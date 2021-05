Ünlülerin köpeklerini bir Türk eğitiyor

33 yaşındaki Erdem Ayaz, köpeklere olan tutkusunu kariyere dönüştürmüş ve alanında uluslararası üne kavuşmuş bir isim. Sayısız ödülü bulunan Ayaz'ın köpek eğitimi konusunda danışmanlık verdikleri arasında dünyaca ünlü modeller, oyuncular, sanatçılar ve işadamları var. Beyzbol oyuncusu Cody Bellinger, model Chase Carter, futbolcular Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, DJ Mahmut Orhan ve Reynmen bu isimlerden sadece birkaçı.İngiltere, ABD, Danimarka ve Türkiye gibi onlarca ülkede aktif şekilde eğitmenlik yapan Ayaz sorularımızı yanıtladı.Köpek eğitiminde köpeğin ev içerisindeve dışarıda uyması gereken kuralları öğretmeninyanı sıra, sahibi ile iyi bir iletişimkurmasını da sağlıyorum. Aynı zamandaköpeklerin beslenmesi de dahil olmak üzereyavruların yeni aileleriyle adaptasyon sürecinedek A'dan Z'ye her konuda profesyoneldanışmanlık hizmeti veriyorum.- Köpeklere olan ilgim çocukken sokaktaoynayan köpekleri severek, onlara büyükbir ilgiyle bakarak, hatta gizli gizli evdenyemek çıkarıp vererek başladı. Ve her zamanonlarla yaşamanın hayalini kurdum.- Köpek eğitmenliğinden ziyade onlarınarkadaşı olup onlarla beraber kendimi eğitiyorumve farklı bir motivasyon içerisinegiriyorum. Bu sebeple yaklaşık sekiz yılönce "Evet" yapabilirim dedim. Köpeklerieğitmekten ve onlarla arkadaş olmaktan büyükkeyif alıyorum.- Özel bir eğitimden geçmek gerekiyortabii. Bununla ilgili profesyonel ve her güngelişmekte olan metotlar var. Benim kendimifarklı gördüğüm yer köpekleri sadece eğitiponları geri yuvalarına göndermiyorum. Eğitimsonrasında da sürekli yuvalarında dahaiyi ve konforlu hayat yaşamaları için süreklitakip ediyorum.- Her eğitmenin çalışma sistemi farklıdırtabii. Ben dünyanın çeşitli ülkelerindekiveterinerlerden de sağlık konularında destekalıyorum. Köpekler diğer tüm canlılar gibihayatımızda büyük bir önem taşıyor. Buyüzden de bu işe gerçekten gönül vermiş,dünyanın farklı yerlerinde yer alan çiftliklerve eğitim merkezleri ile ilişkileri canlı tutmayaözen göstererek çalışıyorum. Sonrasındamutlaka olumlu geri dönüşler oluyor. Bu dabaşarıyı getiriyor.- Dünyadaki en iyi köpek eğitim okuluolan ve İngiltere'de bulunan Chaperonak9ile profesyonel partnerlik anlamında birlikteçalışıyoruz. ABD, Kanada, Danimarka, Meksika,Brezilya, İspanya, Portekiz, İtalya vePorto Riko'dan ise zaman zaman yüz yüze,zaman zaman ise pratik online eğitim sistemiile köpek sahiplerine yardımcı olmaya çalışarakköpek eğitim desteği sağlıyorum.- Evet, bağımız hiç kopmuyor ve köpeklersayesinde aile gibi oluyoruz. Aynı zamandaköpek verdiğimiz birçok kişiyle iletişimdekalarak köpekleri ile yaşadıkları süre boyuncaaralarında köprü olmaya çalışıyorum.- Evet, ben sahibi ile köpeğin karakteriniözdeşleştiriyorum. Dobermanları daha çokaktif hayatı olanlar tercih ediyor, ama şununet olarak söyleyebilirim ki doberman aileköpeği. Dünyanın birçok yerindeki insanlarköpeğiyle evinin içinde, bebekleri ve çocuklarıylagüvenli bir şekilde yaşıyor.- İşim gereği oldukça fazla seyahatediyorum ve bundan keyif de alıyorumaçıkçası. Aynı zamanda Antalya'da bulunanbüyük bir etkinlik firmasında danışmanlıkhizmeti de veriyorum. Yoğun bir tempoiçerisindeyim fakat işimi severek yapıyorum.Hayvan sevgisi bende bir tutku, bu yüzdenzorluk olarak görmüyorum.- Kendimi daha da geliştirmek her zamankihedefim. Türkiye'nin adını, bu alandadünyada bir yere getirme arzusu en büyükmotivasyon kaynağım. Köpek eğitim danışmanlığıbenim için bir yaşam biçimi.-Eğitimden ziyade beslenme konusunda çok sık yapılan yanlışlar görüyorum. Köpeğin metabolizmasını düşünmeden onu her gün masaya davet etmek aslında ona büyük zarar veriyor.- Saldırgan doğmazlar fakat bazı köpekler özellikle buna yatkındır. İçlerinde vardır bu. Eğer ortamı ve eğitimi doğru bir şekilde yaparsanız köpek saldırgan olmaktan ziyade sevgi dolu olur.- Beni köpekler değil, ama köpek sahipleri zorluyor. Çünkü bir anlamda onları da doğru yapmaları gereken şeyler doğrultusunda yönlendiriyoruz.- Dünyanın tanınmış sporcuları, eğitimcileri, siyasetçileri ve sanatçıları köpekleriyle ilgili merak ettikleri sorularını genelde bana danışıyorlar. Beyzbol oyuncusu ABD'li Cody Bellinger, ünlü manken ve modacı Chase Carter, ABD'li iş insanı Austin Weiss, Premier Lig futbolcularından Nathaniel Chalobah ve Ruben Loftus. Türkiye'de ise Reynmen ve Mahmut Orhan bu isimlerden bazıları.- Chase ve Cody ile diğer birçok kişiyle olduğu gibi WhatsApp grubumuz var. İkisi de köpeklerine çok düşkün. Aşırı yoğun bir hayat yaşamalarına rağmen her zaman köpeklerine ayıracak vakit buluyorlar.- Mahmut Orhan'ın köpeği Riko tam bir dev. Ama ben Odin ile ilgileniyorum. Bu arada Mahmut'ta da neredeyse eğitmen olacak kadar bilgi ve kapasite var.