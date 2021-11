Bilgisayar oyunu ve sinema kardeşliği

En son Tetris oyunu oynamış bir gazeteci olarak, bu işin ordinaryüsü iki kardeşle konuşmak epey zor. Simay ve Eray Dinç kardeşlerden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada bilgisayar oyunu denince akla gelen iki uzman isim onlar. Mevzuya sadece Tetris tecrübesiyle dahil olan da benim...üretmek mottosuyla iki kardeş tarafından kurulan Recontact Games, teknolojik gelişmeleri yeni sanatsal biçimler yaratmak için kullanıyor. Video sanatını oyun dinamikleriyle harmanladıkları ilk oyunları Recontact: İstanbul , App Store Türkiye'de yılın oyunu seçilmiş, daha sonra Los Angeles New Media Film Festivali, International Mobile Games Awards gibi önemli ödülleri Türkiye'ye getirmişti. Şimdi serinin üçüncü oyunu ile ilk defa oyuncularla buluşuyorlar. Interaktif sinemayı deneysel çalışmaları ile bir adım öteye taşıyan Recontact Games, 2017'de mobil cihazlar için çıkarttığı serinin ikinci oyunu olan Eyes of Sky 'da Fikret Kuşkan Haldun Boysan gibi sinema oyuncularıyla çalışmış, polisiye edebiyatının dünyadaki önemli temsilcilerinden Ahmet Ümit'in senaryo danışmanlığına ev sahipliği yapmıştı.Oyunun yönetmenliğini, senaryosunu ve oyun tasarımını Eray Dinç üstlendi. Geliştirici ekibinin başında Can Aksoy'un, yapımcılığını Simay Dinç 'in yaptığı Recontact serisinin son oyunu Recontact: Londra üç yıllık bir çalışmanın ardından 2021'in ilk çeyreğinde Steam ve mobil platformlarda yerini aldı. İstanbul'da kurulmuş bağımsız bir ekip olmasına rağmen prodüksiyonun benzersiz olabilmesi için Londra'dan Tokyo'ya, Oxford 'dan Moskova 'ya kadar global partnerlerle Triple A kalitesinde bir oyun çıkarmayı hedeflemişler.Sinemayla, bilgisayar oyununu harmanlıyor Recontact: Londra... Oyunun yapımcısı Simay Dinç anlatıyor: "Başrol koltuğunda Game of Thrones'ta Whitewalker olarak karşımıza çıkan, Doctor Who, Clash of Titans gibi projelerde yer almış ünlü İngiliz aktör Ross Mullan yer alıyor." Çekimlerin nasıl ve nerelerde yapıldığını ise Eray Dinç'ten dinliyoruz: "Oyunculara ve sinema seyircilerine yeni bir deneyim sunabilmek adına Londra'da yapılan çekimler için 8 milyon sanat eserini sergileyen British Museum kapatıldı. 1688 yılında inşa edilmiş Queen Anne mülkü, oyundaki George Marson karakterinin evine dönüştürüldü. Dedektif olarak karakterlerin klasörlerini deşifre ederken karşılaştığınız dökümanlar için ekibimiz Londra sokaklarında 100 saat video ve 40 binden fazla fotoğraf arşivledi. Sabrina karakterinin saklandığı yer için ise tarihi bir sirk seçildi."Atakan Ilgazdağ tarafından bestelenen oyunun özgün müziği Moskova'da 60 muhteşem müzisyenin yer aldığı senfoni orkestrası tarafından seslendirilmiş. Oyuncuların Recontact: London deneyimini bir üst seviyeye çıkartabilmek için senfoni orkestrasıyla çalışmak en büyük hayallerinden biriymiş ekibin.Oxford'da kurulmuş SIAD mimari ekibiyle Londra'da seçilmiş tarihi binalarda 3D Lazer tarama sistemi kullanılmış. Photogometrik tasarımlar ile oyunun içine yerleştirilen tarihi binalarda ipuçlarını aramak görsel bir zevke dönüşüyor oyunda. Oyunun Cyborg'u Aymanulya karakterinin kıyafetleri ise Türkiye'nin moda teknolojisi konusunda öncü modacısı Arzu Kaprol'e ait. Yönetmen Eray Dinç oyunun özelliklerini şöyle anlatıyor: Sinema gerçekliğinde olay yeri incelemesi yapabildiğiniz, bitmeyen ve sürekli güncellenecek bir hikaye akışıyla Recontact: Londra başka hiçbir oyuna benzemiyor! Tamamı gerçek görüntülerden oluşan, birbirinden farklı beş bulmaca mekaniğini hikaye ilerledikçe keşfettiğin, güvenlik kameralarından ve uydu görüntülerinden şüphelileri bulabildiğiniz bir oyun. Dünyanın en çok güvenlik kamerasına sahip şehirlerinden Londra'da siber suçlarla mücadele biriminin başındaki dedektif olarak sırları çözmeye çalışırken Cyborg asistanınıs Kernel size yardım ediyor. Tamamı sinema filmi gibi hazırlanan oyun serisinin öncekilerden farkı açık dünya mantığında bir polisiye macera sunması. İzole olduğumuz bu dönemde büyük bir sırrı kovalarken Londra'nın tarihi sokaklarını yeniden keşfedeceğiz."