Grammy ödüllü trompetçi Ankara’da

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti, kendi topluluğu ile birlikte ilk defa Ankara'da CSO ADA ANKARA'da 31 Ekim tarihinde yer alacak. 1962 yılında Oregon
'da dünyaya gelen Bottiy, trompet ile 10 yaşında tanıştı. Amerika
'nın en prestijli müzik okullarından birisi olan Indiana Üniversitesi
'nde uzman hocalar denetiminde okuyan sanatçı, mezun olduktan sonra Arif Mardin
gibi prodüktörlerin yönlendirmesi ile bir anda pop-caz kulvarında sık sık görmeye alıştığımız bir şahsiyet oldu. Sanatçı, minimalist doğaçlama yeteneği ve sahne duruşu ile sürekli Miles Davis
ve Chet Baker
ile kıyaslandı. Yeni bir caz kişiliği yaratma hırsında olmayan sanatçı yakaladığı formül ile caz-pop listelerinde sık sık yer almayı başardı. İlk solo albümü olan First Wish'i 1995 yılında yayınlayan Chris Botti, bugüne kadar toplam 10 albüm yayınladı. Üç albümü birden Billboard Caz Albümleri listesine bir numaradan giriş yapan Chris Botti'nin bugüne dek canlı kayıt ve performans yaptığı sanatçıların arasında Frank Sinatra, Sting, Josh Groban, Andrea Bocelli, Paul Simon, Joshua Bell, Joni Mitchell, John Mayer, Michael Buble ve Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler yer alıyor.