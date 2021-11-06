Modada 70’ler zamanı

Giriş Tarihi: 6.11.2021

Pandemiyle yorulan ruhlarımız moda dünyasının en bağımsız, en ışıltılı, en yaratıcı 70’ler döneminden ilham alan koleksiyonlarla özgürleşiyor. Biz de kısa sürede dolaplarımıza damga vuran 70’ler trendini tasarımcılarla konuştuk