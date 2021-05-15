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Giriş Tarihi: 15.5.2021

Ünlülerin köpeklerini bir Türk eğitiyor

MELTEM FIRATLI
Ünlülerin köpeklerini bir Türk eğitiyor

Erdem Ayaz, model , beyzbol oyuncusu ve DJ Mahmut Orhan gibi ünlü isimlere köpek eğitimi konusunda danışmanlık veriyor. Ayaz, “Hayvan sevgisi benim için vazgeçilmez bir tutku” diyor

33 yaşındaki Erdem Ayaz, köpeklere olan tutkusunu kariyere dönüştürmüş ve alanında uluslararası üne kavuşmuş bir isim. Sayısız ödülü bulunan Ayaz'ın köpek eğitimi konusunda danışmanlık verdikleri arasında dünyaca ünlü modeller, oyuncular, sanatçılar ve işadamları var. Beyzbol oyuncusu Cody Bellinger, model Chase Carter, futbolcular Nathaniel Chalobah, Ruben Loftus-Cheek, DJ Mahmut Orhan ve Reynmen bu isimlerden sadece birkaçı.
İngiltere, ABD, Danimarka ve Türkiye gibi onlarca ülkede aktif şekilde eğitmenlik yapan Ayaz sorularımızı yanıtladı.

- Siz dünya çapında tanınan bir köpek eğitim danışmanısınız. Bir köpek eğitim danışmanı ne yapar, bize anlatır mısınız?
- Köpek eğitiminde köpeğin ev içerisinde ve dışarıda uyması gereken kuralları öğretmenin yanı sıra, sahibi ile iyi bir iletişim kurmasını da sağlıyorum. Aynı zamanda köpeklerin beslenmesi de dahil olmak üzere yavruların yeni aileleriyle adaptasyon sürecine dek A'dan Z'ye her konuda profesyonel danışmanlık hizmeti veriyorum.

- En başa dönecek olursak, sizdeki köpek sevgisinin temeli çocukluğa mı dayanıyor?
- Köpeklere olan ilgim çocukken sokakta oynayan köpekleri severek, onlara büyük bir ilgiyle bakarak, hatta gizli gizli evden yemek çıkarıp vererek başladı. Ve her zaman onlarla yaşamanın hayalini kurdum.

- Köpek eğitmeni olmaya nasıl karar verdiniz?
- Köpek eğitmenliğinden ziyade onların arkadaşı olup onlarla beraber kendimi eğitiyorum ve farklı bir motivasyon içerisine giriyorum. Bu sebeple yaklaşık sekiz yıl önce "Evet" yapabilirim dedim. Köpekleri eğitmekten ve onlarla arkadaş olmaktan büyük keyif alıyorum.

- Genç yaşınıza rağmen köpek eğitiminde dünya çapında aranılan bir isim oldunuz. Bu başarının sırrı nedir?
- Özel bir eğitimden geçmek gerekiyor tabii. Bununla ilgili profesyonel ve her gün gelişmekte olan metotlar var. Benim kendimi farklı gördüğüm yer köpekleri sadece eğitip onları geri yuvalarına göndermiyorum. Eğitim sonrasında da sürekli yuvalarında daha iyi ve konforlu hayat yaşamaları için sürekli takip ediyorum.



- Diğer köpek eğitmenlerinden bir farkınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
- Her eğitmenin çalışma sistemi farklıdır tabii. Ben dünyanın çeşitli ülkelerindeki veterinerlerden de sağlık konularında destek alıyorum. Köpekler diğer tüm canlılar gibi hayatımızda büyük bir önem taşıyor. Bu yüzden de bu işe gerçekten gönül vermiş, dünyanın farklı yerlerinde yer alan çiftlikler ve eğitim merkezleri ile ilişkileri canlı tutmaya özen göstererek çalışıyorum. Sonrasında mutlaka olumlu geri dönüşler oluyor. Bu da başarıyı getiriyor.

- Birçok ülkede aktif olarak eğitmenlik yapıyorsunuz. Bu eğitimleri yüz yüze mi gerçekleştiriyorsunuz?
- Dünyadaki en iyi köpek eğitim okulu olan ve İngiltere'de bulunan Chaperonak9 ile profesyonel partnerlik anlamında birlikte çalışıyoruz. ABD, Kanada, Danimarka, Meksika, Brezilya, İspanya, Portekiz, İtalya ve Porto Riko'dan ise zaman zaman yüz yüze, zaman zaman ise pratik online eğitim sistemi ile köpek sahiplerine yardımcı olmaya çalışarak köpek eğitim desteği sağlıyorum.

