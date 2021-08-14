7/24 şehirde yaşam

Sergi
Sanat ve doğa bir arada
Bayburt
'taki Baksı Müzesi, iki yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Kıraçta Heykel sergisi Baksı tepesini heykellerle kuşatıyor. Farklı kuşaklardan dokuz sanatçının açık havaya yerleşen yapıtları bundan böyle tepeden Çoruh Nehri'ni seyredecek, Baksı'nın doğası ve öyküsüyle bütünleşecek. İkinci sergi ise geçen yıl ilk kez verilen Anadolu Ödülleri'ne değer bulunan projeleri bir araya getirmeyi ve tanıtmayı amaçlıyor. Bu sergi, Anadolu'dan ilham alan ve ona değer katan çalışmalara topluca bir bakış olanağı sağlıyor.
'Sağlıcakla Kal'ın
Sait Faik Abasıyanık
'ın Stelyanos Hrisopulos Gemisi adlı öyküsünden yola çıkan sanatçı Volkan Aslan, SALT'a açılan Sağlıcakla Kal başlıklı sergisinde bir madde ve bir imge olarak suya dair çok yönlü bir anlatım sunuyor. İstanbul'un dalgalı ruh hallerine atıfta bulunan sergi, SALT'ın Ardışık sergilerinin üçüncüsü. SALT Galata'nın çatısından -1 katındaki sergi mekanına, oradan da sokağa uzanan işlerde su, yerleşikliğe direnç gösterme ve özgürleşme arzusuna işaret ediyor. Sergi 17 Ekim'e kadar görülebilir.
Yeme-içme
Glütensiz lezzetler
Glütensiz lezzetler restoran, kafe ve pastane menülerinde de kendine yer bulmaya devam ediyor. Nişantaşı'ndaki La Patisserie Lune'de glütensiz ve mevsiminde meyvelerle macaron yapılıyor. İçinde fıstık unu, pasta kreması ve taze çilek bulunan fıstık rulo da dikkat çekiyor.
GQ Bar Bodrum açıldı
GQ Bar Bodrum, Yalıkavak Marina'da açıldı. Mekan, bar atıştırmalıklarının yanı sıra küresel füzyon lezzetleri içeren alakart bir menü sunuyor. Conde Nast'ın dünya çapındaki restoranlarında olduğu gibi, duvarlarında GQ arşivlerinden ikonik görüntüler var.
Müzik
Üçü aynı konserde
Küçükçiftlik Park'taki konserler devam ediyor. Bugün üç ismi arka arkaya dinleyebilirsiniz. Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları'nın sahnede olacağı etkinlik için kapılar saat 16.00'da açılacak.
Dijitalden sahneye
Müziğe yedi yaşında piyano ile başlayan Batuhan Kordel, ilk olarak yaptığı coverlar ile dikkat çekti. Kordel, kendi parçalarıyla dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca dinlemeye ulaşmayı da başardı. Kordel'in dinamik performansı 20 Ağustos Cuma günü Zorlu PSM Vestel Amfi'de saat 20.00'de başlayacak.
Gezi
Fotoğrafçın yanında
Jolly'nin Likya turunda katılımcılara profesyonel fotoğrafçı eşlik edecek. Ve gezi boyunca sizin özel fotoğraflarınızı ve videolarınızı çekecek. Bunları sosyal medya hesaplarında paylaşabileceksiniz. Ayrıca vereceği tüyolarla da en güzel kadrajı yakalamanıza rehberlik edecek. Beş gece konaklamalı turun başlangıç tarihi 21 Ağustos. Turun rotaları ise Gökova, Ölüdeniz, Kekova, Kaş, Kayaköy, Patara, Göcek, Dalyan, Şirince ve tekne turlarıyla Ege ve Akdeniz koyları.
Yarışma
Para ödülü var
Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olarak 82'nci yılına ulaşan Devlet Resim ve Heykel Yarışması bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına ithafen düzenlenecek. Resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada toplam para ödülü 325 bin lira olacak.
Yarışmanın başvuruları 6 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.