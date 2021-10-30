Aslı Gökyokuş’tan ‘O Benim Dünyam’ yorumu

Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş
'un 2007 yılında Nr1 Müzik etiketiyle yayımlanan, içinde Dans Etmeye İhtiyacım Var, Yardımcı Olmuyor gibi hit parçalarının da yer aldığı Söylediğim Şarkılarda Saklı albümü yıllar sonra ilk kez 5 Kasım Cuma günü dijital platformlarda yayına giriyor.
Dinleyicilerin uzun yıllardır ulaşamadığı albümün tüm haklarını, geçtiğimiz sene kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi üzerine alan Aslı Gökyokuş'un albümde bir de sürprizi var. Albüm sürprizi, O Benim Dünyam
Aslı Gökyokuş, yıllar önce Ajda Pekkan'ın yorumuyla klasikler arasına giren O Benim Dünyam şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının düzenlemesi ise Serkan Çeliköz tarafından bir başka kült şarkı olan I Love Rock'n Roll ile birleştirilerek yapıldı.
2007 yılında kayıtları yapılan ancak son anda albümde yer almayan 0 Benim Dünyam cover'ı 14 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. O günkü kaydına hiç dokunulmayan, sadece miks ve mastering'i yenilenen O Benim Dünyam, 29 Ekim'de tüm dijital platformlarda yayınlandı.
DÜNYA LİSTELERİNDE BİR TÜRK
La Calin, My Feelings, Yalan ve Hislerim gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan, elektronik müzik tarzında yaptığı çalışmalarla Doğu-Batı sentezini başarılı bir şekilde harmanlayan Serhat Durmuş, Arres adlı albümünü yayınladı. Durmuş'a, yeni albümünde Dua Lipa, Halsey, BTS, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların hit şarkılarının söz ve müziğine imzasını atan Melanie Joy Fontana eşlik etti.
Başta Türkiye olmak üzere; Hindistan, Amerika ve İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serhat Durmuş, yeni şarkısıyla da dünya listelerindeki yerini aldı. YouTube, Spotify gibi dijital platformlarda yayınlanan şarkıları 500 milyonu aşan dinlenme rakamlarına ulaşan ve 2 milyonun üzerindeki abonesiyle dikkat çeken Türk prodüktör ve DJ Serhat Durmuş, yeni albümüyle de büyük beğeni topladı.
Durmuş'un yedi şarkıdan oluşan albümünün tüm müziklerini kendisi yaptı. Albüme adını veren Arres isimli çıkış şarkısını; Dua Lipa, Halsey, BTS, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların hit parçalarının söz ve müziğine imzasını atan Melanie Joy Fontana yazdı ve söyledi. Serhat Durmuş, albümde yer alan Anu adlı şarkıyı da Krysta Youngs ile birlikte yaptı. Şarkılarını dinleyiciyle buluşturduğu ilk günden beri yüzüne taktığı, adı ve soyadının baş harflerini taşıyan SD logolu maskesiyle gizemli bir havaya bürünen Serhat Durmuş, müzik yolculuğuna küçük yaşlarda başladı. Kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Durmuş, özellikle Hindistan olmak üzere birçok dünya ülkesinde şarkılarını milyonlarca insana ulaştırdı ve çoğu şarkısı TV dizilerinde soundtrack olarak yer aldı.
HAFTANIN YORUMU
Sanatçı: Erkin Koray
Şarkı: Akrebin Gözleri
Kaynak: YouTube
Yorum: "Yapımı üç yıl sürmüş, mükemmel bir solosu olan, içinde çift hatta üç ses gitar barındıran, dinlerken Pink Floyd tadı veren, şimdiki rock'çıyım diye geçinen bebelere ders olarak okutulması gereken bir Erkin Baba şaheseri. Manifesto..." (Karegrafi)