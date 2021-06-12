Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Cumartesi Sabah Haberleri Çocuklarla açık havada eğlence
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Çocuklarla açık havada eğlence

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL
Çocuklarla açık havada eğlence

Pandemi yasaklarının gevşetildiği ve havanın da güzelleştiği şu günlerde eğlenmek en çok çocukların hakkı. Bu yüzden şehirde kalan aileler için çocuklarıyla yapabilecekleri en iyi etkinlikleri topladık...

Koronavirüs tablolarında görülen vaka sayılarında düşüş ve aşılanmanın devam etmesiyle birlikte yasaklar kısmen kaldırıldı. Çocukla da evde geçirdikleri zamanların acısını doğaya kavuşarak ve bol bol gezerek çıkarmak istiyor. Ancak tabii ki kişisel önlemleri almak şartıyla... Henüz tatile gidemeyen aileler de şehirde çocuklarımızla neler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Bugün ben de şehirde kalan ailelere çeşitli etkinlik önerilerinde bulunacağım.

HAFTA İÇİ MÜZE GEZİN
Pandemi döneminde kapalı alan oldukları için müzeleri ziyaret etmekten korkulsa da bence en rahat gezilecek yerler müzeler. Çünkü hem az ziyaretçi oluyor hem de önlemler üst seviyede alınmış durumda. Ben de kızımla birlikte bol bol müze gezisi yaptım bu süreçte... Tüm ailelere de tavsiye ediyorum, korkmadan, kurallara uyarak ziyaret edebilirsiniz. Özellikle Arkeoloji Müzesi, , ve benim favorilerim arasında... Pazartesi müzelerin kapalı olduğunu unutmayarak bir program yapabilirsiniz...

SOKAK SOKAK MACERA
Havalar artık güzel, beş yaş ve üzeri çocuklarla yapılabilecek en güzel etkinliklerden biri İstanbul'un kadim semtlerini onlara tanıtmak olacak. İstanbul'da yaşayanlar Balat sokaklarını gezip Suriçi'ndeki hayatla çocuklarını tanıştırabilirler. Rengârenk ahşap evler, yokuşlar, tarihi cami ve kiliseler... Şekerleme dükkânları çocuklarınız için kahve dükkânları ise sizin için keyif alacağınız duraklarınız olacak. Ayrıca yakasında da diğer bir seçeneğiniz... Denize çıkan sokaklar, tarihi evler, taze ekmek kokusu sizin hatıralarınızı canlandırırken çocuğunuz için yeni anılar oluşturacak.

YAZ OKULLARI AÇILIYOR
"Çocuğumla çok vakit geçirdim, artık birlikte değil de ayrı vakit geçirmek istiyorum" da diyebilirsiniz. Hatta yaşıtları ile birlikte olması da ona iyi gelecektir. O zaman en iyi seçeneğiniz yaz okulları. bu konuda ilk adımı atmış ve üç yaşından on ve üzeri yaş gurubunu da içine alacak şekilde bir çok yaz etkinliği ve kursu açmış. "Çocuklar için atölye aileler için bahçe" atölyesi de bunlardan biri ve 14 Haziran'da başlıyor. Üstelik Güneş gözleminden geleneksel Türk sanatlarına, parmak boyamadan akıl zekâ oyunlarına kadar birçok etkinlik bulunuyor. 3 Temmuz itibari ile de 7-14 yaş çocuklar için yaz havuzları başlayacak. Başvuru formlarını belediyenin internet sitesi üzerinden doldurabilirsiniz. Benden haber vermesi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklarla açık havada eğlence
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA