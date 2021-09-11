Okula gitmek istemeyenler için uzman tavsiyeleri

Giriş Tarihi: 11.9.2021

Okulların açılmasının ilk haftasını geride bıraktık bile... Ancak okula uyum sağlamada zorluk çeken pek çok çocuk var. Bu durum ebeveynleri endişelendiriyor. Sınıfa girmek istemeyen, sürekli ağlayan çocuklarını nasıl sakinleştireceklerini bilemiyorlar. Biz de bu hafta okula uyum sürecinde zorlanan çocuklar konusunu uzmanıyla konuştuk