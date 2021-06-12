Çocuklarla açık havada eğlence

Koronavirüs tablolarında görülen vaka sayılarında düşüş ve aşılanmanın devam etmesiyle birlikte yasaklar kısmen kaldırıldı. Çocukla da evde geçirdikleri zamanların acısını doğaya kavuşarak ve bol bol gezerek çıkarmak istiyor. Ancak tabii ki kişisel önlemleri almak şartıyla... Henüz tatile gidemeyen aileler de şehirde çocuklarımızla neler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Bugün ben de şehirde kalan ailelere çeşitli etkinlik önerilerinde bulunacağım.
HAFTA İÇİ MÜZE GEZİN
Pandemi döneminde kapalı alan oldukları için müzeleri ziyaret etmekten korkulsa da bence en rahat gezilecek yerler müzeler. Çünkü hem az ziyaretçi oluyor hem de önlemler üst seviyede alınmış durumda. Ben de kızımla birlikte bol bol müze gezisi yaptım bu süreçte... Tüm ailelere de tavsiye ediyorum, korkmadan, kurallara uyarak ziyaret edebilirsiniz. Özellikle İstanbul
Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknolojiler Müzesi
, Topkapı
ve Dolmabahçe Sarayı
benim favorilerim arasında... Pazartesi müzelerin kapalı olduğunu unutmayarak bir program yapabilirsiniz...
SOKAK SOKAK MACERA
Havalar artık güzel, beş yaş ve üzeri çocuklarla yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri İstanbul'un kadim semtlerini onlara tanıtmak olacak. İstanbul'da yaşayanlar Balat sokaklarını gezip Suriçi'ndeki hayatla çocuklarını tanıştırabilirler. Rengârenk ahşap evler, yokuşlar, tarihi cami ve kiliseler... Şekerleme dükkânları çocuklarınız için kahve dükkânları ise sizin için keyif alacağınız duraklarınız olacak. Ayrıca Anadolu
yakasında Kuzguncuk
da diğer bir seçeneğiniz... Denize çıkan sokaklar, tarihi evler, taze ekmek kokusu sizin hatıralarınızı canlandırırken çocuğunuz için yeni anılar oluşturacak.
YAZ OKULLARI AÇILIYOR
"Çocuğumla çok vakit geçirdim, artık birlikte değil de ayrı vakit geçirmek istiyorum" da diyebilirsiniz. Hatta yaşıtları ile birlikte olması da ona iyi gelecektir. O zaman en iyi seçeneğiniz yaz okulları. Fatih Belediyesi
bu konuda ilk adımı atmış ve üç yaşından on ve üzeri yaş gurubunu da içine alacak şekilde bir çok yaz etkinliği ve kursu açmış. "Çocuklar için atölye aileler için bahçe" atölyesi de bunlardan biri ve 14 Haziran'da başlıyor. Üstelik Güneş gözleminden geleneksel Türk sanatlarına, parmak boyamadan akıl zekâ oyunlarına kadar birçok etkinlik bulunuyor. 3 Temmuz itibari ile de 7-14 yaş çocuklar için yaz havuzları başlayacak. Başvuru formlarını belediyenin internet sitesi üzerinden doldurabilirsiniz. Benden haber vermesi...