Söz sırası Z kuşağında

Z, Y, X... Harf sıralamasında hayli geride yer alan bir kuşağın mensubu olarak sonraki kuşaklar tarafından 'boomer' (kabaca moruk) olarak görülmeyi çoktan kabullendim. Hatta bununla barıştım. Yaş alıp olgunlaşmak da bunu gerektirmez mi zaten? Modayı takip etmeyi, sosyal medya canavarı olmayı, havalı kısaltmalar, yarı İngilizce sözler kullanmayı gençlere bıraktım. Üstelik şu sıralar hayli hararetlenen bir tartışmayı da uzaktan takip etmekten çok memnunum. 1995-2012 yılları arasında doğanların oluşturduğu Z kuşağı, bir süredir milenyum yani Y kuşağını hedef almış durumda. Pandemi ile birlikte Zoomer olarak da adlandırılan, sokaktaki adıyla TikTok gençliği, bir önceki kuşağa moda anlayışından müzik zevkine, kullandıkları emojilerden saç şekillerine kadar dört bir yandan saldırıyor. Pandemi öncesi hayli popüler olan skinny jean'leri anımsıyor musunuz? Z Kuşağı'na göre modası çoktan geçti. Dolabın eskiler rafında yer açın. Ya da daha fazla ilginizi çekecek bir örnek verelim. Saçınızı yandan mı ayırıyorsunuz? Üzgünüz, çok eskide kaldınız. Z Kuşağı saçını tam ortadan ayırıyor. Bu örneği saçma bulup, gözünden yaşlar gelen emoji eşliğinde arkadaşınızla paylaşmayı düşünüyorsanız, çok geç olmadan durun. Çünkü o emoji de demode. Z Kuşağı gülme emojisi olarak kurukafayı tercih ediyor. "Öldüm gülmekten" demek istiyorlar herhalde! "Hahahha ne kadar da komik" dediğinizi duyar gibi oluyorum. "Hahahha" değil, "sklkfjsvahjkt"! Kahkaha attığınızı anlatmak için klavyenin tuşlarına rastgele basın yeter... Bu izlemesi eğlenceli atışmanın ötesinde yüksek beklentileri olan, zor beğenen, sorgulayan, düşüncelerini rahat ifade edebilen, anlam peşinde olan, çevreye duyarlı bir kuşak var karşımızda. İnternetin olduğu bir dünyaya doğdukları için dijital yerliler olarak da adlandırılan Z Kuşağı geçen yılın sonu itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini (yüzde32) oluşturuyor. Türkiye nüfusunun ise yüzde 36'sını... Yakında sahne onların olacak. İşe başlayacak, kazandıkları parayı harcayacaklar. Politikayı, sosyal hayatı ve kültürü etkilemeye devam edecekler. O zaman ne dediklerini dinlemenin tam zamanı. Biz de SABAH Cumartesi olarak sözü onlara bıraktık.Z Kuşağı bir şeyler satın almayı değil, yeni maceralar deneyimlemeyi seviyor.İnternetin olmadığı bir dünyayı bilmeyen, disket kullanmayan ilk kuşak.Markalara olan bağlılıkları güçlü değil.Markalarda aradıkları özellik özgünlük.Yüz yüze değil, dijital iletişimi tercih ediyorlar.Onlarla iletişim hiç kolay değil, çünkü sekiz saniye sonra dikkatleri dağılıyor.- Twitter, Instagram kullanmıyorum. Her ikisine de girdim, inceledim ama bana hitap etmediğine karar verdim. Facebook'un da bizim kuşağa uygun olmadığını düşünüyorum. Ben YouTube, Twitch ve Discord kullanıyorum.YouTube'da en çok film ve dizi eleştirisi yapan kanalları seviyorum. Farklı alanlardan da takip ettiğim Youtuberlar var. Taha Ulusoy, Murat Soner, Neo&Toprak, Yorekok, Hugola ve Kaanflix favorilerim...- Eski kuşak bizi pek anlamıyor. Bize 'Gençlik bitmiş' gözüyle bakıyorlar. Bizi, kendi yetiştikleri döneme göre değerlendiriyorlar. Bu aşılması zor bir durum.- Marka moda bizim kuşak için önemli. Ama trap diye bir müzik tarzı çıktı ve o tarz şarkılarda 'Gucci giyiyorum, Ferrari'ye biniyorum' tarzı gösterişe dayalı sözleri kullanıyorlar ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Şu an benim için konfor daha önemli.- İşini iyi yapan insanları seviyorum. Son dönemde Arctic Monkeys ve Nirvana dinliyorum. Türkçe müzik pek dinlemem ama dinlemem gerekirse Sagopa, Ceza gibi isimleri tercih ediyorum.- İleride oyun tasarımı yapıp kendi oyun şirketimi kurmak istiyorum. Rol modelim Gaben. O;Valve adındaki oyun şirketinin kurucusu.Steam adında çok büyük bir platformu var.- Twitter'ın ne olduğunu biliyorum ama bir hesabım yok. Instagram'da pek aktif değilim.YouTube'tan bilgi almayı seviyorum. WhatsApp'a çok bakmıyorum ama discord'dan çok yazışıyorum.