜZİK ATÖLYELERİ EN KEYİFLİSİ OLABİLİR



- Dört günlük etkinlik kapsamında spor, dans aktiviteleri ve daha birçok atölyenin gerçekleşeceğini görüyoruz. Sizce evde kalmak durumunda olan çocuklara en keyifli gelecek aktivite bunlardan hangisi olacak?

20-24 Nisan boyunca sürecek 23 Nisan Dijital Sahamızın ilk üç gününde sabah ve akşamüstü olmak üzere sekiz farklı atölyemizi minika Youtube kanalı ile çocuklarımıza deneyimleteceğiz. Ben tüm aktiviteleri geçmiş saha çalışmalarımızda deneyimledim hepsi benim için çok keyifli. Ama illa bir atölyeyi söylemem gerekirse o müzik olur herhalde. 14 yaşından beri sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyorum. SosyalBen oluşumunun temellerini matematikten ödül alan arkadaşımla birlikte keman çalarak aynı sahneyi paylaşmamla atmıştım. Ben bende olanı, olmayanlarla paylaşmayı keman performansı çaldığım sahnede keşfetmiştim.