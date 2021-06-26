Sahillerin popüler oyuncakları

Instagram hikayeleri arasında gezinirken bir tanesi dikkatimi çekiyor. Bodrum
'da denizdeki bir genç, üzerine uzandığı bir aletle son hız kıyıya yaklaşıyor. Ve ne yazık ki hızını alamayıp sahildeki şezlongların arasına dalıyor. Neyse ki kimseye bir şey olmuyor. Hikayeyi tekrar izlediğimde jet ski'ye benzeyen bu deniz oyuncağının Sebob olduğunu gördüm. Ege
ve Akdeniz
sahillerinde bu yıl deniz oyuncaklarına olan ilgi her zamankinden daha fazla. Bunda pandemi döneminde hareketsiz kalmış olmamızın etkisi büyük. Tatile çıkanlar, içlerinde biriken enerjiyi denizde eğlenceli ve adrenalin yüklü aktiviteler yaparak harcıyor. Kano, banana, kitebord
, deniz bisikleti... Biz yine gelelim tekrar Seabob
'a. Özellikle son yıllarda çok popüler olan ve bu yıl sahillerimizde iyice yaygınlaşan Seabob, su yüzeyinde ve su altında ilerleyen, yüksek performanslı bir deniz oyuncağı. Yüzüstü yatarak kullanılan oyuncağın hızı saatte 20 km'ye kadar çıkabiliyor. Entegre kamera sistemiyle deniz altında kayıt yapma özelliği de var. Yurt dışında Seabob'la köpekbalıklarını görmek için dalış yapanlar var. Sessiz olması nedeniyle deniz altındaki doğal habitatı bozmadan keşif yapmaya olanak sağlıyor.
DENİZİN ÜZERİNDE UÇUYOR
Uçan sörf tahtası olarak bilinen E-foil ünlü isimlerin de gözdesi. Suyun üzerinde uçuyormuş hissi veren aygıtın, altında kanat ve pervane bulunuyor. Suyun üzerinde yükselip havada 45 dakika boyunca gidebiliyor. Hızı da 45 km'ye kadar çıkıyor. Uzun tekne tatiline çıkanların en büyük eğlencesi bir süredir E-foil'e binmek... Flyboard
da modası geçmeyen deniz oyuncaklarından. Deniz suyunu güçlü motorlarla iterek su üzerinde uçmayı sağlayan eğlenceli bir alet. Sizi suyun üzerinde 8-10 metre yükseğe çıkarabiliyor. Bu oyuncakları sahillerde belli bir ücret karşılığı kiralamak mümkün.