Çocuklara dünyayı dar ettiler

Ebeveyn ve çocuk olmanın çok zor olduğu dönemlerden geçiyoruz. Çocuklarımızın etrafı binlerce tehlikeyle sarılı ve biz anne-babalar olarak onları nasıl koruyacağımız konusunda artık kafayı yiyecek duruma geldik. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Wayfair skandalı ve art arda gelen iddialar kanımızı dondurdu. Wayfair fahiş fiyata mobilya satan bir internet sitesi. Ancak mobilya satışının ardında aslında çocuk ticareti yapıldığına dair iddialar var. Üstelik sitedeki her ürüne kayıp bir çocuğun adı verilmiş. Fahiş fiyata satın alınan ise bir dolap değil, bir çocuk. İnsanın okurken bile yüreğinin dayanmadığı bu iddiaların ucu pedofiliye ve çocuk ticaretine dayanıyor. Bu yöntemlerin ise pedofiller arasında bir şifre olduğuna dair söylentiler de var. Yani pedofiller bu siteden mobilya değil çocuk geleceğini biliyorlar.

KAYIP MÜLTECİ ÇOCUKLARA NE OLDU?



Kısa bir süre önce ünlü Hollywood oyuncusu Sandra Bullock, katıldığı bir programda genç kalmak için yüzüne çocuk derisi enjekte ettirdiğini söylemişti. Bu itiraf akıllara çocuk derilerinin nereden temin edildiği sorusunu getirmişti. Diğer taraftan Amerika'da zengin, ünlü ve siyasetçilerin katıldığı sapkın partilerde de çocukların kurban edildiği hatta cinsel istismarda bulunulduğuna dair haberler de vardı. Pizza Gate olarak anılan bu olaylarda okların ucu hep kayıp mülteci çocuklara çevriliyordu. Avrupa'da kayıp ve mülteci göçmen çocukların durumunu araştıran rapora göre, 2017- 2019 arasında Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İspanya'da 9 bin 218 mülteci çocuk kayıp. İsveç'te 2009-2019 arasında 4 bin 659 çocuk kayıp. Sahi, nerede bu çocuklar? İnsan kaçakçılarının eline geçtilerse akıbetlerinin nasıl olduğu ya da olacağını düşünmek bile korkunç değil mi?

CİNSİYETSİZLİK DAYATMASI



Sosyal medya, video kanalları, çizgi film kanalları ve oyuncak sektörü de el ele vermiş çocuklara eşcinsellik propagandası yapıyor. Henüz cinsel kimliği gelişmemiş çocuklara empoze edilmek istenen bir gelecek var. Ürememek üzerine kurulu bu gelecek için çocuklar şimdiden dört bir yandan algı operasyonuna maruz kalıyor. Erkek çocuklarına kız çocuk kıyafeti giydiren Hollywood yıldızları bu akımın başını çekiyorlar. Bu konuda ebeveynler olarak uyanık olmalıyız. Kendi çocuklarımızın ve yaşayacakları geleceğin doğasını korumak da artık bir ebeveynlik görevi haline geldi.



ÇEVRİMİÇİ EĞLENCE



Çocuklarla tatil beldelerine gitmediyseniz, onları evde oyalamak hiç de kolay değil. Ancak Pera Müzesi çocuklar için hazırladığı çevrimiçi çocuk atölyeleri ile onları sanat ve eğlence dolu bir etkinliğe davet ediyor. Pera Müzesi Öğrenme Programları, müzeye konuk olan ünlü sanatçılardan ilhamla 7-12 yaş grubuna yönelik yeni bir etkinlik programı hazırlamış. Zoom uygulaması üzerinden yaz boyu gerçekleşecek ücretsiz atölyelerde çocuklar Fernando Botero, Joan Miró ve Andy Warhol'un eserlerini dijital sergi turu ile keşfe çıktıktan sonra kendi eserlerini üretecekler.