Tescilli turistik etkinlik alanı Fişekhane

Son günlerde kiminle konuşsam Fişekhane'den söz ediyor. Kimi konsere gitmiş, kimi yemeğe... Kimi de tamamen turistik amaçlı. İlk ikisini anladım da, turistik amaçlı olması ilginç geliyor. Tarihi surların Boğaz'a açıldığı Kazlıçeşme sahilinde bir buluşma noktası Fişekhane. Osmanlı'nın en önemli endüstri miraslarından birisi olan Fabrika-i Hümayun, 170 yılı aşkın bir sürenin ardından kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla Fişekhane ismiyle İstanbul'un kültür-sanat arenasına yeniden kazandırıldı. Mekanda dünya standartlarında bir restorasyon gerçekleştirildi ve 170 yıla yakın bir süre kullanıma kapalı kalan alanlar yeniden yaşayan mekanlara, kültürsanat ve yaşam alanlarına dönüştürülerek kamunun kullanımına açıldı. Geçen hafta ziyaret etme şansı bulduğum Fişekhane'nin geçmişi 19. yüzyıla tarihlenen fabrika kompleksine ait. Binaların yapı dokusu incelendiğinde, Zırhlı Araçlar Tamirhanesi
'nin içinde yer aldığı yerleşkeye karakterini veren önemli bir yapı örneği olduğunu söylemek mümkün. Bu yapı, gerek alanın Fabrika-i Hümâyûn olduğu 1845-1918 döneminde gerekse 1936 sonrasındaki yeniden yapılandırıldığı Ağır Bakım Fabrikası
döneminde, bünyesinde çeşitli işlevleri barındırmış. Zeytinburnu Fabrika-i Hümâyûnu olarak anılan 1. Ordu Ağır Bakım Tamir Fabrikası yapı topluluğu içinde yer alan ve varlığını günümüze kadar sürdürmüş Fişekhane (Uzun Bina), Hamam, Dökümhane (Orta Bina), Komutanlık binaları ve Su Kulesi bulunuyor. Bu özellikleri nedeniyle İstanbul'da turistik ve görülmesi gereken mekânlar arasında ilk akla gelen Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi yerlerle birlikte Fişekhane de doğal parklar ve turistik yerleri gösteren kahverengi tabela sahibi olmaya hak kazandı. Fişekhane gastronomi konusunda da iddialı... Şef Ömür Akkor
'un yarattığı, Bursa
'nın sevilen restoranlarından Zennup 1844, geçmişten günümüze Anadolu'nun her yöresinden gelen geleneksel Osmanlı mutfağı tarifleriyle mekanda. Diyarbakır mutfağının önemli isimlerinden Fırın-ci misafirlerini ferah atmosferinde ağırlıyor. Ünlü şef Murat Bozok
imzalı menüsüyle eşsiz Balkan lezzetlerini modern yorumlarla buluşturan Ferida ile yeni nesil gastro meze kültürünün önemli temsilcisi Rupa da burada bulunuyor. Ayrıca The Hunger
, Cookshop, Sushico
, Komşu Kahve, Starbucks ve daha birçok lezzet durağı Fişekhane'de konumlanıyor. Fişekhane Deniz Konserleri ise mekanın diğer sürprizi... Sahil yolunda kurulan deniz sahnede, 1 Ekim'e kadar ünlü isimler ağırlanacak.