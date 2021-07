Koltuklarımız pet şişeden

Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, seçimlerimizi, bakış açımızı ve hayatla olan ilişkimizi yeniden şekillendirdiği bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin önemli etkisi dünyaya çok zarar veren moda ve tekstil endüstrilerinin temelden değişime girmesi. Bu sayede artık doğal elyafların kullanıldığı kumaşlar, geri dönüştürülmüş materyaller ve tüketime bakışta daha çevreci bir duruştan söz ediyoruz.Bu durum kumaşın ana materyal olduğu moda dünyasını olduğu kadar dekorasyon ve mobilya dünyasını da etkisi almış durumda. Artık dev mobilya markaları, ürünlerini çevreci bir hale getirmenin formülünü arıyor. Dünyanın dört bir yanındaki mobilya ve dekorasyon mağazaları birer birer çevreci bir yaklaşım sergilemeye başladı. Peki Türkiye'deki durum nedir? Kısa süre önce çevreci mobilya gamını piyasaya süren Doğtaş 'ın Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer ile bir araya geldik. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nde tamamlayan Tamer, bize çevreci mobilyaları ve pandemiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan mobilya trendlerini anlattı.- Biz genel olarak mobilyayı, moda sektöründen çok ayrı görmüyoruz. Ürün tasarımı, global kumaş trendleri her iki sektörde de birbirine çok paralel ilerliyor... Her yıl ürün yelpazemizde bulunan yaklaşık 20-25 mobilya ailesini yenilememizin başlıca nedeni bu. Global trendler; kıyafetleri, gardırobumuzu olduğu gibi mobilyalarımızı ve iç dekorasyonda kullandığımız parçaları yani genel olarak evlerimizi etkiliyor. Tasarım ve ar-ge çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor.- 2020'nin ilk aylarında başlayan ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci birçok sektörü etkiledi. Mobilya ve iç dekorasyon dünyası da pandemiden farklı şekillerde etkilendi. Bu çerçevede mobilya sektörü yeni normal döneme ayak uydurabilmek, daha efektif ve farklı ürünler hazırlamak için tasarım ve ar-ge çalışmalarını hızlandırdı. Biz de Doğtaş olarak Türkiye'de bir ilke imza attık ve yüzde 100 geri dönüşümlü kumaşları koltuklarımızda kullandık. 2024 yılında, koltuk takım kumaş portföyünün yüzde 40'ının geri dönüştürülmüş ve çevreci kumaşlardan oluşmasını hedefliyoruz.- Kurumsal değerlerimizin başındasürdürülebilirlik geliyor. Bu yaklaşımıüretim süreçlerinin yanı sıra hammaddeseçiminde de uyguluyoruz. Bu yazpiyasaya çıkan koltuk tasarımınındöşemeleri yüzde 100pet şişelerin geri dönüşümündenelde edilen kumaşlarkullanılarak üretiliyor.Bu yeni kumaşgeleneksel tekstil ilegörünüm, dokunma hissive konfor olarak aynıkalite standartlarınasahip. Her bir koltuktakımı için 25 metrekumaş kullanılıyor.Ve bu miktar için debin pet şişe kumaşadönüştürülüyor. Bunuözellikle söylemek istiyorumki geri dönüştürülmeoldukça zorlu bir proses vegeri dönüştürülmeyle eldeedilen kumaşlar da bu nedenleTürkiye'de çok daha pahalı...Koltukların ayak ve aksesuvarkısımlarında kullanılan ahşaplarise tamamen mobilya üretimi içinyetiştirilen ormanlardan elde edilenağaçlardan temin ediliyor- Dediğiniz gibi tüm dünyada bu konuda yoğun bir çalışma söz konusu... Doğtaş olarak biz sadece mobilya endüstrisi için yetiştirilen ormanlardan elde edilen kereste kullanıyoruz. Her yıl kesilen ağaç kadar yeni ağaç yetiştirmek için yatırım yapıyoruz. Bu zaten çevre adına önemli ve dünya genelinde dev firmaların da benimsediği bir yöntem. Bununla beraber sürdürülebilirlik konusunu geri dönüşüm konusunda hiç çalışmadan düşünmek imkansız. Bu amaçla özellikle kumaşlar konusunda bir iyileştirme yapmak gerekliydi. Aynı moda dünyasında olduğu gibi biz de mobilya endüstrisinde yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaşlarla çalışmaya, bu kumaşları tasarımlarımıza entegre etmeye başladık. Bu zaten şu an tüm dünyada yükselişte olan en önemli konuların başında geliyor. Küresel bir iddia için bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor.- Aslına bakarsanız biz bu farkındalığın oluşması yönünde çalışıyoruz diyebilirim. Bu bizce bir marka misyonu. Bizim amacımız sadece mobilya değil. İnsanları çevre ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek, en önemli hedeflerimizden biri. Biz bu konudaki çalışmalarımızı reklamlarda, müşteri iletişimimizde anlattıkça insanlar da bize bu konudaki sorularla ve ilgiyle geliyor. Bu ürün gamımız sayesinde önemli bir farkındalık yaratacağımız görüşündeyiz.