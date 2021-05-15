Ünlülerin köpeklerini bir Türk eğitiyor

33 yaşındaki Erdem Ayaz, köpeklere olan tutkusunu kariyere dönüştürmüş ve alanında uluslararası üne kavuşmuş bir isim. Sayısız ödülü bulunan Ayaz'ın köpek eğitimi konusunda danışmanlık verdikleri arasında dünyaca ünlü modeller, oyuncular, sanatçılar ve işadamları var. Beyzbol oyuncusu Cody Bellinger, model Chase Carter, futbolcular Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, DJ Mahmut Orhan ve Reynmen bu isimlerden sadece birkaçı.
İngiltere, ABD, Danimarka ve Türkiye gibi onlarca ülkede aktif şekilde eğitmenlik yapan Ayaz sorularımızı yanıtladı.
- Siz dünya çapında tanınan bir köpek eğitim danışmanısınız. Bir köpek eğitim danışmanı ne yapar, bize anlatır mısınız?
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Köpek eğitiminde köpeğin ev içerisinde
ve dışarıda uyması gereken kuralları öğretmenin
yanı sıra, sahibi ile iyi bir iletişim
kurmasını da sağlıyorum. Aynı zamanda
köpeklerin beslenmesi de dahil olmak üzere
yavruların yeni aileleriyle adaptasyon sürecine
dek A'dan Z'ye her konuda profesyonel
danışmanlık hizmeti veriyorum.
- En başa dönecek olursak, sizdeki köpek sevgisinin temeli çocukluğa mı dayanıyor?
- Köpeklere olan ilgim çocukken sokakta
oynayan köpekleri severek, onlara büyük
bir ilgiyle bakarak, hatta gizli gizli evden
yemek çıkarıp vererek başladı. Ve her zaman
onlarla yaşamanın hayalini kurdum.
- Köpek eğitmeni olmaya nasıl karar verdiniz?
- Köpek eğitmenliğinden ziyade onların
arkadaşı olup onlarla beraber kendimi eğitiyorum
ve farklı bir motivasyon içerisine
giriyorum. Bu sebeple yaklaşık sekiz yıl
önce "Evet" yapabilirim dedim. Köpekleri
eğitmekten ve onlarla arkadaş olmaktan büyük
keyif alıyorum.
- Genç yaşınıza rağmen köpek eğitiminde dünya çapında aranılan bir isim oldunuz. Bu başarının sırrı nedir?
- Özel bir eğitimden geçmek gerekiyor
tabii. Bununla ilgili profesyonel ve her gün
gelişmekte olan metotlar var. Benim kendimi
farklı gördüğüm yer köpekleri sadece eğitip
onları geri yuvalarına göndermiyorum. Eğitim
sonrasında da sürekli yuvalarında daha
iyi ve konforlu hayat yaşamaları için sürekli
takip ediyorum.
- Diğer köpek eğitmenlerinden bir farkınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
- Her eğitmenin çalışma sistemi farklıdır
tabii. Ben dünyanın çeşitli ülkelerindeki
veterinerlerden de sağlık konularında destek
alıyorum. Köpekler diğer tüm canlılar gibi
hayatımızda büyük bir önem taşıyor. Bu
yüzden de bu işe gerçekten gönül vermiş,
dünyanın farklı yerlerinde yer alan çiftlikler
ve eğitim merkezleri ile ilişkileri canlı tutmaya
özen göstererek çalışıyorum. Sonrasında
mutlaka olumlu geri dönüşler oluyor. Bu da
başarıyı getiriyor.
- Birçok ülkede aktif olarak eğitmenlik yapıyorsunuz. Bu eğitimleri yüz yüze mi gerçekleştiriyorsunuz?
- Dünyadaki en iyi köpek eğitim okulu
olan ve İngiltere'de bulunan Chaperonak9
ile profesyonel partnerlik anlamında birlikte
çalışıyoruz. ABD, Kanada, Danimarka, Meksika,
Brezilya, İspanya, Portekiz, İtalya ve
Porto Riko'dan ise zaman zaman yüz yüze,
zaman zaman ise pratik online eğitim sistemi
ile köpek sahiplerine yardımcı olmaya çalışarak
köpek eğitim desteği sağlıyorum.
