Moda dünyası olimpiyatlarda yarışıyor

Düşünsenize aylarca evde oturduk ve kıyafet alışverişi adına sadece eşofman takımları, ev terlikleri ve spor ayakkabılar satın aldık. Markalar yazla birlikte alışverişe susamış olan milyonları çekmek için rengarenk, ümit ve neşe veren koleksiyonlar piyasaya sürdü sürmesine ama tasarımları geniş kitlelere sunacakları platformların olmaması onları da zor durumda bıraktı. İşte tam da bu dönemde olimpiyatlar resmen moda dünyasının imdadına yetişti. Moda haftalarının, iddialı konserlerin ve sinema filmlerinin olmadığı bu dönemde milli duygularımızı yükselten ve bizlere yeniden başarı ümidi veren olimpiyatlar, markaların yeni tanıtım alanı oldu.Ne de olsa hepimiz televizyon başına kilitlendik ve destek verdiğimiz sporcuları olduğu kadar rakip ülkelerin sporcularını da izliyoruz. Onlarla beraber kıyafetlerini de seyrediyoruz tabii ki saatler boyunca. 2002 yılında henüz markalar ve milli olimpiyat komiteleri arasındaki şimdiki gibi bir bağ yokken ABD 'li sporcular için bere üreten Kanadalı Roots markasının satış başarısı şimdiki iş birliklerinin en büyük nedenlerinden biridir. Olimpiyatlar boyunca her gün 25 binin üzerinde bere satan markanın ardından 2006 yılında birçok firma milli takımlara iş birliği teklifinde bulundu. ABD'nin 2008 yılında takımların kıyafetlerini Ralph Lauren 'e vermesi, markanın olimpiyat logolu ürünlerin satışına başlaması da ülkelere ve markalara bu konuya bambaşka bir açıdan bakma fırsatı sundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı , Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 'yi temsil edecek sporcuların giyeceği yol, seremoni ve Olimpiyat Köyü kıyafetlerinin tasarımını Vakko'ya emanet etti. Team Türkiye Koleksiyonu yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü. Tüm tasarımların doğru kesimlerde olması için Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları vizesi alan tüm sporcular, bulundukları illerde Vakko ekipleri tarafından ziyaret edildi. Her sporcunun tek tek ölçüleri alınarak kişiye özel dikim gerçekleştirildi. Deneyimli Vakko terzilerinin işçiliğiyle üretilen ürünler arasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor. Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategorideki milli kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyazı kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatları misafir eden Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert eklendi.Sporcularımızın giydiği Nike marka spor kıyafetler ise Türk markası Les Benjamins ile hazırlanan özel koleksiyonun ürünü. Markanın kreatif direktörü Bünyamin Aydın, sportif kıyafetler için özel bir tasarım çalışması gerçekleştirdi. Sportif kıyafetler üzerinde yer alan tasarımlarda, Türk kültür mirasının temel yapı taşlarından biri olan Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı.Tüm ülkeler içinde bu sene en çok konuşulanlardan biri İtalya oldu... Bunun nedeni senelerdir tüm sporcuların kıyafetlerini tasarlayan ünlü İtalyan tasarımcısı Emporio Armani'ydi. Ancak her yıl olimpiyatlarda övgü alan Armani bu sene övgü almadı. Bunun nedeniyse ekibin seramonide giydiği kıyafetlerin üzerindeki desenin Pac-Man bilgisayar oyununun ana karakterine aşırı benziyor olmasıydı.Olimpiyatların en havalı kıyafetlerinden biri ABD'nin... ABD'li moda tasarımcısı Ralph Lauren tarafından tasarlanan beyaz renk ağırlıklı kıyafetler birçok moda sitesi tarafından da Olimpiyatların en şık kıyafetleri arasında seçildi. ABD takımı için Speedo ve Nike her zaman ki gibi özel tasarımlar yaparken bu ülkenin spor giyimdeki en konuşulan parçalarınıysa Kim Kardashian'ın markası üretiyor.Olimpiyatlarda en ti'ye alınan ekiplerden biri Çekya ekibi oldu... Zuzana Osako tarafından tasarlanan seramoni kıyafetlerinin kadın ve erkekler için yelpazelerle tamamlanması ülkenin Instagram'da en çok paylaşılan olimpiyat üniforması olmasına neden oldu.