- En son ne zaman haber bülteni izlediğimi hatırlamıyorum.- Marka takıntım yok. Eşofman, rahat kumaştan pantolon ve tişörtler giyiyorum. Renkli çoraplar eğlenceli oluyor. Ayakkabı da Converse, Vans ve Crocs terlikleri seviyorum. Diğer kıyafetlerim basketbolcu olduğum için spor tarzda.- Geçen gün arkadaşımın babasının arabasında Micheal Jackson dinledim. Tüm parçalarını merak ettim, hepsini çok sevdim. Özellikle Billie Jean şarkısı çok eğlenceli.- İbrahim Tatlıses diye birini tanıyorum ama caps'lerinden, aslında tam anlamıyla kim olduğunu bilmiyorum, türkücüymüş.- Bana göre ünlü demek fenomen demek.- Bazen annem yaşıtım kızlar gibi giyiniyor hoşuma gitmiyor, çünkü o tarz kıyafetler kimseye yakışmıyor. Mesela bol bol eşofmanlar giyiyor. Yazılı tişörtler falan...- İlerde basketbol oyuncusu olmayı planlıyorum ve karavanla dünyayı gezeceğim.Çevreci biriyim. Hayvanseverim, kedim benim her şeyim.- Para benim için önemli. Hayal ettiğim her şeyi alabilirim.- Sosyal medyada çok zaman geçirmiyorum. İnsanların birbirlerinin hayatını gereğinden fazla merak ettiğini ve büyük kısmın sahip olduğu her şeyi sosyal medyada gösterme yarışı içinde olduğuna inanıyorum. Sadece Snapchat, Whatsapp, bazen YouTube kullanıyorum. Twitter kullanmıyorum.- Biz daha rahat bir kuşağız.Yaşlıların "En çok ben bilirim. Sen nereden bileceksin" tavrından rahatsızım.- Modayı seviyorum. Ama 'yeni çağ' denilerek çöp poşeti giydirilmiş modellerin podyumda yürümesini markalar adına utanç verici buluyorum. Lüks markaların tasarımlarını beğeniyorum ama bir çantaya 10 bin TL vermem. İkinci ele sıcak bakıyorum.- Bana göre ünlüler ikiye ayrılıyor; işini iyi yaptığı için ünlü olanlar var, bir de sırf tanınmak için her türlü rezilliği yapanlar...Bu yüzden favori ünlüm pek yok.Türkçe müzik de pek dinlemiyorum.- İleride hangi mesleği yapacağıma henüz karar vermedim.Ama her şeyi çabuk öğrendiğim ve pek çok konuda yetenekli olduğuma inandığım için ileride para sıkıntısı çekeceğimi düşünmüyorum.- Komediyi seviyorum ama günümüzde kimseyi pek komik bulmuyorum.- Favori yazarım yok, neyi bilmek istiyorsam o konuyla ilgili kitap alıyorum.- Konuşmaların arasına yabancı kelimeler koymanın demode olduğunu düşünüyorum.My love, lovem gibi sözleri sevmiyorum.- Alışveriş uygulamaları hem pratik hem de güvenli.- Sosyal medya sohbet uygulamaları bizim kuşağın başlıca iletişim aracı. Orada tanışmak, arkadaş olmak bizim için çok olağan bir şey.- Arkadaşlarla sohbet ederken isim yerine basit, saçma kelimeler kullanıyoruz.Kenks, bro, yavrum gibi...Sohbet ederken de Türkçe kelimelerin ardına komik eklemeler yapıyoruz, devamke, nabersin gibi...- Kısıtlanmaya asla gelemem.- Gündemi sosyal medyadan takip ediyorum.- Spordan, vücut geliştirmekten hoşlanıyorum.Sıkı vücut bizim kuşak için önemli...- Aktif, güçlü, sözünü sakınmayan bir kuşağız. Bunun için ezik nitelendirmesi büyük hakaret olarak kabul görüyor.- Travma her yerde... Bunlarla kendi başımıza çıkmaya çalışmanın anlamsızlığını keşfettik. Ve terapiste gitmenin bir utanç vesilesi olmadığını...- Sağlıklı olmak bizim için önemli. Spor ya da egzersiz yapmak aynı zamanda bir sosyal aktivite.- Girişimcilik ruhu da bizim zamanımızda hep öne çıkarıldı. Bunun için hayatın erken döneminde kariyer yapmak bize normal geliyor.- Bizden önceki kuşak geleneksel medyaya bağlıydı.Biz dijital kuşağız. Ve iyi haberlerin yer aldığı gündemlerle büyümedik. Bu hay huy içerisinde kendi göbek bağımızı kesmek için bizde küçük yatırımcı olma eğilimi fazla.- Tiktok'ta vakit geçirmeyi seviyorum ama dans videolarını izlemiyorum.- Marka giyinmeyi seviyorum. Şu sıralar bol dökümlü üstleri tercih ediyorum.İçine de göbeği açıkta bırakan bluz...- Saçlar mutlaka ortadan ayrılmalı.- Selfie çekmeyi komik buluyorum.Böyle fotoğraflar çektirenlere karşı arkadaşlarımla aramızda uydurduğumuz bir isim var: Facebook Annesi - Gülme emojisi olarak kurukafayı sembolünü kullanıyorum.- Cringe olmak sözünü çok sık kullanıyorum. Utanç duymak anlamına geliyor.