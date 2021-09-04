90’lar müzikte bereketli ve naif bir dönemdi

90'lan pop müziği bugün artık bir nostalji efsanesi olmanın ötesinde, yeni müziğin de içinde! Nasıl mı, hiç unutulmadı ve yeni kuşaklar o dönemi keşfetti. Bugün radyolarda hâlâ 90'ların unutulmaz şarkıları çalıyor, 90'lar geceleri düzenleniyor... DJ'lerin listelerinde o dönemin eserleri bolca yer alıyor. Yapımcı Hakan Eren
sahibi olduğu Ossi Müzik
'le daha önce Şimdi 90'lar 1 adlı albümü yayınlamıştı, şimdi ise Şimdi 90'lar 2 çıktı... Albümde yer alan 90'lar starlarıyla o dönemi, 90'lar müziğinin sırlarını konuştuk...
ERDAL ÇELİK
Acayip bir ateş vardı
90'lar ruhu diye bir kavramdan bahsediliriz. Yıl 2021 bugün
hâlâ 90'ları konuşuyorsak, bu
silinemez bir gerçektir. 80'li yılların
son çeyreği; yapımcıların hiçbir
şeye el sürmediği, bir elin parmaklarından
daha az üretim yapılan,
bir-iki müzik türünün öne çıkarıldığı
ve bugün olduğu gibi müzik
emekçilerinin zar zor geçindiği bir
dönemi anlatıyorum. İşte o dönemde
herkesin kalbinde ve beyninde olan tek bir şey vardı
"Müzik". Tam bu günlerin arifesinde Türkiye
'de
çok güzel bir şey oldu; teknoloji ile tanıştık,
özel radyolar, özel televizyonlar açıldı. Biz bu
mecralara nasıl katkıda bulunabilirdik, şarkılarımızla
işte üretimler o zaman başladı ve
o üretimler çığ gibi büyüdü, acayip bir ateş
oldu, ruh oldu. 90'lar, ruhu ve bereketi bol
zamanlardı.
YONCA EVCİMİK
Samimiyet ve naif bir ruh
90'lar pop müziği hiçbir zaman eskimedi. Şu an yapılan çoğu iş o zamanın etkilerini ve formüllerini taşıyor olsa da insanlar ana kaynaktan dinlemeyi daha çok seviyorlar. Samimiyet, o zamanın naif ruhu ve melodi duymak istiyorlar. Gelişen zamanda müziğin teknolojik olarak geldiği nokta güzel olsa da ruh olayı hep eksik kalıyor. 90'ların müziğinin ruhu eninde sonunda aranıyor.
UHDE SEÇİL
Kerim Tekin'in vefatında oradaydık
90'lardan çok acı bir hatıram var. "Bir Fidan Sizden
Bin Şarkı Bizden" turnemizde çok kalabalık bir kadroyla turneye çıkmıştık. Afyon Sandıklı
'da konser verdik, otelimize döndük. Toparlanıp, İstanbul'a dönmek için yola çıkacaktık; fakat Kerim Tekin bizden ayrı menajeri Halis Bütünley ile yola çıkmak istedi, organizatörümüzün arabasını aldılar. Hepimiz ısrar ettik; "Turne otobüsümüzle hep birlikte yola çıkalım" diye; ama dinletemedik sözümüzü. Yola çıktıktan bir süre sonra otele telefon geldi, telefona Ercan Turgut baktı, resepsiyondan onu çağırdılar, rengi bembeyaz oldu Ercan ağabeyin, telefonu kapattı ve bize; "Korkmayın arkadaşlar Kerim ve Halis kaza yapmışlar, hastanedelermiş, durumları iyiymiş" dedi. "Hastaneye gidip, bakalım" dedik; ama "Hiçbiriniz gelmeyin" dedi meğer Kerim, daha olay yerinde vefat etmiş, Halis ağabey de yaralanmış. Teşhis için gitmiş Ercan ağabey. Bizi telaşlandırmamak için gerçeği söylememiş. O günü hiç unutamam, hayatımda yaşadığım en acı olaylardan bir tanesiydi.
OYA & BORA
Tutku, incelik ve saflık...
