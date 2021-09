Sevgi ve öfke arasında

İki yıl önce Noah Baumbach 'ın Evlilik Hikayesi Marriage Story filminde tek çocuklu bir çiftin sancılı geçen boşanma macerasını izlemiştik. Film, bir zamanlar birbirini seven iki insanın iş boşanma aşamasına gelince girdikleri buhranı, hatta bu süreçte aralarındaki sevginin nasıl büyük bir öfkeye dönüştüğünü gösteriyordu bize.2020'de Sundance Film Festivali 'nin gözde filmlerinden olan ve ancak bu hafta sinemalarımıza gelebilen İki Aşığın Ölümü / The Killing of Two Lovers filmi de benzer bir süreci ele alan bir yapım. Robert Machoian 'ın yönettiği filmin odağında, Evlilik Hikayesi'nden farklı olarak, ABD 'nin taşrasındaki bir kasabada yaşayan dört çocuklu bir çift var karşımızda. Liseden sonra hemen evlenen David Clayne Crawford ) ile Niki Sepideh Moafi ) dört çocukları olduktan ve onları biraz büyüttükten sonra ilişkilerine bir süre ara vermek durumunda kalıyor. Her şeyi yıkıp dökmeden ilişkilerini düzeltmek için böyle bir karar alırken, bu süreçte birbirlerine başkalarıyla görüşebilme seçeneği de sunuyorlar. Niki'nin bu süreçte bir sevgilisi oluyor ve biz de tam da bu noktada filme dahil oluyoruz.Film David'in, Niki ve yeni sevgilisini öldürüp öldürmeme kararını verdiği gerilimli bir sahne ile açılıyor. Yani bir ilişkide sevginin öfkeye nasıl yenik düştüğünü göstererek işe koyuluyor yönetmen Machoian. David içindeki öfkeyi bastırıp eşini ve onun yeni sevgilisini öldürmekten vazgeçiyor ama bu sevgi-öfke arasındaki gelgit film boyunca David'in yakasını bırakmıyor. Taşrada büyüyüp yetişmiş bir erkeğin yaşadığı bu bocalamanın arka planında 'teoride zehir gibi pratikte sallanmakta' durumu var aslında. David düşünsel olarak anlayışlı, ama iş gerçekle yüzleşmeye gelince, 'erkek dünyasının' değerleri devreye giriyor. Öfkesine yenilip bu öfkeyi eyleme dönüştürdüğü vakit Niki'yi tamamen kaybedeceğini biliyor. Ama onu bir başka erkekle birlikte görmeye de dayanamıyor. Yönetmen Robert Machoian, David'in gelgitli hallerini ağırlıklı olarak yalnızca seyirciye göstermeyi tercih ediyor. Niki ile ufak tefek tartışmaları sırasında hiddetlense de film boyunca David son derece makul gösteriliyor. Çocukları için ideal bir baba... Anlayışlı, kibar bir insan. Ama biz onun yalnızken yaşadığı öfke nöbetlerini gördüğümüz için büyük bir buhranın içinde olduğunu biliyoruz.Bu buhranı, görsel atmosferin yarattığı tekinsizlik ve ses kurgusunun olağanüstü katkılarıyla bir gerilim unsuru olarak kullanan Robert Machoian, David'i seyircinin gözünde büyük bir sınava sokuyor. Öfkesine yenilip bir çılgınlık mı yapacak yoksa içinde bulunduğu gerçeklikle yüzleşip hem kendi hem de ailesi için bir çıkış yolu mu bulacak merakla filmin finaline kadar bekliyoruz... İki Aşığın Ölümü, minör hikayesiyle, büyük laflar etmekten sakınan ama son yıllarda dünyada meydana gelen toplumsal rollerdeki, kadın erkek ilişkilerindeki değişime bir hikaye özelinde odaklanan ve erkeğin bu değişim sürecinde yaşadıklarını ele alan bir yapım olarak öne çıkıyor. Evlilik Hikayesi'nde olduğu gibi erkek perspektifinden mesele bakması biraz yadırganabilir. Ama senaryoyu da yazan yönetmen Machoian, Niki'yi doğal olarak kadını belli bildik kalıplar içinde değerlendirmekten uzak. Kadın karakterine mesafeli olsa da değişen dünyada kadının kendine açtığı alanı sorgulama ve yargılama yoluna gitmiyor. David'i canlandıran Clayne Crawford'un (yakın zamanda adını sıklıkla duyacağımıza şüphe yok) dar bir çizgide içe dönük de olsa çok iyi performans gösterip oyunculuğu ile filmi sırtladığı film, belki Evlilik Hikayesi kadar ses getirmedi. Lakin en az onun kadar dikkate değer bir yapım... İmkanınız varsa kaçırmayın!