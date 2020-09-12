Virüslere karşı en güçlü savaşçı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Hatta çoğu antibiyotiğe direnç gösteren hastalar kullandıkları antibiyotiği de malesef boşuna kullanmakta çünkü direnç nedeniyle enfeksiyon iyileşmemektedir. Bu bağlamda Ağustos 2020 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Fakültesi bilim adamlarının 14 tane önemli klinik araştırmayı analiz edip derledikleri makalelerinde üst solunum yolu hastalıklarında öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerin tedavisinde balın ilaçtan daha etkin olduğunu tekrar kanıtlaması bal ve arı ürünlerinin sağlıklı yaşamda tüketmenin gerekliliğinin önemini tekrardan açıklamış oldu.

Klinik olarak hem çocuklar hem yetişkinler üzerinde bal ve bal ürünlerinin kullanımı ile antihistaminik, öksürük ilaçları, antibiyotikler ve ağrı kesici kullanımlarıyla karşılaştırıldığında balın başta öksürük olmak üzere semptomları azaltmada antibiyotik ve diğer ilaçlardan daha etkili olduğu belirlendi. Düzenli bal tüketmek öksürük sıklığını yüzde 36, öksürük şiddetinin azaltılmasında ise yüzde 44 oranında antibiyotiklere göre daha etkili olduğu bildirildi.