Koltuklarımız pet şişeden

Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığı, seçimlerimizi, bakış açımızı ve hayatla olan ilişkimizi yeniden şekillendirdiği bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin önemli etkisi dünyaya çok zarar veren moda ve tekstil endüstrilerinin temelden değişime girmesi. Bu sayede artık doğal elyafların kullanıldığı kumaşlar, geri dönüştürülmüş materyaller ve tüketime bakışta daha çevreci bir duruştan söz ediyoruz.
Bu durum kumaşın ana materyal olduğu moda dünyasını olduğu kadar dekorasyon ve mobilya dünyasını da etkisi almış durumda. Artık dev mobilya markaları, ürünlerini çevreci bir hale getirmenin formülünü arıyor. Dünyanın dört bir yanındaki mobilya ve dekorasyon mağazaları birer birer çevreci bir yaklaşım sergilemeye başladı. Peki Türkiye'deki durum nedir? Kısa süre önce çevreci mobilya gamını piyasaya süren Doğtaş
'ın Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer
ile bir araya geldik. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nde tamamlayan Tamer, bize çevreci mobilyaları ve pandemiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan mobilya trendlerini anlattı.
- Pandemiyle birlikte lüks modaevlerinin mobilya ve iç dekorasyon dünyasına adım atmasıyla, bir kez daha bu iki sektörün ne kadar yakın olduğunu gördük...
- Biz genel olarak mobilyayı, moda sektöründen çok ayrı görmüyoruz. Ürün tasarımı, global kumaş trendleri her iki sektörde de birbirine çok paralel ilerliyor... Her yıl ürün yelpazemizde bulunan yaklaşık 20-25 mobilya ailesini yenilememizin başlıca nedeni bu. Global trendler; kıyafetleri, gardırobumuzu olduğu gibi mobilyalarımızı ve iç dekorasyonda kullandığımız parçaları yani genel olarak evlerimizi etkiliyor. Tasarım ve ar-ge çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor.
- İki sektör son dönemde çevreci yaklaşımlar, geri dönüştürülmüş materyal ve kumaşlar konusunda çok benzeşiyor. Doğtaş'ın bu konuda öncü nitelikte çalışmaları var. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
- 2020'nin ilk aylarında başlayan ve dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci birçok sektörü etkiledi. Mobilya ve iç dekorasyon dünyası da pandemiden farklı şekillerde etkilendi. Bu çerçevede mobilya sektörü yeni normal döneme ayak uydurabilmek, daha efektif ve farklı ürünler hazırlamak için tasarım ve ar-ge çalışmalarını hızlandırdı. Biz de Doğtaş olarak Türkiye'de bir ilke imza attık ve yüzde 100 geri dönüşümlü kumaşları koltuklarımızda kullandık. 2024 yılında, koltuk takım kumaş portföyünün yüzde 40'ının geri dönüştürülmüş ve çevreci kumaşlardan oluşmasını hedefliyoruz.
ÜRETİM İÇİN ÖZEL ORMAN
- Geri dönüştürülmüş kumaşlardan bahsettiniz. Bize biraz daha detay verebilir misiniz?
- Kurumsal değerlerimizin başında
sürdürülebilirlik geliyor. Bu yaklaşımı
üretim süreçlerinin yanı sıra hammadde
seçiminde de uyguluyoruz. Bu yaz
piyasaya çıkan koltuk tasarımının
döşemeleri yüzde 100
pet şişelerin geri dönüşümünden
elde edilen kumaşlar
kullanılarak üretiliyor.
Bu yeni kumaş
geleneksel tekstil ile
görünüm, dokunma hissi
ve konfor olarak aynı
kalite standartlarına
sahip. Her bir koltuk
takımı için 25 metre
kumaş kullanılıyor.
Ve bu miktar için de
bin pet şişe kumaşa
dönüştürülüyor. Bunu
özellikle söylemek istiyorum
ki geri dönüştürülme
oldukça zorlu bir proses ve
geri dönüştürülmeyle elde
edilen kumaşlar da bu nedenle
Türkiye'de çok daha pahalı...
Koltukların ayak ve aksesuvar
kısımlarında kullanılan ahşaplar
ise tamamen mobilya üretimi için
yetiştirilen ormanlardan elde edilen
ağaçlardan temin ediliyor
KÜRESEL İDDİANIZ VARSA GERİ DÖNÜŞÜM ŞART
- Genel olarak dünyada mobilya sektöründe sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlar ön planda öyle değil mi? Özellikle yeni nesil, bir ürün satın almadan evvel markanın bu konulardaki yaklaşımını da öğrenmek istiyor...
- Dediğiniz gibi tüm dünyada bu konuda yoğun bir çalışma söz konusu... Doğtaş olarak biz sadece mobilya endüstrisi için yetiştirilen ormanlardan elde edilen kereste kullanıyoruz. Her yıl kesilen ağaç kadar yeni ağaç yetiştirmek için yatırım yapıyoruz. Bu zaten çevre adına önemli ve dünya genelinde dev firmaların da benimsediği bir yöntem. Bununla beraber sürdürülebilirlik konusunu geri dönüşüm konusunda hiç çalışmadan düşünmek imkansız. Bu amaçla özellikle kumaşlar konusunda bir iyileştirme yapmak gerekliydi. Aynı moda dünyasında olduğu gibi biz de mobilya endüstrisinde yüzde yüz geri dönüştürülmüş kumaşlarla çalışmaya, bu kumaşları tasarımlarımıza entegre etmeye başladık. Bu zaten şu an tüm dünyada yükselişte olan en önemli konuların başında geliyor. Küresel bir iddia için bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor.
- Peki Türkiye'de özellikle mobilya konusunda sizin anlattığınız tüm bu konularla ilgili bir farkındalık oluşmuş durumda mı?
- Aslına bakarsanız biz bu farkındalığın oluşması yönünde çalışıyoruz diyebilirim. Bu bizce bir marka misyonu. Bizim amacımız sadece mobilya değil. İnsanları çevre ve geri dönüşüm konularında bilinçlendirmek, en önemli hedeflerimizden biri. Biz bu konudaki çalışmalarımızı reklamlarda, müşteri iletişimimizde anlattıkça insanlar da bize bu konudaki sorularla ve ilgiyle geliyor. Bu ürün gamımız sayesinde önemli bir farkındalık yaratacağımız görüşündeyiz.