Modada 70’ler zamanı

Pandemi öncesinde moda dünyasında 80'ler ve 90'ların ağırlığını hissetmiştik... Pandemi sürecinde ise hepimiz spor şıklığa sarıldık. Şimdiyse hepimiz yeniden sokaklara ve yaşama döndük... Bu kadar zorlu bir sürecin ardından moda dünyasının en yaratıcı, en ilham verici, kadın vücudunu en güzel gösteren tasarımlarının ortaya çıktığı 70'ler yeniden gündemimizde... Dünya devi moda markaları, ünlü tasarımcılar ve Türk moda dünyası da bu sonbahar-kış sezonunda 70'lerin naif, yaratıcı ve ilham verici şıklığını bizlerin dolaplarına taşıyor.Koleksiyonumun ismi Umut... Ve bu umut içinde coşkuyu, neşeli olmayı ve canlı renkleri barındırıyor. Bu koleksiyonda, 70'lerin önemli trend notaları, pantolonlara ve ceketlere yansıyan formları, desenlerinin izleri yer alıyor. 70'ler, 60'ların ardından birçok yeniliğin denendiği ve uygulandığı dünyanın ilham aldığı yeni ve coşkulu bir dönem. Bu coşkuyu tamamen hissettiğimiz, bir anlamda pandeminin bittiğini ümit ettiğimiz bir dönem kutlaması. Dolayısıyla 70'ler, bizim koleksiyonumuzda da rahatlık, konfor ve form olarak öne çıkıyor.70'ler benim ev sevdiğim her zaman ilham aldığım dönemlerden. Sanatın, modanın, müziğin ve mimarinin yükselişe geçtiği bir dönem. Retro renk pantonesi, printler ve modanın mimariyle müthiş dans ettiği bir dönemdir yetmişler. O döneme ait pilot kıyafetlerini müzeleri gezerek çok inceledim. 70'ler dönem olarak parça bütün ilişkisinin, stylingin ve renklerin son derece özgür kullanıldığı bir dönemdi. Özgürlüğümüzü aradığımız şu dönemde, o döneme ışınlanma isteği hepimizde var bence.Bu senenin ve bu sezonun ilhamını 70'lerden aldık. Benim de en sevdiğim dönemler 70'ler. 70'lerin geniş paça pantolonları, jakarlı triko takımları, tüvit mini etek ve ceketler grafik desenli gömlekler aslında koleksiyonumuzun ana hatlarını oluşturuyor. Koleksiyonumuzun adını benim etek tutkumdan dolayı Skirtly Yours olarak koyduk. Etek yine koleksiyonun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bunun dışında da koleksiyonda bol bol pantolonlara, bomberlara, ceketlere, elbiselere, paltolara rastlıyoruz.Koleksiyon sadeliğe, dinginliğe ve alçakgönüllülüğe bir övgü sunuyor. Doğanın renkleri ile bütünleştirilmiş gold çizgiler ve asimetrik detaylar dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak saten kumaşlarda hayat bulan baskı desenleri bir tavaya dökülen zeytinyağının formundan ilham alarak oluşturuluyor. Pırıltılı, gold aksesuarlarla bütünleştirilmiş gece elbiselerinin yanı sıra bol pantolonlar, büstiyerler ve gömlek elbiseler öne çıkan parçalar olarak karşımıza çıkıyor. 70'ler kadını daha cesur ve özgürlükçü bir moda algısına sahip... Pandemi içe dönüşün arttığı ve dünyayı ve yaşamımızı sorguladıgımız bir dönem. Ve bu süreçte de aynı 70'lerde olduğu gibi bazı konularda kırılmalar yaşıyoruz.Her zaman giyene kendini iyi hissettiren kıyafetler tasarlamaya özen gösteriyorum. İlhan kaynaklarım ve motivasyonlarım hep bu ilkeden besleniyor. Moda da bu değişime hızlı bir şekilde adapte oldu. Özellikle 70'lerin modasını kalıplarda, aksesuvarlarda ve baskılarda sıkça yeniden görmekteyiz. 70'lerin ruhani ve enerjik havası, çiçek çocukların özgür ve renkli ruhu pandemi sonrası modada baypas etkisi yarattı diyebiliriz.Türkiye'nin dünyanın en büyük tekstil ülkelerinden biri olduğunu, ülke ihracatının en büyük kısmını tekstilin kapladığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki dev tekstil firmaları da tam bu nedenle yaptıkları ürünlerin katma değerini artırabilmek için özellikle tasarım konusuna büyük önem veriyor... Bu hafta tam da bu konunun altını çizen bir etkinlikteydim... Adana, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın final gecesine ev sahipliği yaptı... Adana Müzesi'nde gerçekleşen etkinlik dokuma kumaşın ve tasarımın değerini ortaya koyması bakımından çok büyük bir öneme sahip... Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin katılabildiği yarışma sonunda birinci 50 bin liraya ve çok daha önemlisi hem yabancı dil desteğine hem de iki yıl yurt dışında eğitim ödülü kazanıyor... Ayrıca dereceye girmeye hak kazanan tüm finalistlere öğrenim gördüğü üniversiteden birer öğretim üyesi ile birlikte Paris'te düzenlenecek Uluslararası Premiere Vision Tekstil Fuarı'na katılım hakkı sağlanıyor... Henüz eğitiminin ve tasarım serüveninin en başında olan gençler için bu ödüllerin ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye bile gerek yok... Yarışma öncesi konuşan Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Bu sene 12 farklı üniversiteden 48 başvuru aldık" derken yarışmaya katkı sağlayan tüm yetkililer yaptıkları konuşmalarda tasarımın tüm dünyada ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.Begüm Khan markasının tasarımcısı ve stiliyle çok beğenilen Begüm Kıroğlu ile hem gardırobunu, hem moda tercihlerini hem de pandemi sonrası stilinin değişimini konuştuk.Sezon trendi olarak değil ama akım anlamında sevdiğim şeyleri söyleyebilirim. Birincisi hem büyük hem küçük moda evlerinin sürdürebilirlik konusuna verdikleri önemin artmasını seviyorum. Modanın daha renkli, daha çeşitli ve daha farklı kitlelere yönelmesini seviyorum. Herkesin kendini ifade edebildiği, farklı bedenlere ve tarzlara hitap edebilen bir moda kavramı oluştu. Son olarak çok hoşuma giden bir özgürlük akımı var. Bir şekilde hepimizin zincirlerimizi kırdığımız, kendi doğru bağlarımızı bulduğumuz bir zamana geldik ve bu da bence modaya çok yansıyor.Stilim eklektik, cesur, eğlenceli ve aynı zamanda klasik diyebiliriz.Aksesuvarlara oldukça fazla meraklıyım. Tabii ki özellikle takılara!Açıkçası pandemi benim dünyaya bakışımı çok etkiledi. Buradan yola çıkarak aslında bir koleksiyon çıkardık. Chain koleksiyonu...Türkiye'nin önemli spor kulüplerinin taraftar kıyafetleri hakkında özellikle kadınların çok eleştirisi vardır. Ancak Galatasaray kadın taraftarlardan gelen bu eleştirilere özel bir kapsül koleksiyon ile cevap vermiş durumda... Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın yarattığı aktif giyim markası Biondina, Galatasaray ile özel bir koleksiyon hazırladı. Spor salonundan günlük yaşama, her zaman ve her yerde Galatasaraylılık ruhunu stiline yansıtmak isteyenler için tasarlanan Galatasaray x Biondina Koleksiyonu, hem kadınlara, hem de erkeklere yönelik model çeşitliliği ile taraftar modasına yön veriyor.Fiolas'ın kurucusu Fulya Gündoğdu'nun kokulara olan tutkusuyla başlayan marka serüveni bugün dünyanın dört bir yanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Her zaman doğal ve sürdürülebilir ürünlerin önemini vurgulayarak doğaya saygısını gösteren Fiolas Ev Kozmetiği ve Holistik Güzellik markası ilk mağazasını Galataport'ta geçtiğimiz günlerde açtı.Gündoğdu heyecanını; "Doğaya saygıyı ilke edinmiş bir marka olan Fiolas ürünleri aracılığıyla tüm tüketiciyi bilinçlendirmek en önemli misyonlarımızdan" dedi.Bu sezon ön plana çıkan trendlerinden biri kesinlikle triko... Tasarım markaları, moda tasarımcıları gibi dev markalar da bu sezona damga vuran bu trendin peşine düşmüş durumda... Bunun son örneği Defacto oldu... Marka geçtiğimiz günlerde Alina Boz ve Alp Navruz eşliğinde yeni triko koleksiyonunu tanıttı. Marka, Triko Kalp Ben sloganıyla tanıttığı koleksiyonunda sonbahar ve kış gardıroplarının vazgeçilmez triko parçalarını moda severlerin beğenisine sundu. Doğa dostu ve çevreye duyarlı kumaşlarla hazırlanan DeFacto Triko Koleksiyonu, kazaktan pantolona, elbiseden eteğe yenilikçi desenlerle gardıroplarda yerini alıyor.