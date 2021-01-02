En çok scrabble oynadık şeker portakalı okuduk

Geride bıraktığımız 2020 hepimiz için zor bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle, kültür sanat faaliyetlerine katılamadığımız, sosyalleşemediğimiz ve hiç de hayal etmediğimiz biçimde evlerimizde vakit geçirmek zorunda kaldığımız bir yıldı 2020. Peki evlerde neler yapıldı, nasıl zaman geçirildi? En çok ne dinlendi, hangi kitaplar okundu? Bu soruların yanıtlarını Türkiye'nin en büyük kültür sanat ve eğlence dünyasını barındıran D&R'ın yılın çok satanlarını açıkladığı raporuna bakarak anlayabiliriz.

BOL BOL KİTAP OKUDUK



Satışların ikiye katlandığı kitap kategorisinde, edebiyat dünyasının unutulmaz klasiği Şeker Portakalı 2020 yılının en çok okunan kitabı oldu. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, Ben Kazanmadan Bitmez, Kasiyer, Son Cüret kitapları da en çok okunanlar arasına girdi. Buna ek olarak, sürecin beraberinde getirdiği psikolojinin etkisiyle salgın hastalıkların, dünyanın geleceğine dair distopyaların konu edildiği kurgu ve araştırma türü kitaplara da ilgi yoğundu. Çocuk edebiyatı klasiklerinin de yer aldığı en çok satın alınan çocuk kitapları listesinde ilk sırayı Harry Potter ve Felsefe Taşı- 1. kitap aldı. Her kuşağın sevgilisi Küçük Prens ve Çizgili Pijamalı Çocuk kitapları da miniklerin tercihi oldu. Kitapları, puzzle'lar ve evde ailecek oynanabilecek kutu oyunları takip etti. Scrabble ve Tombala yılın gözde oyunları arasındaydı. Çocuk oyunlarında Uno-Kart Oyunu ilk sırada yer aldı. Ailelerin bir başka tercihi de çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücünü güçlendiren LEGO setleriydi. Evde geçirilen vakitlerin değişilmez hobisi konsol oyunları bu yıl da tercih edildi. Özellikle futbol tutkunlarının oyunlara merakı kendini 2020'de de gösterdi. Müzik ürünlerine de ilgi büyüktü. Teoman'ın Gönülçelen plağı da çok sattanlar arasında.

KOLONYA, MASKE, ISLAK MENDİL



İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde alışveriş tercihleri kendini gösterdi. Çok satanlar listesine ilk kez kolonya, maske, ıslak mendil ve antibakteriyel jel gibi hijyen ürünleri de girdi. Ofislerin evlere taşındığı yılda kırtasiye ürünleri de her zamankinden daha fazla ilgi gördü.



Online ciromuz yüzde 40'ı aştı



Pandemi sürecinde 47 ilde 206 mağazanın yanı sıra online satışlarını katlayarak arttıran D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ ilgiden memnun. "2019 sonu itibari ile toplam D&R cirosu içerisinde online ciromuzun payı yüzde 20-25 seviyelerindeyken 2020 yıl sonu itibari ile bu pay yüzde 40'ı aştı" diyen Altındağ 2021'den umutlu. Altındağ, "Her yıl online kanallarımız yüzde 40 ve üzeri büyüme gerçekleştiriyor. Yeni normali düşündüğümüz zaman online kanallarımızda ciddi büyümeler gerçekleştireceğimiz günler bizi bekliyor'' derken 2021 içinde 20 yeni mağaza açılacağınız da müjdeliyor.



Hediyelik eşyalara ilgi yoğundu



Sevdiklerimizle 2021'e girerken yeni bir seneyi mutlu karşılamanın tadına vardık. Yılbaşı süsleri, kar küreleri ve kupalar, hediyelik kategorisinde en çok satanlar arasında yer aldı. Çocuklar için evde yapılabilecek en keyifli aktivitelerin başında resim yapmak geliyor. Çocukları renkli dünyalarla buluşturan boya kalemleri, pastel boyalar ve suluboyalar, evde geçen süreye eğlence kattı.