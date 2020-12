Hızlandırılmış fuar turu

Ülkemizin en kapsamlı çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul 19 Aralık'ta ön izlemeyle açıldı. 6 Ocak'a kadar da genel izlemeye açık olacak. Sanal ortamda fuarı gezmek için bir ücret ödemenize de gerek yok. Virtual.contemporaryistanbul. com sitesine girmeniz yeterli. 17 gün boyunca ziyarete açık olacak olan sanal fuara bu yıl 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı, bin 500 eser ve 13 inisiyatif yer alıyor.

Pandemi nedeniyle virtual yani sanal ortamda gerçekleşen fuarın fiziki edisyonu ise 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl fuarın 15. senesi. Geçtiğimiz yıllarda malum özellikle VIP açılış gününde deyim yerindeyse izdiham yaşanıyordu. Çağdaş sanata ilgi o derece artmıştı. Kimilerine göre "Dostlar fuarda görsün, sanat eseriyle iki selfie çekeyim" durumuydu, kimi gerçekten müze gezer edasıyla, zevk alarak galerileri ve eserleri inceliyordu. Aslında nedeni ne olursa olsun fuarı gezmek çağdaş sanat adına güzel bir şeydi. Zira son 10 yılda ülkemizde çağdaş sanat koleksiyonerlerinin sayısında epey artış yaşandı. Özellikle genç jenerasyonun evinde sanat olmazsa olmaz bir hal aldı.

Merak ettiğim konu ise her yıl rekor ziyaretçi alan fuarı bu yıl sanal ortamda kaç kişinin gezeceği. Satışlar, ziyaretçi sayısı ve rekorlar elbette 6 Ocak'tan sonra belli olacak. Ama bu kadar sanatçı ve galeri arasında seçim yapmakta zorlananlar için öne çıkan eserlerden bir seçki sunalım dedik. Bu arada Londra, New York, Miami gibi pek çok metropolde olan Opera Gallery de oldukça iddialı bir sanatçı ve eser listesiyle fuarda yerini aldı.

FATMA BUCAK-PI ARTWORKS



Sanatçının, performans, fotoğraf, ses ve video çalışmalarının merkezinde politik kimlik ve tarihi müzakere alanı olarak peyzaj yer alıyor. Londra ve Türkiye'de yaşayan sanatçının fuarda üç digital baskısı yer alıyor ve 12 bin euro'dan satışta.





KOJO MARFO- JD MALAT



Afrikalı sanatçı Marfo, Kwahu Gana'da dünyaya geldi. Eserlerinde ağırlıklı olarak anarşiyi ele alıyor. Küçümseme ve mizaha yer veriyor. Sanatta kültürel melezliği savunuyor. Fuarda yer alan iki eğlenceli eseri günümüz dünyasına da bir gönderme gibi. Fiyatları da 24 bin 500 euro.



İRFAN ÖNÜRMEN-C24



Birçok uluslararası fuar, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda yapıtları yer alan Önürmen Siyah Tül serisinden üç iş ile katılıyor. Dikilmiş tül katmanlardan oluşan işlerinin fiyatları üç bin dolar. Eserlerinde kişisel ve kamusal alan arasındaki ilişkiyi, kitlesel medyanın insan varoluşuna etkisini ele alıyor.



RAMAZAN CAN-ANNA LAUDEL



Can, Yörük kültürü ve göçebeliğin yanı sıra eserlerinde kullandığı Şaman kültürü ile de farklılık yaratıyor. Ahşap üzeri halı motifini neon ile birleştiren sanatçının eserlerindeki alt anlamlar dikkat çekiyor. İşleri 67 bin 500 ila 112 bin 500 lira arasında değişiyor.



YUSUF SEVİNÇLİ-GALERIST



Sevinçli, siyah-beyaz fotoğraflarında özel tecrübelerini ve o anı anlatan duygularını aktarıyor. Rüyayı andıran işlerinde zaman ve mekan belirsizleşiyor. Beş farklı işinin fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin 700 euro arasında değişiyor.



FERNANDO BOTERO-OPERA GALLERT



Botero'nun tuval üzeri yağlıboya eseri fuarın en yüksek ücretlerinden biri. Günümüz estetik anlayışına yeni yorum getiren sanatçı, kendi kültürüne ait yoğun yansımalar taşıyan üslubu ve göndermeleriyle de dikkat çekiyor. Bir tablosu dışında bir de heykeliyle fuarda eserleri yer alıyor. Fiyatları için galeri ile özel bağlantı kurmak gerekiyor.



VICTOR CASTILLO-ISABEL CROXATTO



Eserlerinde saplantılı olarak çocuksu ruhu ortaya çıkan bir sanatçı Victor Castillo. Çoğunlukla televizyonda izlediği çizgi film animasyonlarından, bilim kurgu filmlerinden ve ailesinin dinlediği albümlerin kapak fotoğraflarından esinleniyor. Üç farklı tuval üzerine akrilik işi ile fuarda. Fiyatları ise 18 bin dolar.

ODDVIZ-ART ON

Oddviz, İstanbul merkezli bir sanat kolektifi. Fotogrametri tekniği ile taramalar yaparak üç boyutlu replikalar üretiyor. Barcelona 11 isimli baskısı 22 bin 500 liradan satışta.



YAĞIZ ÖZGEN- SANATORIUM

Yağız Özgen'in çalışmalarında, sayısal ortamda elde edilmiş görüntüler, yüksek teknoloji, teleskopik fotoğraflar, ışığın ölçümlerinden yararlanılarak üretilen yapıtlar yer alıyor. Fuardaki üç işinin fiyatları 52 bin ila 61 bin 700 TL arasında değişiyor.



AZADE KÖKER-ZILBERMAN



Azade Köker'in tuval üzerine karışık teknik eseri tam da pandemiyi anlatıyor. 2020 yapımı Lockdown (Karantine/Kısıtlama) isimli eseri fuarda bu yıl görülmesi gerekenler arasında



DARON MOURADIAN



Sanatçı üç farklı yağlı boya işiyle fuarda. Fiyatları için yine galeri ile iletişime geçmek gerekiyor. Masalsı bir anlatım sunuyor Mouradian. Eserlerinde yer yer ironi ya da mutluluk hissi barındırıyor.



KOOROSH SHISHEGARAN-KHAK GALLERY



Shishegaran, uluslararası müzayede evlerinin İran sanatına açılmasıyla yıldızı iyice parlayan bir sanatçı. Çağdaş İran sanatının en etkileyici ve duygusal dile sahip sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Çizgisel ve soyut resimleriyle ünlü.



HEYKELİN FENDİ FOTOĞRAFI YENDİ



Online ortamda gerçekleşen müzayedelerde neler satıldı, insanlar en çok hangi sanat dallarına sardı? Bunlarla ilgili araştırma yapan şirketlerin verilerine göz attım. En çok rağbet gören sanatçılar sevimli, mutlu figürleri ve canlı renkleriyle dikkat çeken isimler. KAWS, Banksy, Andy Warhol, Damien Hirst, Takashi Murakami ve Keith Haring'in işlerine ilgi oldukça artmış. Sanat platformu ARTSY'ye göre ilgi duyulan sanat dalları da değişiklik göstermiş. Fotoğraf sanatına ilgi yüzde 2 düşüş göstermiş. Onun yerine kağıt işler ve baskılar ise yüzde 2 artmış heykel ve yağlı boyaya ilgi de yine bu yıl yükselişe geçmiş.