İngiltere'nin kıyafetleri, daha önce de birkaç kez olduğu gibi Ben Sherman'a emanet edildi. Tasarımcı ülkenin 1964 yılındaki resmi olimpiyat kıyafetinden esinlenerek bu yıla özel sade bir kostüm tasarlamayı tercih etti. Takımların spor kıyafetleri ise İngiliz tasarımcı Stella McCartney ve adidas iş birliğiyle üretildi.Fransa'nın olimpiyat kıyafetleri ünlü sporcu Rene Lacoste tarafından kurulan Lacoste markası tarafından hazırlandı. Fransa bayrağındaki ana renklerin kullanıldığı kıyafetler dikkat çekti.Son dönemin yıldızı en parlak tasarımcılarından biri olan Telfar Clemens'in Liberya'nın olimpiyat kıyafetlerini hazırlaması moda dünyasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ailesi Liberya'dan göç eden ve tüm hayatını ABD'de geçiren Clemens kökenlerine selam çaktı.Kenya'nın kıyafetlerinin beğenilmesinin en büyük nedeni özellikle kadın atletlerin giydiği ve ülkenin geleneklerine gönderme yapan Masai baskılarının olduğu üniforma oldu. Kıyafetler moda eleştirmenleri tarafından beğenildi.Plaj giyimi üzerinde uzmanlaşan markaya ismini veren kreatif direktörü Biliana Doll ile stilini, moda tercihlerini ve pandeminin markasına nasıl yön verdiğini konuştuk...Pandemiyle kişisel stilimde çok şey değiştirmedi. Ama koleksiyonumun hazırlık süreci pandemiye denk geldi. Bu markamın ilk sezonu. Bu zorlu pandemi süreci çocukluk hayalim olan koleksiyonuma başlamam için bana ön ayak oldu. Kendimi ifade etmeme yardımcı olan koleksiyonumu hazırladım.Genel olarak giyim tarzımdan bahsetmem gerekecek olursa ben trendlere bağımlı bir kadın değilim. Benim için önemli olan giydiğim parçanın konforlu olması ve giydiklerimin içinde iyi hissedebiliyor olmam.Yazları en çok pamuk ve keten ürünleri giymeyi severim. Gündelik hayatımda beyaz ve doğal renklere ağırlık veririm.Detaylar stilimizin önemli bir parçası. Tıpkı yaptığım bikini koleksiyonunda olduğu gibi küçük detay ve aksesuvarlar genel olarak tarzımın öne çıkan parçaları.Son 10 yıla en büyük damga vuran endüstri kesinlikle güzellik endüstrisi... Özellikle de makyajla ilgili olan herşey son dönemde hiç olmadığı kadar yükselişte. Bunun bir sonucu olarak da ünlü isimler birer birer kendi imzalarını taşıyan güzellik ürünlerini piyasaya sürüyor. Bu isimlerin sonuncusu Selena Gomez... Güzel şarkıcı kısa süre önce Rare Beauty ismini verdiği kozmetik markasını piyasaya sürdü. Ürünler Sephora çatısı altında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede satışta...Markalar pandeminin arkasından birer birer farklı çalışmalarla çevreci ve doğaya duyarlı yanlarını ortaya koyuyor. Bu markalardan biri de Boyner... Marka Live Well mottosuyla pandemi sonrası yorulan ruhumuzu da besleyecek ürünleri bir çatı altında topladı. Bunların içinde yoga taytları da doğal kozmetik ürünleri de bulunuyor. Sürdürülebilirliğin altının çizildiği bu ürünler arasında kitap da, ayakkabı da aksesuvar da mevcut. Üstelik satın alınan her bir Live Well etiketli ürün dron aracılığıyla bir tohum topu doğayla buluşuyor.Bodrum bu sezon tüm dünyanın dikkatini çekecek kadar gösterişli bir tatil ve alışveriş cennetine dönmüş durumda... Yalıkavak Marina ve Mandarin Oriental içinde açılan lüks moda markalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunların sonuncusu Etro oldu... Marka kısa süre önce Mandarin Oriental içinde bir Pop-Up mağaza açtı. Etro; sadece Bodrum'a özel üretilen şık plaj çantalarının da bulunduğu özel bir seçkiyi böylece yolu bu güzel tatil beldesine düşen modaseverlerin beğenisine sundu.