80'lerin sonunda tanıştık ve müziğe başladık. 90'lar müziğe doludizgin giriştiğimiz en güzel yıllardı; aşktı, özgürlüktü... Müzikle doluydu. Festivaller, yarışmalar, yurtiçi ve yurtdışı konserler, arkadaşlar, umut, üretim... Hakan Eren'le uzun yıllardır projelerinde birlikte çalışıyoruz. "Bir Zamanlar" serisinin mastering aşamalarında hep katkım var, Şimdi 90'lar 2 de ise Sevmek Zamanı'nı orijinal versiyonuna sadik kalarak yeniden yorumlama ve yeni teknolojiyle kaydedip, müzikseverlere ulaştırma önerisi Hakan'dan gelince, sevinçle kabul ettik. 90'lar şarkıları, 90lar ruhunun bir yansıması; heyecan, tutku, samimiyet ve saflık...
HAKAN EREN (YAPIMCI)
90'lar tadı başkadır
Şimdi 90'lar 2 albümünde yapılan aranjeler orijinallerine yakın ve bunun özellikle böyle olmasını istedim; çünkü kendi şarkısını cover'layan yorumcularda çok farklı yapılan düzenlemeler pek tutmuyor. Başka sanatçı o şekilde cover yaparsa, oluyor. Uzun zamandır Jolly Joker'lerde 90'lar turnesindeyiz ve kaç yıldır Moda Kayıkhane'de Şimdi 90'lar konserleri yapıyoruz. Oralarda aldığımız tepkileri bu albüme yansıtmaya çalıştım. Haliyle bu konuda 90'ların uzmanı Metin Özülkü'ye başvurdum. Yıllardır orkestrasında çalışan Hasan Çiçek ile aranjelerde 90'lar tadını muhteşem oturttular. O kadar güzel tepkiler aldık ki Metin Özülkü ile hemen Şimdi 90'lar 3 ün çalışmalarına başladık.
JALE
Kalıcı işler
Yorumcu kimliğinin ön planda olduğu ve yorumcunun müzikal kimliğine göre şarkılar yapıldığı bir dönemdi 90'lar. Sektörel olarak da 90'lar şarkılar ve şarkıcıların birbirinin tekrarı olmadığı, kalıcı şarkı üretiminin çok başarılı olduğu bir dönemdir. Kendi adıma benim için milattır 90'lar: Garo Mafyan ağabeyimin bana özel bestelediği, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay dostlarımın yine bana özel yazdıkları şarkılar sayesinde o yıllarda müzikal yorumcu kimliğime kavuştum.
BORAN
Müzikalite yüksekti
Şarkı üretimdeki artışta ve birçok yeni yorumcunun ortaya çıkmasında o dönem konservatuvarlardaki havanın çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Okulda sürekli yaptığımız besteler, yazdığımız sözler üzerinde çalışır; birbirimize şarkılarımızı çalar haldeydik. Müthiş bir üretim ortamı vardı konservatuarlarda. Müzik okullarındaki pop müziğe yönelik yaratıcı hava, sektörü canlandırdı ve ivme kazandırdı. O yıllarda yapılan şarkılarda müzikalite açısından yüksek bir kalite yakalanmasının sırlarından biri de bana bu geliyor.
SİBEL ALAŞ
Her şarkı ölümsüz değildir
90'larda yapılan müzik özgündü. Herkes kendi müziğini büyük bir incelikle, özenle yapıyordu. Dinleyici bir şarkının introsunu duyduğunda o şarkının kime ait olduğunu tahmin edebiliyordu. Son dönemde yapılan şarkıların birçoğu birkaç yıl içinde unutulacak; ama içlerinden çok küçük bir bölümü elbette kalıcı olacak. İşin doğal akışı budur. Nihayetinde 90'larda yapılan her şarkı da ölümsüz olmadı.
REYHAN KARACA
Şarkılarımızı ezbere biliyorlar
Şu anki izleyici kitlesi biraz karmaşık; çünkü yeni akım müzikler oldukça ön planda... Gerek sözleri gerekse melodileri ile alışılagelmiş müzik formunun dışında şarkılar dinleniyor; fakat bunu dinleyen kitle enteresan, 90'ları da mutlaka seviyor. Bence bunun sebebi 90'lar şarkılarının içtenliği ve sıcaklığı. Henüz o yıllarda dünyaya gelmemiş gençler bile şarkıları ezbere biliyorlar, bu gerçekten büyülü bir şey...