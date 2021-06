Artık Mısır düşünsün!

Konumuz Mohammed Alsaloussi ...Koklamadan kavun bile almıyoruz, hele damat alacaksak neler yaparız düşünün. Elbette Mısırlı milyarder arkadaşı araştıracaktık, soruşturacaktık. Pozitif yaşam gurumuz, hayat ışığımız, neşenin kitabını yazmış, düşünce gücüyle milyarder avcısı Şeyma 'yı öyle her önümüze gelene verir miyiz! Vermeyiz. Bizde adettendir, damadın soyu, sopu, gelmişi, geçmişi araştırılır.Hele evlenme teklifi müteakibinde tektaş gözümüze sokulmuşsa...Gerektiğinde uçak kapatan, bir milyon dolar lık yüzükle evlenme teklif eden, parayla oynamayı bilen, dolarlara fısıldayan adam Medoo'yu mercek altına aldım! Bu üstün hizmetlerim karşılığı Mısır Vergi Dairesi 'nden bir liyakat nişanı bekliyorum...Serde araştırmacı gazetecilik var. Durur muyum, durmadım! Kaynaklarımı devreye soktum.Ve önce İbrahim Altay 'ı aradım. Altay, bizim bünyemizde çıkan Daily Sabah 'ın yayın yönetmeni.Daily Sabah bünyesinde tıpkı "Şeyma gibi" dünya vatandaşı onlarca çalışan var. Şeyma kadar bohem olamasalar da, Ortadoğulu, Amerikalı, Avrupalı gazetecilerle yapıyorlar gazeteyi.Altay'a, "Mısırlı bir gazeteci arkadaşımız var mı, orayı bilen, uzmanı biri lazım bana, dünya için küçük, insanlık için büyük bir yazı peşindeyim de..." dedim.Güldü adam n'apsın... Bana Mısırlı gazeteci Amer Fouad 'ın numarasını verdi.Sağolsun o da "İşin mi yok!" demedi, milli damadı benim için Mısırlı kaynakları üzerinden araştırdı.Baban olsa bu kadarını yapmaz Şeyma, sevildiğini bil!Neyse lafı uzatmamayım, Amer şunları söylüyor:1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberler de adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karIsıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.3- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.4- Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik.5- Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım.Özetle: Her hıyarım var diyene tuz alıp koşmayacaksın!Bazen tek bir atasözü her şeyi anlatır gibi gelmiyor mu size de... Oturup uzun uzun yazmaya da gerek yoktu aslında.Yeterince mavra yaptıysak gelelim Şeyma'ya...Benden size tavsiye, Şeyma ve türevlerinden çocuklarınızı, özellikle genç kızlarınızı koruyun!Bu bir anne çocuk sayfası, bir ebeveynlik platformu değil. Kendi halinde bir gazeteci annenin sizlere naçizane uyarısı.Öncelikle genç kızlarınızın Şeyma Subaşı 'nı ve türevlerini takip etmesini engelleyin.Onun davranışlarını doğru sanıp, ona benzemeye çalışmalarının önüne geçin.Onlara hayatın böyle bir şey olmadığını, kadın olmanın, ayakta kalmanın, güçlü olmanın böyle şeylerden geçmediğini söyleyin.Eskiden "Görgüsüzler" sadece bir diziydi bu ülkede... Şimdi adı Şeyma.Mehmet Ali Erbil mesela... Ya çocuktum vardı, gençtim vardı, hâlâ var... Ya onun kadınları aşağılamasından da, iğrenç esprilerinden de, cıvık hallerinden de çok sıkıldım. Bir programda ağladı diye sempati duyamıyorum. Sadece reklam olarak görüyorum. Erkan Petekkaya mesela... Akım derken başka bir şey diyengillerden... Haklıyken haksız olanlardan... Çok sevildikçe, beğenildikçe egosu tavan yapanlardan, kendinde her şeyi deme ve yapma hakkı bulanlardan o. Keşke yapmasan...