- Eğitim verdiğiniz köpeklerle ve sahipleriyle bağınızı devam ettiriyor musunuz?
- Evet, bağımız hiç kopmuyor ve köpekler sayesinde aile gibi oluyoruz. Aynı zamanda köpek verdiğimiz birçok kişiyle iletişimde kalarak köpekleri ile yaşadıkları süre boyunca aralarında köprü olmaya çalışıyorum.

- Köpek sahiplerinin karakterleri ile seçtikleri köpek cinsleri arasında bir ilişki var mı? Kimler dobermanları tercih ediyor?
- Evet, ben sahibi ile köpeğin karakterini özdeşleştiriyorum. Dobermanları daha çok aktif hayatı olanlar tercih ediyor, ama şunu net olarak söyleyebilirim ki doberman aile köpeği. Dünyanın birçok yerindeki insanlar köpeğiyle evinin içinde, bebekleri ve çocuklarıyla güvenli bir şekilde yaşıyor.

- Mesleğinizin zorlayan yönleri var mı?
- İşim gereği oldukça fazla seyahat ediyorum ve bundan keyif de alıyorum açıkçası. Aynı zamanda Antalya'da bulunan büyük bir etkinlik firmasında danışmanlık hizmeti de veriyorum. Yoğun bir tempo içerisindeyim fakat işimi severek yapıyorum. Hayvan sevgisi bende bir tutku, bu yüzden zorluk olarak görmüyorum.

- İlerisi için hedefleriniz nedir?
- Kendimi daha da geliştirmek her zamanki hedefim. Türkiye'nin adını, bu alanda dünyada bir yere getirme arzusu en büyük motivasyon kaynağım. Köpek eğitim danışmanlığı benim için bir yaşam biçimi.

BİZİ KÖPEKLER DEĞİL, SAHİPLERİ ZORLUYOR

-Köpek eğitiminde en sık yapılan yanlışlar sizce nedir?
-Eğitimden ziyade beslenme konusunda çok sık yapılan yanlışlar görüyorum. Köpeğin metabolizmasını düşünmeden onu her gün masaya davet etmek aslında ona büyük zarar veriyor.

- Bir köpek saldırgan doğabilir mi? Yoksa onu yaşadığı ortam mı saldırganlaştırır?
- Saldırgan doğmazlar fakat bazı köpekler özellikle buna yatkındır. İçlerinde vardır bu. Eğer ortamı ve eğitimi doğru bir şekilde yaparsanız köpek saldırgan olmaktan ziyade sevgi dolu olur.

- Sizi eğitimlerde en çok ne zorluyor?
- Beni köpekler değil, ama köpek sahipleri zorluyor. Çünkü bir anlamda onları da doğru yapmaları gereken şeyler doğrultusunda yönlendiriyoruz.

CHASE VE CODY İLE WHATSAPP GRUBUMUZ VAR

- Ünlü isimlerle çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bu ünlü isimler kimler?
- Dünyanın tanınmış sporcuları, eğitimcileri, siyasetçileri ve sanatçıları köpekleriyle ilgili merak ettikleri sorularını genelde bana danışıyorlar. Beyzbol oyuncusu ABD'li Cody Bellinger, ünlü manken ve modacı Chase Carter, ABD'li iş insanı Austin Weiss, Premier Lig futbolcularından Nathaniel Chalobah ve Ruben Loftus. Türkiye'de ise Reynmen ve Mahmut Orhan bu isimlerden bazıları.

- Eğitimden sonra size nasıl geri dönüşler oluyor.
- Chase ve Cody ile diğer birçok kişiyle olduğu gibi WhatsApp grubumuz var. İkisi de köpeklerine çok düşkün. Aşırı yoğun bir hayat yaşamalarına rağmen her zaman köpeklerine ayıracak vakit buluyorlar.

- Mahmut Orhan'ın köpeği Riko'yu siz mi eğittiniz?
- Mahmut Orhan'ın köpeği Riko tam bir dev. Ama ben Odin ile ilgileniyorum. Bu arada Mahmut'ta da neredeyse eğitmen olacak kadar bilgi ve kapasite var.

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Ünlülerin köpeklerini bir Türk eğitiyor
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