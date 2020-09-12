Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Virüslere karşı en güçlü savaşçı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Virüslere karşı en güçlü savaşçı! yerine ve

Sonbaharla birlikte enfeksiyonları da artmaya başlıyor. Bu kullanımını da arttıracak. Ancak araştırmalar ve propolisin enfeksiyonlarda ilaçtan daha etkili olduğunu gösteriyor. Üstelik düzenli bal tüketmek öksürüğü de azaltıyor. ise virüslere karşı güçlü bir koruyucu...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 12.9.2020 09:09 Son Güncelleme: 12.9.2020 09:15 ABONE OL
Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Pandemiye sonbahar mevsimi ile birlikte enfeksiyonlarının da eşlik edeceği bir döneme giriyoruz. Biliyoruz ki üst solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda ve orta yaş üzerinde sık görülmekte. Haliyle bu dönemde koronovirüsten bağımsız yani Covid- 19 testi negatif olup üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren kişilerde kullanımı da artacaktır. Antibiyotik uygun dozda ve sürede kullanılması gerektiği durumlarda önemli bir ihtiyaç fakat çocuklar dahil tüm bireylerde gereğinden fazla antibiyotik kullanımı antibiyotiğe direnç göstererek üst solunum yolu hastalığı tekrarladığında hastalığın iyileşme süresini de olumsuz etkileyebiliyor.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Hatta çoğu antibiyotiğe direnç gösteren hastalar kullandıkları antibiyotiği de malesef boşuna kullanmakta çünkü direnç nedeniyle iyileşmemektedir. Bu bağlamda Ağustos 2020 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Fakültesi bilim adamlarının 14 tane önemli klinik araştırmayı analiz edip derledikleri makalelerinde üst solunum yolu hastalıklarında öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerin tedavisinde balın ilaçtan daha etkin olduğunu tekrar kanıtlaması ve arı ürünlerinin sağlıklı yaşamda tüketmenin gerekliliğinin önemini tekrardan açıklamış oldu.

Klinik olarak hem çocuklar hem yetişkinler üzerinde bal ve bal ürünlerinin kullanımı ile antihistaminik, öksürük ilaçları, antibiyotikler ve ağrı kesici kullanımlarıyla karşılaştırıldığında balın başta öksürük olmak üzere semptomları azaltmada ve diğer ilaçlardan daha etkili olduğu belirlendi. Düzenli bal tüketmek öksürük sıklığını yüzde 36, öksürük şiddetinin azaltılmasında ise yüzde 44 oranında antibiyotiklere göre daha etkili olduğu bildirildi.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

MUCİZE ETKİ

ise basil başına süper bir antiviral ilaç diyebilirim. Covid-19'dan korunmak için literatürde bilimsel olarak kanıtlanmış tek doğal yiyecek olduğunun altını çizmeliyim. Bu nedenle çocuk yetişkin herkesin mutlaka propolis kullanması oldukça önemli. Çünkü propolis koronavirüsün akciğerde fibrosiz dediğimiz geriye dönüşümsüz yapısındaki bozulmaya neden olan solunum sıkıntısını açığa çıkaran mekanizmalardan ACE2 reseptörlerinin akciğer hücreleri içerisine girişini azaltarak mucize etki yaratabilmektedir. Propolis için 2020 yılı Ağustos ayında Biomedicine and Pharmacotherapy dergisinde yayınlanmasına onay verilen makalede güçlü antiinflomatuvar etki sağlayarak bağışıklığı zenginleştirerek virüsün replikasyonunu azalttıp koronavirüse karşı hem koruma hem de tedavide çok önemli bir arı ürünü olduğu açıklandı. Propolis doğal yapısında içerdiği kafeik asit fenetil ester, galangin, kuersetin, hesperidin ve kafeik asit sayesinde virüslere karşı potansiyel güçlü koruyucu etki gösteriyor.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

SAHTESİNE DİKKAT

alırken eczanelerden etken madde miktarı dediğimiz kafeik asit fenetil ester içeriği net olarak etiketinde belirtilen, hijyenik olarak tüketiciye sunulmuş saşeler içerisinde alkol içermeyen su bazlı saf propolisi tercih etmek gerekiyor. olarak ise bal analizi laboratuvarlarında tüm analizleri yapılmış, kalıntısı olmayan ve balın tüm sağlık bileşenlerinin korunduğu, "Bal aromalı şurup" ifadesi içermeyen kavanozda steril olarak satılan balları satın almakta ısrarcı olun. Bal ve propolisi süt, yoğurt gibi süt ürünlerinde ayrıca siyah ve bitki çayları gibi sıcak içeceklerde veya taze meyveyle karıştırarak gün boyunca istediğiniz öğünde yiyebilirsiniz. Çocuklara bal ve propolisi lezzetli tariflerle yedirmek isterseniz dört formülümü her gün yapabilirsiniz.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Ballı cevizli yoğurt

Malzemeler:

Yarım muz
1 su bardağı tam yağlı yoğurt
1 yemek kaşığı
10 yarım ceviz
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Muzu çatalla ezip tarçın ve balı ekleyerek karıştırın. Ayrı bir kasede yoğurdu çırpın muzlu karışımı yoğurda ekleyin ve üzerine ceviz kırıntıları ekleyerek ara öğünde tüketin

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Ballı hurmalı smoothie

Malzemeler:

Yarım muz
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı
1 adet kuru hurma içi
15 adet çiğ badem
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı:

Muzlu süt yapımında kullanılan smoothie makinesinde veya mutfak robotuna tüm malzemeleri ekleyip içecek kıvamına gelinceye kadar karıştırın ve kahvaltıda servis edin.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Ballı fındık kreması

Malzemeler:

200 g kavrulmuş fındık
2 yemek kaşığı
2 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı vanilya
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Kavrulmuş fındığı mutfak robotundan krema haline gelinceye kadar yavaş devirde duraksatarak çekin. Kaşıkla sürülebilir kıvama gelince önce balı karışıma yedirin ve sonra sırayla kakao, vanilya ve zeytinyağını da karıştırarak gün içinde ekmeğin üzerine sürerek çocuğunuza süt eşliğinde yedirin.

Selahattin Dönmez yazdı! Antibiyotik yerine bal ve propolis

Propolisli narenciye suyu

Malzemeler:

2 adet portakal
Yarım limon
1 çay kaşığı vanilya
1 adet saşe 100 mg saf su bazlı

Yapılışı:

Portakal ve limon suyunu taze sıkıp vanilya ile karıştırın. Propolisi içine ekleyip kahvaltıda çocuğunuza içirin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Virüslere karşı en güçlü savaşçı! Antibiyotik yerine bal ve propolis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA