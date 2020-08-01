Moda kazanı

'KREATİF' FOTOĞRAFLAR







Fransız modaevi Louis Vuitton'un sonbahar-kış koleksiyonunun çarpıcı fotoğrafları hiç dikkatinizi çekti mi? Aralarında Lea Seydoux'nun da bulunduğu birbirinden iddialı kadınların fotoğraflarını markanın Kadın Koleksiyonları Artistik Direktörü Nicolas Ghesquiere çekti. Ghesquiere, "Çalışmalarımı fotoğrafçılık sanatına doğru yöneltmenin heyecan verici olacağını düşündüm. Tanıdığım insanlarla bu çekimler sırasında bambaşka bir bağ kurduk" diye konuştu.



SERGİLER START ALDI





Pandemiyle birlikte ara verilen sergi programları yavaş yavaş start almaya başladı. Bunun son örneği de Şanghay'da bu hafta başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan Christian Dior: Rüyaların Tasarımcısı sergisi... Long Museum West Bund'daki sergi böylece ünlü tasarımcı adına Fransa ve Londra'da açılanlardan sona üçüncü olacak. Sergide misafirler Dior'un tasarımı olan 250 haute couture elbiseyi görecekler.



JEAN'İNİZİ ATMAYIN







Pandemiyle birlikte bilincimizin değiştiğinden sık sık bahsediyoruz. Artık özellikle dolaplarımızda bulunan parçaları çok daha uzun süre kullanmak, gerekiyorsa rötuşlar yaparak sezon trendlerine uydurmak ve geri dönüştürmek çok popüler. Bundan yola çıkan Levis da kurduğu Levis Tailor Shop'larda böyle bir hizmet vermeye başladı. Markanın Zorlu Center'da, İstinye Park'ta, Cevahir AVM'de ve Beyoğlu mağazasında elinizdeki jean'leri yeniden dönüştürmeniz mümkün. Marka son olarak özellikle batik tasarımlarla jean'lere yeni bir dokunuş yapmanızı sağlıyor.