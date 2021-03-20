Ada çayı ve bıldırcın yumurtası erken ergenlik sebebi

Son dönemde okuduğum pek çok yazı çocuklarda ergenliğe giriş yaşının düştüğünü gösteriyordu. Öyle ki, araştırmalar ergenliğe giriş yaşının kızlarda 8, erkeklerde ise 9 yaşına kadar gerilediğini söylüyor. Bir anne olarak bu araştırma sonuçları beni tedirgin etti. Çünkü bu aynı zamanda çocukluk çağının doyasıya yaşanamaması anlamına da geliyor.Peki, aileler çocuklarının erken ergenliğe girdiğini nasıl anlayacak? Buna neler sebep oluyor ve önlemek mümkün mü? Tüm bu soruların cevabını Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır'dan aldık.- Ergenlik yaşı giderek erken yaşlara kaymaya başladığı doğru. Kız çocuklarında 8-13, erkek çocuklarda 9 -14 yaş alt sınır. Danimarka'da yapılan bir çalışmada kız çocuklarının annelerinden 3,6 ay daha erken adet görmeye başlamıştır. Ülkemizde yapılan çalışmada ise annelerine göre bir yıl daha erken adet görmeye başlıyorlar.Kız çocuklarda 8, erkek çocuklarda 9 yaş öncesi ergenlik belirtilerinin başlaması erken olarak değerlendiriliyor. Kız çocukta meme gelişiminin başlaması, erkek çocuklarda testis volumünün artması ergenliğin ilk bulgularıdır.- Ergenlikte erkenekaymanın nedenleriarasında başta yaşamkoşullarının iyileşmesigelmektedir.Şişmanlık ve çevreseletmenlerin(gıdaların içindebulunan hormonve katkı maddeleri,kullanılanplastik malzemelerve oyuncaklarıniçindeki hormonbenzeri etki oluşturankimyasallar, fitoöstrojenler,böcek zehirleri ve diğerkimyasal maddeler) de etkiliolabildikleri bildirilmektedir. Yağdokusunun artması ergenlikile ilişkili bulunmuştur.Ayrıca fazla proteintüketilmesi de ergenlik yaşınınerkene kaymasındaönemli bir faktördür.Bıldırcın yumurtasıgibi protein içeriğiyüksek besinler, östrojen hormonunabenzer maddeler içeren ada çayıgibi bitkisel ürünler erken ergenlikaçısından risk oluşturduğu bilinmektedir.- Fazla miktarda protein, karbonhidratiçermeyen sağlıklı beslenme ve hareketliyaşam ile obezitenin önlenmesi, kimyasal ve katkımaddelerinden mümkün olduğunca kaçınılmasıönemlidir. Ayrıca çocuklar bıldırcın yumurtası,ada çayı tüketmemelidir.Bana gelen maillerde en çok sorulan sorulardan biri oyun terapisi ile ilgili. Öncelikle oyun çocuğun dünyasıdır. Kendilerini ifade etmenin de bir yoludur. Bu sebeple oyun terapisinde bir uzman eşliğinde çocuğun iç dünyasına yolculuk yapılarak, mevcut problemler tespit edilir. Çoğunlukla çocuk odadaki oyuncaklarla doğal olarak oynamaya başlar. Ya da daha önceden uzmanın belirlediği bir kurgu olabilir. Peki, hangi problemler için oyun terapisi kullanılır? Anneye yapışıklık, saldırganlık ve öfke nöbetleri, parmak emme, tırnak yeme, konuşmada gecikme, dikkat sorunları, okumada gecikme, tuvalet sorunları, uyku ve yeme problemleri gibi pek çok sorunu çözmek için oyun terapisi yöntemine başvurulabiliyor.STEM eğitimi de bana gelen diğer önemli sorular arasında. Aslında okul müfredatlarında da bu içerikler mevcut. Ancak okul öncesi çocukları için benzer eğitimlere başlamak isteyenler var aramızda. Sanırım kızımla birlikte yaptığımız STEM tabanlı etkinlik kitapları paylaşımım bu soruların gelmesinde etkili olmuş. Öncelikle STEM'in ne olduğuna kısaca değineyim. STEM, İngilizce olarak fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinin birleşimi ile oluşmuş bir kelime. Eğer çocuklarınızda bu alanlara dair bir öğrenme ihtiyacı belirtisi duyuyorsanız, pek çok STEM etkinlik kitabı çeşiti var. Üstelik farklı seviyelere de hitap ediyor. Başlangıç seviyesinden başlayarak içindeki problemleri çözerek bu alana giriş yapabilirsiniz. Oldukça eğlenceliler... Çocukları sıkmadan ara vererek ilerleyebilirsiniz. Tabii, bunları ders çalışıyor gibi değil de, oyun oynuyor, birlikte etkinlik yapıyormuş gibi hareket etmeniz önemli.Geçtiğimiz hafta katıldığım bir çevrim içi toplantıda hem bir anne hem de bir gazeteci olarak ilgimi çeken bir çok nokta oldu. Mesela nadir görülen hastalıklarla mücadele eden bir çok çocuğumuz var.Avrupa İnsan Genetiği Dergisi'nin araştırmasına göre dünyada 6 binden fazla nadir hastalık bulunuyor. Nadir hastalıkların yüzde 72'si genetik olarak aileden çocuklarına geçerken, yüzde 70'i çocukluk çağında ortaya çıkıyor. Hastalıkları dışında toplumsal olarak da akran zorbalığına maruz kalan çocuklar aynı zamanda sosyalleşme noktasında büyük problemler yaşıyor.İşte biz de bir farkındalık projesine tanık ve dahil olduk. Nadir-X çizgi romanı, hem hastalıkları topluma tanıtmak hem de bu dışlanmayı önlemek için yola çıkılan bir farkındalık projesi... Bu romanın satışından elde edilecek gelirin bir bölümü hasta derneklerine bağışlanacak.Kitapta, Kistik Fibroz, Sistinozis ve DMD hastalığı ile mücadele eden üç çocuğumuzun kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Uzman psikolog ve pedagogların da danışmanlık verdiği kitabı satın alarak nadir hastalıklarla mücadele eden çocuklara destek verebilirsiniz.