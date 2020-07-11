Modakazanı

YAZIMIZ RAFYA ÇANTALI



Bu yaz bol uçuşan elbiselerle elinize alabileceğiniz belki de en güzel çantalar rafya olanlar... Türk tasarımcılardan yabancı tasarımcılara bu sezon sayısız marka bu doğal materyalden üretilen çantalarla kalbimizi çaldı. Bu markalardan biri de ilhamını Cote D'Azur'daki yaşamın kaygısızlığından ve romantik nostaljisinden alan Miu Miu... Markanın On The Coast koleksiyonunda yer alan püsküllü rafya çantalara bayılacağınız kesin.



ELİŞİNE YATIRIM YAPIN





Pandemi dönemiyle birlikte hepimiz el işi, özgün ve sürdürülebilir olan her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Ve bu alanda ilerleyen markaların da önümüzdeki dönemin yıldızları olacağı kesin. Bu markalardan biri de son dönemde yaptıkları işlerle dikkat çeken ve elişi aksesuvar tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan Çemberimizde Gül Oya markası... Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra butik bir tasarım markası kurmaya karar veren Ayşegül Kartal ve Elif Diktaş isimli kız kardeşler yaklaşık iki yıldır ağırlıklı olarak inci ve kristal taşlar kullanarak saç aksesuvarları tasarlıyor. Arka arkaya katıldıkları fuarlarda da büyük beğeni topladı. Marka kısa süre içinde tasarım yaparken bir yandan da moda meraklılarıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirebilecekleri bir kafe açmak üzere çalışıyor.



MODADA İŞ BİRLİĞİ



Son yıllarda moda demek başarılı iş birlikleri demek. Modaevleri butik ve kendi duruşu olan markalarla iş birlikleri yaparak genç nesil tüketicileri kendi yanlarına çekmeye çalışıyor. Son olarak Fransız modaevi Dior, sonbahar 2020 erkek defilesinde sokak stilindeki başarısıyla tanınan Shawn Stussy ile yaptığı iş birliğini ortaya koymuştu. Sanatçı ve sörf tutkunu Stussy, Dior Erkek Departmanı Artistik Direktörü Kim Jones ile birlikte bir de özel sörf tahtası tasarladı. 100 adet üretilen sörf tahtası şimdiden dünyanın en stil sahibi erkeklerinin kalbini çalmış durumda.