- Eğitim verdiğiniz köpeklerle ve sahipleriyle bağınızı devam ettiriyor musunuz?
- Evet, bağımız hiç kopmuyor ve köpekler
sayesinde aile gibi oluyoruz. Aynı zamanda
köpek verdiğimiz birçok kişiyle iletişimde
kalarak köpekleri ile yaşadıkları süre boyunca
aralarında köprü olmaya çalışıyorum.
- Köpek sahiplerinin karakterleri ile seçtikleri köpek cinsleri arasında bir ilişki var mı? Kimler dobermanları tercih ediyor?
- Evet, ben sahibi ile köpeğin karakterini
özdeşleştiriyorum. Dobermanları daha çok
aktif hayatı olanlar tercih ediyor, ama şunu
net olarak söyleyebilirim ki doberman aile
köpeği. Dünyanın birçok yerindeki insanlar
köpeğiyle evinin içinde, bebekleri ve çocuklarıyla
güvenli bir şekilde yaşıyor.
- Mesleğinizin zorlayan yönleri var mı?
- İşim gereği oldukça fazla seyahat
ediyorum ve bundan keyif de alıyorum
açıkçası. Aynı zamanda Antalya'da bulunan
büyük bir etkinlik firmasında danışmanlık
hizmeti de veriyorum. Yoğun bir tempo
içerisindeyim fakat işimi severek yapıyorum.
Hayvan sevgisi bende bir tutku, bu yüzden
zorluk olarak görmüyorum.
- İlerisi için hedefleriniz nedir?
- Kendimi daha da geliştirmek her zamanki
hedefim. Türkiye'nin adını, bu alanda
dünyada bir yere getirme arzusu en büyük
motivasyon kaynağım. Köpek eğitim danışmanlığı
benim için bir yaşam biçimi.
BİZİ KÖPEKLER DEĞİL, SAHİPLERİ ZORLUYOR
-Köpek eğitiminde en sık yapılan yanlışlar sizce nedir?
-Eğitimden ziyade beslenme konusunda çok sık yapılan yanlışlar görüyorum. Köpeğin metabolizmasını düşünmeden onu her gün masaya davet etmek aslında ona büyük zarar veriyor.
- Bir köpek saldırgan doğabilir mi? Yoksa onu yaşadığı ortam mı saldırganlaştırır?
- Saldırgan doğmazlar fakat bazı köpekler özellikle buna yatkındır. İçlerinde vardır bu. Eğer ortamı ve eğitimi doğru bir şekilde yaparsanız köpek saldırgan olmaktan ziyade sevgi dolu olur.
- Sizi eğitimlerde en çok ne zorluyor?
- Beni köpekler değil, ama köpek sahipleri zorluyor. Çünkü bir anlamda onları da doğru yapmaları gereken şeyler doğrultusunda yönlendiriyoruz.
CHASE VE CODY İLE WHATSAPP GRUBUMUZ VAR
- Ünlü isimlerle çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu ünlü isimler kimler?
- Dünyanın tanınmış sporcuları, eğitimcileri, siyasetçileri ve sanatçıları köpekleriyle ilgili merak ettikleri sorularını genelde bana danışıyorlar. Beyzbol oyuncusu ABD'li Cody Bellinger, ünlü manken ve modacı Chase Carter, ABD'li iş insanı Austin Weiss, Premier Lig futbolcularından Nathaniel Chalobah ve Ruben Loftus. Türkiye'de ise Reynmen ve Mahmut Orhan bu isimlerden bazıları.
- Eğitimden sonra size nasıl geri dönüşler oluyor.
- Chase ve Cody ile diğer birçok kişiyle olduğu gibi WhatsApp grubumuz var. İkisi de köpeklerine çok düşkün. Aşırı yoğun bir hayat yaşamalarına rağmen her zaman köpeklerine ayıracak vakit buluyorlar.
- Mahmut Orhan'ın köpeği Riko'yu siz mi eğittiniz?
- Mahmut Orhan'ın köpeği Riko tam bir dev. Ama ben Odin ile ilgileniyorum. Bu arada Mahmut'ta da neredeyse eğitmen olacak kadar bilgi ve kapasite var.