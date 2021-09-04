Giriş Tarihi: 4.9.2021

90’lar müzikte bereketli ve naif bir dönemdi GÖKSAN GÖKTAŞ

90’lar pop müziği o dönemde kalmadı bugün de hayatımızın içinde... Dönemin kalıcı işler yapan şarkıcıları Şimdi 90’lar 2 albümünde efsane şarkılarını yeniden yorumladı... Bize de 90’lar ruhunu ve o dönemin sırrını anlattılar...