Moda dünyası olimpiyatlarda yarışıyor

Giriş Tarihi: 31.7.2021

Geçtiğimiz yaz düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, milli takım kıyafetleriyle gölgede kalan moda dünyasının bir anda yeniden popüler olmasını sağladı